L'ultima settimana del mese di giugno è ormai alle porte. Le previsioni dell'oroscopo vedono un Ariete pieno di energie rinnovate e pronto ad affrontare ogni situazione, seguito da uno Scorpione la cui serenità sembra essere quasi contagiosa. Una settimana apparentemente normale accompagnerà il segno del Cancro, mentre l'Acquario potrebbe essere messo a dura prova.

Di seguito l'Oroscopo da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - una carica non indifferente di energie permetterà di affrontare con determinazione tutte le situazioni che si paleseranno lungo il cammino.

La tenacia tipica dell'Ariete si rivelerà utile per superare le varie sfide che il periodo in questione ha in serbo.

Toro - l'oroscopo della nuova settimana del mese di giugno non sembra prevedere nulla di eclatante. Qualche piccola discussione potrebbe sopraggiungere nel corso delle varie giornate, ma non sarà nulla che non potrà essere risolta con un po' di pazienza. Gioire per le piccole cose aiuterà a mantenere alto l'umore.

Gemelli - l'arrivo dell'estate aiuta sicuramente ad allontanare ciò che di fastidioso potrebbe esserci. La gioia e la serenità accompagneranno il segno dei Gemelli giorno per giorno, permettendogli di vivere appieno l'intera settimana.

Cancro - secondo le previsioni dell'oroscopo, chi è nato sotto al segno del Cancro si tufferà in un periodo ricco di emozioni e sensazioni positive.

Nulla di eclatante dovrebbe accadere nel corso delle prossime giornate, ma non per questo bisognerà vivere il tutto con placida negatività.

Leone - piccoli miglioramenti potrebbero subentrare nel corso della nuova settimana del mese, rallegrando il segno del Leone. Qualche piccolo battibecco potrebbe causare leggeri dispiaceri, ma riuscendo a mettere da parte l'orgoglio si riuscirà a superare tutto con semplicità.

Vergine - perseguire i proprio obiettivi non è semplice, ma non per questo l'oroscopo potrebbe mai consigliare di lasciar perdere. Insistere, mostrando la propria tenacia e le proprie capacità, aiuterà a raggiungere gran parte degli obiettivi prefissati.

Previsioni e oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - mostrare generosità nei confronti del prossimo aiuterà a mettersi in buona luce agli occhi altrui, migliorando così anche la fiducia in sé e nelle proprie capacità.

Bisognerà combattere e perseguire sempre i propri sogni, cercando di rimanere comunque con i piedi per terra. Circondarsi di persone fidate e sincere si rivelerà molto utile.

Scorpione - l'oroscopo dell'ultima settimana del mese prevede che sopraggiungeranno delle soddisfazioni non da poco. Riuscire a mantenere alto l'umore, riallacciando vecchi rapporti e tenendo ancor più stretti quelli attuali, potrebbe non essere semplice, ma sarà una sfida che porterà non poca gioia nell'animo dello Scorpione.

Sagittario - sfoggiare il proprio fascino si rivelerà molto utile sotto vari aspetti. Chi non ha ancora incontrato l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa proprio durante questa nuova settimana.

Chi invece si trova in complicità con il proprio partner potrebbe imbattersi in un incontro in grado di portare qualche tocco di fortuna in più nella vita.

Capricorno - infondere serenità e fiducia nel prossimo è una prerogativa di coloro nati sotto al segno del Capricorno. Secondo le previsioni dell'oroscopo, il sopraggiungere dell'estate aiuterà ad allentare le tensioni e ad allontanare pensieri e situazioni negative. Ottimi propositi per il futuro.

Acquario - la nuova settimana potrebbe farsi portatrice di sfide tanto intense quanto necessarie per una buona crescita personale. Che si tratti del lavoro, di una relazione, o semplicemente di situazioni legate alla sfera personale, le ultime giornate del mese di giugno aiuteranno l'Acquario a raggiungere una maggiore consapevolezza di se.

Pesci - la positività accompagnerà il segno dei Pesci nel corso dell'intera settimana, aiutandolo ad avvicinarsi sempre più a quelli che sono gli obiettivi prefissati. Secondo l'oroscopo, stringere i denti senza arrendersi mai, chiedendo aiuto dove possibile, permetterà di ridurre ancor più queste distanze.