Il mese di giugno è ormai arrivato al giro di boa. Approfondiamo quindi l'oroscopo di questo venerdì 16 giugno 2023 con le indicazioni per tutti i segni astrologici dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore ci sono pensieri e preoccupazioni, in questo momento saranno favoriti solo i nuovi incontri per i single del segno. Nel lavoro alcune soddisfazioni dei mesi scorso vi sono costate care, ora quindi siete alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Toro: per i sentimenti sarà necessario ritrovare maggiore tranquillità, non siate troppo aggressivi.

Nel lavoro ci sono nuove possibilità di ampliare il vostro raggio di azione.

Gemelli: a livello sentimentale nei rapporti di coppia potrebbero nascere alcune polemiche, che però potrete superare grazie alla Luna in buon aspetto. Nel lavoro molte iniziative decolleranno.

Cancro: in amore è un periodo interessante, tutto in questo momento è della vostra parte. A livello lavorativo concentratevi sui progetti a lunga scadenza per ottenere qualcosa in più nei prossimi mesi.

Leone: a livello amoroso se c'è da fare una richiesta agite adesso, arriveranno comunque delle belle soddisfazioni per voi. Nel lavoro molti vorrebbero cambiare qualcosa e sono alla ricerca di nuovi obiettivi.

Vergine: in amore alcune persone sono dalla vostra parte e pronte ad aiutarvi, attenzione solo a qualche momento di calo in serata.

Nel lavoro meglio non prendere decisioni azzardate ma valutate tutto con attenzione.

La seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è una giornata che chiederà maggiore pazienza, non rimandate eventuali incontri. Nel lavoro se c'è un'attività indipendente potrebbe entrare qualcosa in più e qualche novità.

Scorpione: a livello amoroso è una giornata molto faticosa, state cercando di superare tutte le tensioni del passato.

Nel lavoro se volete affrontare una nuova situazione agite adesso ma con maggiore cautela.

Sagittario: a livello sentimentale in questa giornata gestite al meglio eventuali rapporti e discussioni, ci sono delle difficoltà da superare al momento. Nel lavoro - a causa della Luna in opposizione - ci sarà uno stato di stanchezza.

Capricorno: in amore le convinzioni sono forti adesso, vi ritroverete a essere maggiormente passionali. Nel lavoro le proposte che arrivano saranno interessanti, grazie anche alla Luna che entra nel segno, ci sono novità in arrivo.

Acquario: per i sentimenti nei rapporti consolidati ci vorrà prudenza, infatti state facendo tanto al momento, ma al partner questo potrebbe non risultare chiaro. Nel lavoro è un periodo che vi vede maggiormente nervosi.

Pesci: in amore queste sono giornate importanti per chi vuole vivere una nuova storia, con la Luna nel segno che favorisce. Nel lavoro per coloro che hanno un'attività in proprio il fine settimana aiuterà.