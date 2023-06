Martedì 13 giugno troviamo sul piano astrale Sole e Mercurio transitare nel segno dei Gemelli, mentre il Nodo Nord, Urano e Giove risiederanno nell'orbita del Toro. La Luna proseguirà il transito in Ariete, così come Nettuno e Saturno resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. Plutone, infine, permarrà in Capricorno, come Venere e Marte continueranno il moto in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno entusiasmante per Bilancia e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: intraprendenti. Martedì dove i nati Gemelli potrebbero godere di una marcia in più durante le nuove conoscenze affettive, sfoggiando uno charme mixato a una spiccata intraprendenza che non passeranno affatto inosservati.

2° posto Acquario: spiragli professionali. Complici alcuni rassicuranti indizi sparsi qua e là, i nati Acquario nelle ventiquattro ore in questione avranno ottime chance di scorgere qualche ottimo spiraglio lavorativo che andrebbe seriamente preso in considerazione nel prossimo futuro.

3° posto Leone: spazio di manovra. Secondo l'oroscopo di martedì 13 giugno, i nati Leone beneficeranno di maggiore spazio di manovra in territorio professionale, specialmente coloro che sono a capo di un team o al vertice di un'azienda.

I mezzani

4° posto Ariete: riconciliazioni. L'atmosfera esuberante di Mercurio in Gemelli andrà a scontrarsi col transito di Nettuno in Pesci e ciò impatterà nel martedì di casa Ariete in modo particolarmente benevolo, specialmente nei rapporti relazionali di natura complicata verso i quali gli Ariete saranno propensi più che mai a una riconciliazione.

5° posto Vergine: entrate extra. Sia che si tratti di un rimborso spese che della restituzione di una somma di denaro prestata in precedenza, i nati Vergine potrebbero veder rimpinguare il loro bottino economico nel corso di questo giorno di fine primavera.

6° posto Capricorno: focus burocratico. I nati Capricorno, durante questo martedì di giugno, parranno doversi occupare di alcune pendenze burocratiche rilevanti, le quali non andrebbero procrastinate oltre per evitare sgradevoli more.

7° posto Sagittario: umore altalenante. Il tono umorale di casa Sagittario potrebbe risentire di un metaforico viaggio nelle montagne russe, in quanto il segno di Fuoco dovrà fare i conti con picchi di tensione e tranquillità che si alterneranno in maniera vertiginosa.

8° posto Cancro: intromissioni. Giornata da prendere con le pinze quella che, con ogni probabilità, trascorreranno i nati Cancro, in quanto quest'ultimi dovranno fare i conti con alcune invadenti intromissioni nella loro vita privata da parte di nuovi conoscenti.

9° posto Pesci: ritmi ridotti. A causa di un calo energetico e di un pizzico di svogliatezza, i nati Pesci questo martedì avranno buone possibilità di somigliare più a un bradipo che all'animale che li rappresenta, in quanto rallenteranno considerevolmente l'incedere delle loro azioni.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: pentola a pressione. Il luogo di lavoro dei nati Scorpione potrebbe rappresentare un ambiente non troppo confortante in questa giornata primaverile, col segno Fisso che dovrà sorbirsi alcune fastidiose angherie e, al contempo, capirà che risponderà a tono si rivelerebbe controproducente.

11° posto Bilancia: farsene una ragione. Ci sono alcuni momenti dove i desideri non possono essere concretizzati per circostanze di causa maggiore e i nati Bilancia questo martedì capiranno tale regola non scritta a loro spese.

12° posto Toro: scontrosi. Burberi e contrariati, i nati Toro vivranno questo martedì col piglio di chi cerca lo scontro a prescindere da ciò che gli viene detto o fatto, mentre il carnet astrale suggerirà loro di limitare i contatti col mondo circostante e, durante il tempo libero, dedicarsi a qualche attività rigenerante.