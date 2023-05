Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 5 all'11 giugno invitano i Gemelli a mettersi in gioco nel lavoro. Gli Scorpione devono essere più calmi e pragmatici.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: non siete molto propensi ad intavolare conversazione in questi giorni. L'inizio settimana potrebbe essere più difficoltoso del previsto, forse anche a causa del week-end lungo.

11° Scorpione: l'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 giugno vi invita a fare una cosa alla volta. Ci sono diverse faccende da sbrigare, specie dal punto di vista professionale.

Poco alla volta risolverete tutto.

10° Leone: non fermatevi dinanzi i problemi, ma cercate di sfruttare le situazioni che vi capiteranno come sprono per fare sempre meglio. In ambito professionale potrebbero iniziare delle nuove sfide.

9° Sagittario: siete un po' pensierosi in questi giorni. Forse alcuni ricordi potrebbero riaffiorare e generarvi qualche turbamento. Non permettete ai cattivi pensieri di oscurare le vostre giornate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: gli intoppi fanno parte della vita di tutti gli esseri umani. Ciò che differenzia le persone è il modo in cui vengono affrontate certe situazioni. Cercate di essere calmi.

7° Acquario: l'oroscopo settimanale dal 5 al giorno 11 giugno denota giornate piene di impegni.

Cercate di tenere a freno gli impulsi, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale, altrimenti potrebbero esserci problemi.

6° Cancro: solitamente siete risoluti e pragmatici, ma in questi giorni potreste perdervi in un bicchier d'acqua. Ricordate che la calma è la virtù dei forti, quindi, cercate di non perdere la pazienza.

5° Capricorno: questo è il momento di prendere in mano la vostra vita e di osare. Non siate troppo severi con voi stessi e cercate di concedervi anche qualche piccolo momento di relax e qualche riconoscimento.

Oroscopo segno fortunati 5-11 giugno

4° in classifica Gemelli: cambiamenti in arrivo per voi, siate pronti a tutto. Nel lavoro stanno per accadere delle cose inaspettate e dovete essere pronti a mettervi in gioco se volete emergere.

3° Toro: nel lavoro siete molto temerari. Solitamente non avete paura di mettervi in gioco e osate senza pensarci due volte. In ambito sentimentale, invece, è necessario essere più cauti.

2° Vergine: le stelle sono favorevoli, specie per quanto riguarda la sfera finanziaria ed economica. Potrebbe esserci un ingresso di denaro inaspettato che vi genererà una certa soddisfazione.

1° Bilancia: l'oroscopo dal 5 all'11 giugno vi vede al centro di una congiunzione astrale molto favorevole. Per tale ragione, osate e non abbiate paura di mettervi in gioco.