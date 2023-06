L'oroscopo di venerdì 16 giugno ha in serbo molte novità. Le previsioni zodiacali del giorno non vedono l'ora di approfondire tutti gli aspetti dei dodici profili. Il lavoro, l'amore e la socialità sono aspetti fondamentali, ma c'è spazio anche per gli interessi personali e per le sfaccettature emotive. Inoltre è presente una classifica che consente di rapportare la posizione del proprio segno con l'intera ruota planetaria.

Previsioni zodiacali di venerdì 16 giugno: i primi posti in classifica

Bilancia (1° posto): nessuno riuscirà a togliervi il sorriso.

Sarete spontanei allegri. Il vostro ottimismo contagerà le persone che vi staranno accanto. Vi basterà poco per divertirvi perché l'unico requisito indispensabile sarà la buona compagnia. Gli amici si uniranno a voi.

Ariete (2° posto): le stelle non vi deluderanno. Questa giornata sarà particolarmente favorevole per le questioni sentimentali. Il vostro cuore batterà insieme a quello del partner, regalandovi emozioni tutte da vivere. Sicuramente, non rimarrete delusi dai prossimi sviluppi.

Pesci (3° posto): riporrete massima fiducia negli amici. Vi confiderete con loro, mettendoli al corrente degli ultimi eventi. Riceverete consigli preziosi che non stenterete a mettere in pratica. La famiglia si farà trascinare dalla vostra allegria e sincerità.

Toro (4° posto): vi dedicherete al lavoro con costanza e impegno. Non sarà difficile notarvi tra la folla. Non andrete, però, alla ricerca di complimenti. Vorrete raggiungere obiettivi concreti, in modo da migliorare la vostra attuale situazione. Il sostegno degli amici vi aiuterà a guardare avanti.

Oroscopo del 16 giugno: i segni mezzani

Leone (5° posto): il sole tornerà a splendere. Sarete dinamici e attivi sul posto di lavoro. Avrete tante idee nuove da proporre e da sperimentare. Non prenderete spunto dagli altri, ma vi ispirerete alle vostre esperienze personali. Vi verranno riconosciute grandi capacità.

Gemelli (6° posto): metterete al primo posto la serenità di coppia.

I desideri del partner tracceranno una linea da seguire. Crescerete insieme, rispettandovi a vicenda e organizzando i futuri progetti. Per avere maggiore libertà di movimento, potrebbe essere necessario migliorare la situazione economica.

Sagittario (7° posto): sarete gentili con il partner, ma lui non dimostrerà la stessa premura nei vostri confronti. Vi lascerà con l'amaro in bocca a causa di questo comportamento. Niente sarà perduto, ma ci vorrà la collaborazione di entrambi per sistemare le cose.

Scorpione (8° posto): non avrete voglia di girovagare per negozi. Preferirete rimanere a casa per occuparvi dei vostri hobby. Il partner, però, potrebbe spronarvi a fare qualcosa di diverso. L'importante sarà arrivare a un compromesso senza dover dare vita a un litigio.

Previsioni astrologiche del 16 giugno: gli ultimi segni in classifica

Capricorno (9° posto): non vedrete di buon occhio i colleghi di lavoro. Sarete talmente competitivi da non riuscire a creare un rapporto di fiducia e complicità. Apparentemente, questa situazione non vi peserà molto, ma potrebbe avere delle ripercussioni sulla vostra serenità interiore.

Cancro (10° posto): sarete stanchi di cercare l'anima gemella. Almeno per adesso, preferirete rimanere da soli. I consigli degli amici e dei parenti avranno un effetto negativo su di voi. Non sopporterete l'idea di dover seguire le opinioni altrui e, per questo motivo, potreste prendere le distanze.

Vergine (11° posto): il partner vi metterà sotto pressione.

Non riuscirete a fargli cambiare idea in nessun modo. Vorrete proteggerlo, ma la vostra reazione potrebbe dare vita a una situazione spiacevole. Incomprensioni e litigi saranno ampiamente presenti.

Acquario (12° posto): affronterete un momento molto delicato. Lo stress potrebbe impedirvi di ragionare con lucidità. Il partner vi dedicherà molte attenzioni, ma le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di provare a ritrovare la fiducia in voi stessi: non ve ne pentirete.