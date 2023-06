Secondo l'oroscopo della settimana dal 5 all'11 giugno, la situazione amorosa sarà instabile per i nati dell'Ariete e invece felice per gli individui nati sotto il segno dei Pesci. Le persone che appartengono al segno del Toro devono prestare attenzione agli ostacoli, mentre i nati in Sagittario si apprestano a vivere una settimana davvero sorprendente.

L'amore secondo l'oroscopo settimanale 5-11 giugno: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – In amore, l’instabilità emotiva della vostra dolce metà potrebbe essere preoccupante. L’influsso bellissimo di Venere, però, potrebbe aiutarvi a comprendere meglio i motivi che tanto lo affiggono.

Voto: 5

Toro – I vostri desideri potrebbero essere ostacolati questa settimana per vari motivi, tra cui la mancanza di tempo da parte del partner o la malattia di una persona cara. Fortunatamente, questa situazione non dovrebbe durare a lungo. Voto: 8

Gemelli – Potreste assistere a una discussione accesa che coinvolge due parenti o una coppia di amici. Qualunque cosa voi provate a dire per calmare le cose verrà usata contro di voi. Tenete bene a mente questo avvertimento, spalancate le orecchie, mostratevi empatici, ma tacete i vostri preziosi consigli. Voto: 6

Previsioni astrologiche per la settimana 5-11 giugno, amore: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Il bell’aspetto di Venere vi fa capire quanto siano fragili le vostre relazioni e che dovete prendere tutto con più filosofia.

Mai rimandare quello si può fare adesso, questo è il prezioso consiglio dell'Oroscopo amoroso e affettivo. Voto: 6,5

Leone – Secondo l'oroscopo settimanale dell'amore, potreste incontrare persone straordinarie che vi sganceranno dalla vostra zona comfort. Evitate soprattutto i giudizi affrettati, potreste pentirvene in seguito.

Voto: 7

Vergine – Dovete adattare il vostro ritmo a quello delle persone a cui volete molto bene e dei vostri figli, il che a volte può rendervi impazienti. Più cercate di controllarli, più si spegneranno. Voto: 6

Astrologia della settimana dal 5 all'11 giugno, settore dell’amore: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Godetevi i piaceri della vita, come il buon cibo e il buon vino, ma con moderazione.

La bella Venere vi incita ancora a stare attenti se siete una donna, qualcuno cercherà di sedurvi e potrebbe rivelarsi un pessimo soggetto. Tenete a mente questo avvertimento. Voto: 7

Scorpione – Rimarrete sorpresi dal grado di invidia e gelosia che alcune persone provano nei vostri confronti. Non preoccupatevi troppo, queste persone non potranno superarvi e ostacolarvi. Voi andate avanti per la vostra strada e difendete a spada tratta i vostri rapporti amorosi e affettivi. Voto: 8

Sagittario – Il bellissimo transito di Venere promette di farvi passare una settimana sorprendente. Non mancheranno sorprese in amore. Alcuni vi delizieranno e altri un po’ meno, ma spesso è così quando il destino si mette in moto.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo settimanale 5-11 giugno, amore: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Potrebbe essere necessario affrontare problemi di relazione con il partner o con un membro della famiglia. La vostra vita di coppia sta per cambiare. L’amore torna protagonista nella vostra vita questa settimana di giugno, preparatevi a vivere emozioni intense e inedite. Voto: 10

Acquario – Secondo l'oroscopo dell'amore, questa settimana si preannuncia ricca di colpi di scena romantici. Tuttavia, si riveleranno abbastanza positivi soprattutto per quelli che hanno una relazione romantica da qualche mese. Voto: 9

Pesci – Vivrete e condividerete momenti felici in amore. La persona amata sembra turbata da un cambiamento nel proprio stile di vita, voi ascoltatela attentamente, mostratevi comprensivi e poi aiutatela come meglio potete. Voto: 9