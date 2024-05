Entra nel vivo la seconda settimana del mese di maggio per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo di martedì 7 maggio 2024 con quelle che saranno le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro per tutti i segni. In particolare per la Bilancia i rapporti sentimentali sono in ripresa.

Le previsioni astrologiche della prima sestina

Ariete: in amore fate attenzione a un certo malumore, potresti sentirvi maggiormente stanchi e nervosi nella vita di coppia. Nel lavoro affrontate alcune situazioni difficili senza timori, anche se vi sentite contro tutti.

Toro: per i sentimenti questo può essere il momento giusto per ripartire, qualcosa sta cambiando adesso. Nel lavoro studiate delle nuove strategie, ma non aspettatevi risultati immediati.

Gemelli: a livello sentimentale il cielo aiuta anche i legami, fate in particolare attenzione ad alcune incertezze che potrete vivere. Nel lavoro potreste risentire di qualche difficoltà soprattutto dal punto di vista amministrativo.

Cancro: in amore arriva una bella novità, ma ci vorrà pazienza per concretizzarla, saranno necessari alcuni accorgimenti. A livello lavorativo siete pieni di cose da fare ma l'energia comunque non manca.

Leone: a livello amoroso le storie che hanno vissuto un momento critico saranno sottoposte a notevole stress.

Attenzione a dei possibili sbandamenti emotivi. Nel lavoro qualcosa a breve potrebbe non funzionare più come un tempo, quindi mettete a punto dei nuovi progetti.

Vergine: per i sentimenti sarà possibile superare qualche incomprensione, adesso potrete vivete comunque sensazioni positive. Nel lavoro alcuni si sentono messi da parte oppure solo svogliati adesso.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore i rapporti stanno migliorando, se possibile organizzate un fine settimana piacevole di coppia. A livello lavorativo sarà possibile fare al più presto delle richieste.

Scorpione: per i sentimenti Luna in opposizione che potrebbe portare allo stato di maggiore agitazione, si rischia di arrabbiarsi per questioni banali.

Nel lavoro controllate tutte le situazioni anche dal punto di vista economico.

Sagittario: a livello sentimentale ci sono stati dei problemi ultimamente, potrete comunque fare un incontro piacevole adesso. Nel lavoro diversi pianeti sono in buon aspetto e porteranno nuove opportunità e qualche riconoscimento.

Capricorno: in amore sarà una mattinata piacevole, ma comunque non mancherà uno stato di agitazione. Nel lavoro alcune questioni di poco conto saranno facilmente risolvibili.

Acquario: per i sentimenti c'è la volontà di fare qualcosa in più, molto di più di quanto crediate. Nel lavoro state pensando se vi conviene lottare per una proposta.

Pesci: in amore vi sentite facilmente irritabili in questa fase, è meglio fare delle scelte con calma visto che la fine del mese sarà favorevole. Nel lavoro sarà possibile fare adesso dei discorsi che poi da giugno non sarà più così facile affrontare.