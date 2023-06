Giovedì 8 giugno 2023 troveremo sul piano astrale la Luna e Plutone transitare nel segno dell'Acquario, nel frattempo il Nodo Nord, Urano, Mercurio e Giove stazioneranno nel domicilio del Toro. Marte assieme a Venere, intanto, proseguirà la sosta in Leone, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili nell'orbita dei Pesci. Il Sole, in ultimo, continuerà il transito in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Ariete, meno benevolo per Vergine e Leone.

Sul podio

1° posto Sagittario: cambi d'opinione. Una massima del poeta e critico letterario James Russell Lowell citava "Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai opinione", aforisma che parrebbe calzare a pennello per descrivere il giovedì primaverile di casa Sagittario, coi nativi che saranno avvezzi a mutare idea negli altri così come a cambiare modo di rapportarsi agli stessi.

2° posto Ariete: amore top. Sia che si tratti di un gesto d'affetto da parte di un figlio che di un dono romantico proveniente dal partner, l'8 giugno potrebbe essere una giornata memorabile nel ménage amoroso per i nati Ariete, in quanto potranno comprendere senza sforzo che attorno a loro aleggia un confortevole manto d'amore.

3° posto Gemelli: affaccendati. Giornata di fine stagione che, con ogni probabilità, vedrà i nati Gemelli barcamenarsi tra svariate faccende lasciate in sospeso in precedenza al fine di non lasciare per strada alcuna opportunità che il carnet astrale gli sta donando in questo sfavillante periodo.

I mezzani

4° posto Toro: romantici. Secondo l'oroscopo di giovedì 8 giugno [VIDEO], la vena romantica dei nati Toro parrà emergere nuovamente, dopo il torpore degli ultimi tempi, e a beneficiarne a piene mani sarà la dolce metà che diverrà il centro del mondo del segno Fisso.

5° posto Bilancia: sostegni amicali. Tipica giornata dove i nati Bilancia avvertiranno, c'è da scommetterci, il viscerale bisogno di confidare le loro paturnie esistenziali a una persona cara, magari un'amica fidata alla quale affidarsi per ricevere qualche prezioso consiglio sul da farsi.

6° posto Capricorno: routine. Giovedì di giugno dove i nati Capricorno potrebbero doversi rapportare a ventiquattro ore senza troppe novità di sorta, dove l'entusiasmo non sarà benvenuto ma, al contempo, il segno di Terra si sentirà al riparo da fastidiosi contrattempi.

7° posto Pesci: focus domestico. Sarà probabile che, nel corso dell'8 giugno, i nati Pesci dovranno focalizzare gran parte delle loro energie verso il nido abitativo, ad esempio per prodigarsi verso un cambio di vestiario stagionale.

8° posto Acquario: sentieri tracciati. L'alea che correranno presumibilmente i nati Acquario in questo giorno di metà settimana sarà di volersi fiondare su terreni inesplorati in ambito professionale, salvo poi pentirsi poco dopo per aver preso un granchio o, ancor peggio, aver perso del denaro.

Il parterre planetario, invece, suggerirà loro di proseguire sui sentieri lavorativi tracciati in precedenza.

9° posto Scorpione: sano egoismo. Circostanze avverse e coincidenze poco entusiasmanti spingeranno, con tutta probabilità, i nati Scorpione a dire qualche rincuorante "no" a parenti, partner o amici in questa giornata di metà anno, così da potersene stare in panciolle per i fatti loro a crogiolarsi del dolce far nulla.

Ultime posizioni

10° posto Leone: speranze illusorie. Se il giovedì di casa Leone fosse un oggetto sarebbe senz'altro uno specchio magico, dotato della capacità di materializzare tra i suoi riflessi i desideri più intimi dei nativi. Il segno Fisso, quindi, potrebbe cadere nella trappola delle speranze illusorie, pensando che alcune questioni irrisolte, beghe relazionali in primis, possano sciogliersi come neve al sole da un giorno all'altro.

11° posto Cancro: timidi. Ciò che presumibilmente mancherà alle doti caratteriali di casa Cancro questo giovedì sarà la sfrontatezza e un pizzico di coraggio quando dovranno affrontare delle persone parecchio invadenti. A causa della loro timidezza, però, i nativi rischieranno che tali persone non riescano a comprendere che hanno alzato troppo il tiro nei loro riguardi.

12° posto Vergine: gelidi. Giovedì di fine primavera che vedrà probabilmente i nati Vergine, specialmente la seconda e la terza decade, assumere un mood gelido e distaccato in coppia, con l'inevitabile conseguenza di raffreddare anche la passionalità nell'alcova.