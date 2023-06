Che cosa riserverà l'oroscopo del 5 giugno su salute e lavoro per i 12 segni? Scopriamolo insieme.

Lavoro e salute secondo l'oroscopo del 5 giugno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In campo lavorativo, impegnatevi a fondo, la ruota sta per girare. Le stelle di questa giornata spronano i giovani lavoratori a muovere i primi passi e a concretizzare qualche risultato. Periodo di fortuna e guadagni. Per quanto riguarda la salute, dopo un periodo di alti e bassi, iniziate a migliorare. Voto: 7

Toro – Dovete rendere solida la vostra posizione lavorativa.

Pensate a quello che potete fare e agite subito. Molti nati in Toro pensano solo alle vacanze estive, ma è possibile ottenere buoni risultati con minore sforzo, senza toccare il tempo libero. Dal punto di vista della salute, la stanchezza si fa sentire di più durante le ore serali. È importante fare più movimento e alleggerire i pasti. Voto: 6,5

Gemelli – Siete quasi vicini ai vostri obiettivi di lavoro, potreste fare un bel salto di qualità. Anche a livello economico si prevede un periodo ricco di risultati: un lavoro extra, un aumento in busta paga, oppure un mutuo che viene estinto. A livello di salute, questo è un ottimo periodo per risolvere vecchi malanni fisici. Voto: 7,5

Cancro – Se avete tantissimi progetti professionali in ballo, non pretendete di concluderli tutti in un solo momento.

Ogni tanto dovete riposarvi e cercare di recuperare le forze e le energie perse. Arrivano notizie per i giovani disoccupati. Secondo l’Oroscopo della salute, presto riacquisterete forza ed energie. Camminate senza esagerare. Voto: 6,5

Previsioni del lavoro e della salute, lunedì 5 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Non prendete decisioni affrettate.

L'oroscopo del lavoro consiglia di leggere ogni clausola prima di firmare un contratto. Non vi sentite molto tranquilli in questo periodo soprattutto dal punto di vista economico, ma presto entrerete nella fase di recupero. In salute, siete leggermente stanchi, meglio essere prudenti nelle ore più calde. Voto: 6

Vergine – In campo lavorativo, potreste trovare buone occasioni per guadagnare di più.

È il momento giusto per affrontare colloqui, oppure per proporre i vostri servizi. Grinta, ottimismo e voglia di fare sono dentro di voi. La vostra salute è abbastanza buona, attenzione però a non fare le ore piccole. Voto: 7

Bilancia – In campo professionale, cercate di essere più scrupolosi con il lavoro e i conti, dosate bene le parole. Avere a che fare con il pubblico non è semplice, soprattutto in questo periodo di crisi. Avete voglia di muovervi, di sentirvi dinamici, ma attenzione alle imprudenze e alle distrazioni. Voto: 6,5

Scorpione – Periodo positivo per il settore del lavoro. Occhio alle spese, stabilite un tetto massimo. La vostra situazione professionale è in netta crescita. In salute, vi sentite fiacchi e vorreste solo riposarvi.

Se ci tenete molto al vostro aspetto esteriore, cercate di non aumentare di peso. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di lunedì 5 giugno, lavoro e salute: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non fatevi distrarre dalle vostre questioni personali durante il vostro orario di lavoro, rischiate di non portare a termine i vostri compiti. Gestite bene i vostri impegni lavorativi. Presentate le vostre referenze e accettate se necessario anche un part-time. In salute, questa giornata vi chiede di essere prudenti e di prendervi cura della vostra forma fisica e mentale. Voto: 6

Capricorno – Se state ancora cercando un buon impiego, non sottovalutate i consigli e i suggerimenti degli altri, potreste migliorare anche la vostra situazione economica.

Secondo l’oroscopo della salute, questo è il periodo adatto per mettervi in forma per le vacanze estive di agosto. Voto: 7

Acquario – Con la vostra simpatia riuscirete a portare acqua al vostro mulino e otterrete ottimi vantaggi in ogni settore lavorativo. Dal punto di vista della salute, non è molto importante se avete preso qualche chilo in più, la bellezza e la sensualità non hanno taglia. Voto: 7

Pesci – Vi sentite stanchi del vostro lavoro pagato male. Siete giù di morale, ma così non vi aiuterete affatto. Non mollate l’osso, presto qualcosa cambierà a vostro favore. In salute, stanchezza e svogliatezza potrebbero influire sul vostro benessere. Reagite, sentirete le forze tornare. Voto: 5,5