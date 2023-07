Secondo l'Oroscopo del 5 luglio 2023, questo mercoledì ci saranno dei cambiamenti nella vita sentimentale e affettiva dei nati in Gemelli, alcuni sogni lavorativi delle persone Leone si avvereranno, mentre per i nati del Sagittario non sarà un periodo al top.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di mercoledì 5 luglio e le pagelle da Ariete a Pesci.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di mercoledì 5 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, la mancanza di comprensione e di dialogo potrebbe mettere in pericolo il legame che c’è tra voi e il vostro partner.

Se lavorate a contatto con il pubblico, evitate qualsiasi tipo di polemica. Lo stesso discorso vale con superiori o soci. Voto: 5,5

Toro – In questo periodo avete voglia di migliorare il vostro stile di vita. Anche in amore spirerà il vento della rivoluzione. Se state cercando un buon lavoro, cercate di essere più competitivi, fare qualche corso per arricchire il vostro curriculum. Voto: 6

Gemelli – In campo amoroso, i cambiamenti che sognavate da tanto tempo adesso si possono avverare, ma all’inizio vi faranno preoccupare. L'oroscopo del lavoro consiglia di non lavorare troppo e di dedicare qualche ora ai vostri passatempi preferiti. Voto: 6,5

Cancro – Dal punto di vista dell’amore, gli impegni sono troppi e dovete affrontare anche i problemi di famiglia e di amicizia.

Siete agguerriti e determinati, e avete la forza di affrontare qualsiasi tipo di situazione. Sul fronte del lavoro, è importante rileggere e verificare calcoli, misurare le parole e prestare attenzione a certi rapporti nocivi. Voto: 6

Previsioni degli astri per il giorno 5 luglio, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Non litigate con il vostro partner d'amore, meglio coltivare il rapporto di coppia con pazienza, dialogo e comprensione.

Se negli ultimi tempi c’è stato un problema domestico, adesso è possibile sistemarlo. I vostri sogni lavorativi potrebbero finalmente avere successo. Non dovete mai perdere la speranza. Voto: 6,5

Vergine – L'oroscopo dell'amore consiglia di rimandare i confronti più accesi a un momento migliore. Tra vari equivoci potreste perdere il lume della ragione.

Dal punto di vista lavorativo, eliminando la paura di sbagliare o di non essere all’altezza riuscirete a realizzare i vostri progetti. Voto: 6,5

Bilancia – Per l'amore, questo è un buon periodo per fare incontri, oppure per conoscere gente nuova. Chi ha una relazione romantica potrebbe percepire qualcosa di negativo da parte del partner. Nell’ambito lavorativo, potreste iniziare delle attività nuove e mostrare a tutti il vostro talento. Voto: 7

Scorpione – I più timidi del segno che sognano l’amore devono tirare fuori tutta la loro grinta. Volere è potere, una volta fatto il primo passo, tutto andrà bene. L'oroscopo del lavoro afferma che questo è il periodo migliore per far sapere agli esperti ciò che avete in mente per il bene di questa attività.

Magari loro apprezzeranno tutto e si metteranno all’opera. Voto: 8

La giornata di mercoledì 5 luglio secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, la vostra voglia di innamorarvi sarà tanta. Meno semplice è però trovare le occasioni giuste. I social potrebbero darvi una mano, tuttavia, dovrete fare attenzione agli equivoci. Anche se rallentate i ritmi lavorativi, guadagnerete in serenità. Il periodo non sarà al top, ma ve la caverete bene. Voto: 6,5

Capricorno – Per l’amore questo è il periodo perfetto per dialogare, aprirvi con la persona che vi sta accanto, confidarle progetti ed esigenze. Se state cercando un impiego, non fatevi sfuggire le opportunità che si presentano in queste ore.

Fatevi aiutare da un esperto per risolvere alcuni grattacapi. Voto: 8

Acquario – Giornata felice per l’amore e gli affetti. Attenzione agli imprevisti, ai dubbi e ai rimorsi. Affrontare queste negatività con i piedi per terra. Nel lavoro, evitate di prendere decisioni dettate dalla fretta. Attenzione alle richieste insopportabili, ai ritmi pressanti. State lottando per il futuro, non fatevi schiacciare dalle difficoltà. Voto: 6,5

Pesci – Affrontate con distacco e calma le questioni di natura domestica che potrebbero mettervi in agitazione. Non permettete alle vecchie storie di essere pessimisti sul vostro futuro amoroso. L'oroscopo del lavoro raccomanda prudenza. Agita con cautela, ma senza bloccarvi. A qualcuno vi fa una proposta interessante, vuol dire che si fida di voi e del vostro talento. Voto: 6,5