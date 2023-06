Una nuova settimana sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 19 giugno 2023 con tutte le indicazioni e le novità che arriveranno sia in amore sia nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore non date troppo peso alle parole, la Luna porterà momenti di svantaggio per voi. Se dovete chiudere un legame meglio pensarci bene. Nel lavoro alcune situazioni sono da chiudere, per voi rappresentano al momento soltanto un intoppo.

Toro: per i sentimenti una persona potrebbe non essere più della vostra parte, non mettete in discussione un rapporto.

Nel lavoro i contatti adesso sono favoriti visto che vi sentite più forti.

Gemelli: a livello sentimentale non mancherà la passione in questa giornata, la Luna è dalla vostra parte. Nel lavoro dovete superare tutti gli avvenimenti e riflettere prima di agire.

Cancro: in amore Luna nel segno favorevole, avrete la possibilità di andare avanti se una storia si è interrotta. A livello lavorativo vivete tutte le situazioni in modo tranquillo.

Leone: per i sentimenti un incontro potrà dare inizio a qualcosa di nuovo, sfruttate al meglio tutto quello che arriva in questa giornata. Nel lavoro programmate tutto attentamente senza sbagli.

Vergine: a livello sentimentale situazione astrologica interessante, le relazioni che nascono adesso saranno favorite.

Nel lavoro programmate con attenzione tutto quello che arriva e gestite tutto al meglio.

Previsioni e oroscopo del 19 giugno 2023: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti possibile contare su un buon recupero, i cuori solitari adesso potranno contare su nuovi rapporti. Nel lavoro c'è una buona disponibilità che vi permetterà di recuperare il tempo perso.

Scorpione: a livello amoroso non mancherà una conferma adesso, anche se alcune questioni vanno tenute sotto controllo. Nel lavoro tutto quello che nasce in questo momento sarà più difficile da portare avanti.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore evitate di sollevare problematiche inutili, le scelte che farete ora saranno importanti.

Nel lavoro i giovani potranno contare su qualcosa di nuovo, sfruttate tutto quello che arriva.

Capricorno: a livello amoroso momento che vi vede maggiormente agitati, per questo motivo non rovinate tutto con questioni inutili. Nel lavoro non tutto va come vorreste ma recupererete dalla metà della settimana.

Acquario: a livello sentimentale attenzione alle storie che nascono in questo momento, saranno più complicate da gestire. Nel lavoro se c'è da fare qualcosa di nuovo non siate precipitosi ma lasciateli consigliare.

Pesci: in amore le difficoltà del periodo potranno essere superate anche se non tutto potrà andare come vorreste. Nel lavoro verificate tutto quello che arriva adesso.