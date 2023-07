L'oroscopo della giornata di martedì 25 luglio prevede una Luna crescente favorire i nativi sotto il segno della Bilancia, che dimostreranno maggiori emozioni nei confronti del partner, mentre Ariete potrebbe essere un po’ irritabile.

Leone sarà sempre pronto a dare il meglio di sé, sia in amore che sul lavoro, mentre Giove aiuterà i nativi Capricorno in campo professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 25 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 25 luglio 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno la Luna contraria in questa giornata di martedì.

Potreste essere più irritabili del solito nei confronti del partner o di un vostro familiare, con il rischio di causare spiacevoli incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee abbastanza chiare sui vostri progetti, con una discreta voglia di fare che vi porterà lontano. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale ancora sottotono secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Single oppure no, con Venere in quadratura faticherete a essere romantici o comprensivi nei confronti della persona che amate. In ambito professionale meglio non buttarsi in progetti troppo rischiosi per il momento. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di martedì ottima per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Sarete pronti a nuove emozioni e a godervi attimi di piacere insieme alla persona che amate.

In ambito professionale sarete molto attivi, ma attenzione a non imporre le vostre idee nei confronti degli altri. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali complicate in amore per voi nativi del segno. Vi sentirete più a disagio a causa della Luna in quadratura e faticherete a esprimere in maniera chiara i vostri sentimenti. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio, che vi darà quella spinta di cui avrete bisogno per gestire efficacemente le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Leone: con un cielo così sereno nei vostri confronti, sarete sempre pronti a dare il meglio di voi secondo l'oroscopo. Single oppure no, non lasciatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Mercurio in congiunzione, ma attenzione a Giove in quadratura. Non date nulla per scontato.

Voto - 8️⃣

Vergine: periodo tutto sommato discreto in amore per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà sicuramente il migliore in assoluto per voi, ciò nonostante potrete vivere momenti abbastanza piacevoli insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo dedicherete tempo a sufficienza per i vostri progetti, cercando di dare sempre il meglio di voi. Voto - 8️⃣

Bilancia: questa Luna crescente vi favorirà non poco in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà davvero soddisfacente, e con Venere in sestile, i buoni sentimenti non mancheranno. Nel lavoro vi piacerebbe poter ambire in alto. Mercurio vi favorirà, ma vi serviranno impegno e costanza.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che continuerà a non essere così entusiasmante per voi nativi del segno a causa di Venere in quadratura. Avrete bisogno di ritrovare la giusta intesa con la persona che amate. Anche voi single dovrete imparare a essere più socievoli. Nel lavoro sarete abbastanza attivi, ma non sarete così entusiasti dei progetti che avete in corso. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata favorevole dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere favorevoli, godrete di un ottimo rapporto con la persona che amate. Anche voi single proverete belle emozioni, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, potrete ottenere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di martedì anonima dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura smorzerà il vostro entusiasmo, ma questo non significa che non avrete voglia di amare. Nel lavoro sarete favoriti da Giove in trigono, che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi professionali. Voto - 7️

Acquario: la Luna vi darà una mano in questa giornata di martedì, ma con Venere in opposizione meglio non avere alte aspettative per la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo non lanciatevi in progetti che potrebbero rivelarsi più complicati del previsto. Attenzione inoltre a Mercurio in opposizione, sintomo di possibili imprevisti. Voto - 6️⃣

Pesci: dimostrerete impegno in questa giornata sul fronte professionale.

L'aiuto di Saturno e di Giove si rivelerà prezioso per portare a termine con successo le vostre iniziative. In amore godrete di un rapporto abbastanza tranquillo, con momenti davvero soddisfacenti per voi e per la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣