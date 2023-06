L'oroscopo di martedì 20 giugno ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali, sulla base dei transiti planetari, non vedono l'ora di svelare tutti i segreti del giorno. Alcuni segni sono aperti al dialogo, mentre altri appaiono eccessivamente permalosi.

Lavoro, amore e socialità hanno un ruolo centra all'interno della quotidianità, e la classifica presente consente di relazionare il proprio profilo con quelli dell'intera ruota astrale.

Previsioni zodiacali di martedì 20 giugno

Ariete (1° posto): vi basteranno poche mosse per conquistare il favore del vostro capo.

Sarete davvero in gamba sul posto di lavoro. Imparerete in fretta e avrete tante potenzialità da sfruttare. Spiccherete per l'attenzione nei confronti dei dettagli e per il desiderio di mettervi sempre alla prova.

Capricorno (2° posto): questa settimana procederà con il piede giusto. Grazie alla giornata odierna, aggiungerete una nota di colore alla quotidianità. Prenderete le distanze da ansia, stress ed esperienze negative. Vi concentrerete solo su ciò che vi fa stare bene per crescerete con gli altri e godervi ciò che avete costruito.

Pesci (3° posto): sognerete un futuro fatto di allegria e amore. Inizierete a piantare le base per raggiungere questo obiettivo. Il vostro apparirà come un percorso graduale, dove amicizia e amore avranno un ruolo predominante.

Vi piacerà essere circondati da tante persone, soprattutto se degne di fiducia.

Toro (4° posto): non potrete fare a meno del partner. La sua compagnia sarà essenziale per il vostro benessere. Vivrete una relazione di coppia salda, intensa e romantica. Sarete affascinanti e questo sarà merito della cura impiegata nei confronti dei vostro corpo.

Farete attenzione al look, all'acconciatura e agli accessori.

Oroscopo del 20 giugno

Gemelli (5° posto): questa giornata inizierà con il piede giusto. Affronterete con coerenza le tensioni lavorative. Saprete gestire la pressione, senza avere conseguenze di tipo psicologico. Non rinuncerete al tempo libero e al rapporto con il partner.

Al contrario, non vedrete l'ora di trascorrere la serata insieme per aggiornarvi sulle ultime novità.

Vergine (6° posto): tenderete a non dare niente per scontato. Vi troverete a vivere una situazione tranquilla, priva di criticità, ma il vostro istinto vi spingerà a rimanere all'erta, soprattutto nel rapporto con le persone. Ciò che vi preoccuperà di più sarà la spiacevole possibilità di venire delusi.

Scorpione (7° posto): sarete alle prese con un compito molto importante. Non avrete particolari problemi, ma l'aver perso tempo all'inizio potrebbe incidere sul vostro ritmo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non preoccuparvi eccessivamente: non sarà il caso di farne un dramma.

Cancro (8° posto): sarete un po' restii ad accettare di uscire con qualcuno.

Non avrete tempo e voglia da dedicare all'amore. Desidererete continuare a condurre la vostra quotidianità come avete sempre fatto fino a ora. Per questo motivo, tenderete a sottrarvi agli incontri improvvisi e al dialogo con persone sconosciute.

Previsioni astrologiche del 20 giugno

Leone (9° posto): vi renderete conto ti essere eccessivamente dipendenti dalla tecnologia. Staccare la spina, per voi, sarà alquanto complicato. Avrete bisogno di ritagliarvi un angolino speciale, dove potervi isolare da tutto il resto. Attenzione, però, a non ignorare email di lavoro o altre comunicazioni importanti.

Acquario (10° posto): avrete delle insicurezze sul posto di lavoro. Tenderete a controllare molte volte la mansione svolta, rischiando di lasciare indietro tutto il resto.

Non sopporterete le critiche e vi sentirete in colpa di fronte a eventuali rimproveri. In queste circostanze, la serenità potrebbe venire meno.

Bilancia (11° posto): il confronto con il partner non avrà l'effetto desiderato. Continuerete a vivere una situazione altalenante, priva di punti di riferimento chiari. Dovrete rimboccarvi le maniche per cercare di trarne qualcosa di buono. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non eludere le domande degli amici.

Sagittario (12° posto): farete una scoperta che vi lascerà di stucco. Non potrete fare a meno di provare un certo risentimenti. Cercherete di non portare rancore, ma i sentimenti prenderanno il sopravvento. Uno sfogo acceso e impulsivo potrebbe aiutarvi a liberare delle emozioni di troppo, ma attenzione a non esagerare.