Venerdì 9 giugno 2023 troviamo sul piano astrale la Luna, Saturno e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre il Nodo Nord, Mercurio, Urano e Giove risiederanno in Toro. Marte assieme a Venere, invece, proseguiranno la sosta in Leone, così come il Sole protrarrà il moto in Gemelli. Plutone, infine, continuerà il transito nel domicilio dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Pesci, meno roseo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: speranzosi. La fiammella della speranza in casa Pesci, nel corso del 9 giugno parrà ardere più che mai, specialmente per ciò che riguarderà i rapporti affettivi da poco formatisi, in quanto i nativi sembreranno percepire che tali relazioni possano diventare durature.

2° posto Leone: risultati top. A patto di sforzarsi per tenere alta la concentrazione, i nati Leone potrebbero centrare degli ottimi risultati in campo monetario e professionale in questo giorno di fine stagione, piccoli o grandi traguardi che li entusiasmeranno parecchio.

3° posto Cancro: amorevoli. Secondo l'oroscopo di venerdì 9 giugno, i nati Cancro avranno buone chance di compensare una batosta legata al mondo lavorativo sfoggiando un mood spiccatamente amorevole in coppia.

I mezzani

4° posto Scorpione: comprensivi. Anziché giudicare chi li circonda, come spesso il parterre astrale li ha indotti a fare ultimamente, i nati Scorpione saranno presumibilmente maggiormente predisposti a comprendere il punto di vista delle altre persone.

5° posto Toro: incoraggiamenti. Nonostante lo Stellium nel segno, i nati Toro nella giornata che precede il weekend potrebbero necessitare di qualche spintarella, in termini di incoraggiamento morale, per rimboccarsi le maniche e darsi da fare come al solito.

6° posto Capricorno: incastrare gli impegni. Sarà presumibilmente tempo di rivedere l'organizzazione degli impegni per i nati Capricorno questo venerdì, magari mettendo in posizione prioritaria tutte le attività legate al nucleo famigliare, così come suggerisce Mercurio nel loro Elemento.

7° posto Acquario: essere distaccati. Semaforo acceso sul giallo per alcune intricate faccende professionali verso le quali i nati Acquario sembreranno non trovare la giusta soluzione per venirne a capo. Al segno Fisso, però, basterebbe cambiare prospettiva provando a guardare il tutto da un'angolazione più lontana e distaccata.

8° posto Gemelli: ingoiare il rospo. Un atteggiamento ambiguo del partner o di un'amica fidata avrà ottime possibilità di turbare non poco i nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione, ma il segno d'Aria farebbe meglio a ingoiare il rospo, magari sviscerandolo tra qualche giorno, al fine di non urtare la già precaria armonia relazione con la controparte.

9° posto Bilancia: taciturni. La voglia dei nati Bilancia di comunicare col mondo circostante segnerà, c'è da scommetterci, il passo questo venerdì di giugno, col segno Cardinale che preferirà limitarsi ad osservare piuttosto che dire la propria opinione.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: amore flop. L'alea che presumibilmente correranno i nati Vergine in questo giorno primaverile sarà di voler bruciare le tappe nel settore amoroso, in particolar modo saranno a rischio coloro che sono in piena fase di conoscenza o corteggiamento.

11° posto Sagittario: direzioni offuscate. Nelle menti dei nati Sagittario, nel corso del 9 giugno, potrebbe venirsi a creare un grande trambusto per ciò che concerne i prossimi sentieri lavorativi da imboccare, col segno di Fuoco che sarà confuso a riguardo e farebbe meglio a procrastinare tali scelte.

12° posto Ariete: nemici segreti. Venerdì che si rivelerà, con buona probabilità, non troppo entusiasmante per i nati Ariete sotto il profilo relazionale, in quanto il segno Cardinale si renderà conto di chi trama alle sue spalle e tale consapevolezza non potrà che destabilizzarlo.