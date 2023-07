Le previsioni dell'oroscopo del 31 luglio invitano gli Acquario ad essere costanti e lungimiranti. I Nati sotto il segno dello Scorpione, invece, stanno vivendo un momento di confusione. Bisogna fermarsi un attimo quando è così, onde evitare di commettere degli errori grossolani.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: siete un po' confusi e agitati e questo potrebbe causarvi qualche malumore. Cercate di non riversare le preoccupazioni nella sfera professionale. Fermatevi a riflettere prima di agire.

11° Capricorno: giornata molto impegnativa sul fronte del lavoro.

Ci sono molte cose a cui badare e questo da un lato vi rende soddisfatti, ma dall'altro vi crea qualche turbamento.

10° Pesci: buon momento per darsi da fare in amore. Ci sono dei cambiamenti in vista e non tutti potrebbero essere positivi. Con calma e ragionamento, però, tutto andrà per il meglio.

9° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 31 luglio vi invitano ad essere più cauti. Spesso pedete la pazienza anche per cose decisamente meno importanti. Ci vuole criterio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: ci vuole costanza e lungimiranza per riuscire ad arrivare lontano e questa è una cosa che voi sapete molto bene. Non siate troppo polemici.

7° Ariete: le stelle vi invitano ad essere un po' più attenti a quello che fate o dite.

Potrebbero esserci delle ripercussioni sia dal punto di vista personale sia professionale.

6° Toro: giornata molto produttiva in ambito professionale. L'Oroscopo del 31 luglio vi invita a cominciare al meglio questa settimana, che potrebbe portarvi ad avere grandi soddisfazioni.

5° Gemelli: mettetevi in gioco e rischiate se necessario.

Le stelle vi invitano ad essere un po' più attenti alle decisioni da prendere. Dal punto di vista sentimentale ci vuole coraggio.

Oroscopo segni fortunati del 31 luglio

4° in classifica Cancro: in amore è tempo di recuperare una situazione in sospeso. Le stelle vi invitano a darvi da fare e a non perdere tempo in futili chiacchiere e ragionamenti poco produttivi.

3° Bilancia: spesso vi lasciate sopraffare da mille pensieri e questo potrebbe causare qualche piccolo intoppo. Il momento è favorevole, però, quindi, non fatevelo rovinare da brutti pensieri.

2° Leone: secondo l'oroscopo del 31 luglio i nati sotto questo segno devono tenere a bada l'istinto. Il periodo è molto favorevole sul lavoro, per quanto riguarda l'economia e le finanze.

1° Sagittario: non siate troppo polemici e cercate di riflettere prima di prendere una decisione in maniera eccessivamente frettolosa. Le stelle vi esortano ad essere cauti.