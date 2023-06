L'Oroscopo di lunedì 5 giugno ha in serbo tante novità tutte da scoprire. Le previsioni astrologiche, grazie all'analisi degli odierni transiti planetari, sono pronte a puntare l'attenzione su tutti gli sviluppi della quotidianità dei segni zodiacali. Amore, lavoro e interazioni sociali avranno un ruolo determinante. Ci sarà chi si legherà al prossimo facilmente e chi, nonostante tutto, preferirà chiudersi in se stesso.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 5 giugno 2023.

Previsioni astrologiche del 5 giugno: i primi posti

Capricorno (1° posto): occuperete la prima posizione in classifica.

Sarete consapevoli della fortuna data dalle stelle. Sul lavoro, dimostrerete di essere a vostro agio e riceverete tutto il supporto possibile dagli amici. La vita famigliare scorrerà serena, senza alcun ostacolo. Ci sarà un clima di complicità e di fiducia, anche grazie alle basi poste in passato.

Gemelli (2° posto): sarete molto ambiziosi sul posto di lavoro. Il desiderio di trasformare in realtà alcuni sogni nel cassetto diventerà sempre più forte. Vi impegnerete di più rispetto ai vostri colleghi. Sarete pronti a intervenire nelle situazioni di difficoltà e non vi lamenterete davanti a carichi aggiuntivi. Allo stesso tempo, riuscirete ad essere d'aiuto anche all'interno delle mura domestiche.

Acquario (3° posto): non sopporterete le ingiustizie. Sarete pronti a lottare per i vostri ideali. Proteggerete le persone in difficoltà, anche sul posto di lavoro. Fuggirete dai litigi, però, allo stesso tempo, saprete far valere le vostre opinioni. Il partner sarà fiero di voi e gli amici vi prenderanno ad esempio. Attenzione, però, a ponderare bene le parole da usare.

Leone (4° posto): la vostra carriera professionale sta per prendere il volo. Finalmente individuerete i giusti passi da compiere. Avrete fretta di crescere e di lasciarvi alle spalle alcune situazioni che vi hanno lasciato con l'amaro in bocca. Le previsioni astrologiche del 5 giugno vi consigliano di procedere a passo lento, ma costante.

I risultati non stenteranno ad arrivare.

Oroscopo di lunedì 5 giugno: i segni mezzani

Pesci (5° posto): vivrete un rapporto sentimentale libero e sereno. La gelosia non farà proprio parte di voi. Vi fiderete così tanto del partner da non avere alcuna preoccupazione nei suoi confronti. Frequenterete gli amici e proverete ad affrontare nuove esperienze. La situazione lavorativa vi lascerà un po' perplessi, ma con poche mosse potrete migliorarla e trasformarla in qualcosa di diverso.

Toro (6° posto): aprirete il vostro cuore al partner. Le stelle saranno generose in ambito sentimentale, ma dovrete essere pronti a cogliere ogni singolo spunto. Sarà inutile tirare troppo la corda perché potrebbe spezzarsi.

La persona amata apparirà molto comprensiva nei vostri confronti. Le sue parole genereranno sentimenti positivi che vi accompagneranno per tutta la giornata.

Vergine (7° posto): andrete alla ricerca della libertà. Non vi piacerà avere vincoli di alcun tipo. Le norme sociali, per voi, saranno solo convenzioni prive di fondamento. Vi muoverete seguendo i passi desiderati. Non vi obbligherete a fare nulla, ma dimostrerete lealtà nei confronti delle persone care. Questo modo di fare vi renderà degni della loro fiducia.

Scorpione (8° posto): proverete un certo rancore nei confronti di chi vi ha ferito. Non cercherete vendetta, ma non sarete disposti a rivedere la vostra posizione. Andrete alla ricerca di qualcosa di nuovo e di più profondo.

Per il momento, rifiuterete tutte gli eventuali corteggiamenti. Preferirete mantenere un profilo basso in modo da non attirare troppo l'attenzione.

Previsioni zodiacali del 5 giugno: gli ultimi posti in classifica

Sagittario (9° posto): andrete alla ricerca della perfezione. Non vi accontenterete di portare semplicemente a termine gli incarichi. Questo rallenterà i ritmi di lavoro e aumenterà la frustrazione. Non sempre, infatti, sarà possibile raggiungere un simile risultato. In alcuni casi sarete costretti a scendere a compromessi. L'aiuto dei colleghi sarà essenziale.

Ariete (10° posto): questa giornata rappresenterà una fase importante della vostra crescita personale. Vi troverete davanti a un ostacolo inaspettato che potrebbe spingervi verso domande mai affrontate prima.

La ricerca delle giuste risposte vi porterà a rivoluzionare alcuni aspetti che credevate non modificabili. Tutto questo avrà ripercussioni anche in ambito sentimentale.

Cancro (11° posto): la vita di coppia sarà un po' apatica. Avvertirete il bisogno di rivoluzionarla con qualche piccolo gesto, ma il partner non sembrerà incline a condividere questo atteggiamento. Potrebbe essere il momento giusto per consultare gli amici di sempre. I loro consigli, seppur variegati, vi consentiranno di farvi un'idea più precisa della situazione.

Bilancia (12° posto): non sarete fieri del rapporto con gli altri. Vi renderete conto di non riuscire a esprimere i vostri desideri. Avrete paura di dire qualcosa di troppo o di offendere gli altri con esternazioni troppo vivaci. Tenderete a chiudervi in voi stessi e a rinunciare alla ricerca del vero amore. Inoltre, neanche i ritmi lavorativi riusciranno a distrarvi da questi pensieri.