Le previsioni dell'oroscopo del 2 agosto 2023 invitano i nati sotto il segno dello Scorpione a non arrendersi. I Gemelli, invece, sono un po' volubili, sarà necessario prestare un po' di attenzione in più per non incappare in spiacevoli errori e dissapori, specie in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: siete un po' intolleranti e volubili. Questo potrebbe causare qualche malumore in ambito sentimentale. Cercate di tenere separate la sfera professionale da quella personale.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del 2 agosto vi invitano ad essere lungimiranti.

In amore ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, per cui è necessario darsi da fare e non farsi prendere dal panico.

10° Cancro: siete un po' saturi e questo potrebbe generare qualche malumore. Cercate di mantenere la calma e di pensare alle cose positive che avete al momento nella vostra vita.

9° Vergine: siate un po' più menefreghisti. In certi casi questo è necessario, se non si vuole correre il rischio di sentirsi un po' troppo sotto pressione. Nel lavoro bisogna iniziare a pensare in grande.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: cercate di essere un po' più presenti e disponibili nei riguardi delle persone a cui tenete davvero. Gli impegni della vita quotidiano non possono assorbirvi totalmente.

7° Acquario: giornata produttiva, ma al contempo anche piuttosto stancante. Cercate di tenere a freno i vostri impulsi, altrimenti il rischio di perdere la pazienza è dietro l'angolo.

6° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 2 agosto vi invitano ad essere audaci. Meglio non fermarsi alle apparenze, ma è il caso di andare oltre e vedere cosa si nasconde dietro la "buccia".

5° Toro: oggi sarà una giornata piena di risposte. Se avete avuto dei dubbi in questo periodo su alcune situazioni o persone, adesso potrete far venire al pettine tutti i nodi.

Oroscopo segni fortunati del 2 agosto

4° in classifica Scorpione: non abbiate paura di osare e, soprattutto, non tiratevi indietro dinanzi i problemi e le difficoltà.

Tutto è fatto per essere superato e portato a termine.

3° Leone: giornata molto intrigante in amore. I single dovrebbero allargare i propri orizzonti in modo da riuscire a vivere qualche esperienza entusiasmante.

2° Sagittario: cercate di essere intraprendenti e pieni di spirito d'iniziativa. le stelle sono favorevoli, quindi sarebbe un vero peccato sprecare tutta questa positività.

1° Pesci: siate coraggiosi e dinamici. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti, ma cercate di non perdervi in chiacchiere. Buon momento per iniziare un nuovo progetto.