Le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 agosto 2023 invitano i nati sotto il segno del Capricorno a essere un po' più riflessivi, mentre quelli della Vergine, invece, devono esporsi di più in amore. Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti, con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete in fibrillazione e piuttosto impazienti. Se non volete esporvi troppo in amore, forse sarebbe il caso di chiedersi se ne valga davvero la pena.

11° Leone: siate un po' più riflessivi prima di prendere decisioni in maniera troppo frettolosa.

Riflettete attentamente e non fatevi prendere dalla voglia di avere tutto e subito.

10° Bilancia: tempo al tempo e vedrete che tutto andrà nel migliore dei modi. Le previsioni dell'Oroscopo del 4 agosto vi invitano ad essere un po' più attenti. Non prendete sotto gamba certe situazioni.

9° Toro: giornata piuttosto impegnativa per voi. I nati sotto questo segno sono lungimiranti, ma in certe occasioni si fanno prendere un po' troppo dal panico e dalle paure.

Previsioni astrali: le posizioni centrali

8° in classifica Ariete: se siete con il piede in due scarpe, forse è arrivato il momento di prendere una decisione. Cercate di non essere più così indecisi, specie per quanto riguarda le faccende sentimentali.

7° Gemelli: l'oroscopo del 4 agosto vi invita ad essere intraprendenti. Non fermatevi dinanzi le apparenze e cercate di andare oltre per arrivare alla sostanza delle cose. In amore ci vuole coraggio.

6° Scorpione: siete altruisti, ma al contempo non perdete mai di vista quelli che sono i vostri obiettivi e interessi. Cercate di mantenere la calma dinanzi i piccoli intoppi della vita.

5° Sagittario: giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri. Nel lavoro potreste rimanere piacevolmente colpiti da una persona a voi vicina. Non tutti agiscono per un tornaconto personale.

Oroscopo del 4 agosto: i primi quattro segni

4° in classifica Capricorno: a tirare troppo la corda può accadere che si spezzi.

Cercate di essere cauti e di non farvi prendere troppo la mano dalle situazioni. Riflettete meglio prima di agire.

3° Pesci: giornata piena di soddisfazioni per voi. A volte è meglio agire e sbagliare, piuttosto che non provarci affatto. In amore è necessario essere risoluti e seguire un po' di più l'istinto.

2° Cancro: in amore bisogna lottare, sempre e comunque, se si vogliono ottenere dei risultati importanti. Nel lavoro state per ricevere una bella sorpresa e potrete tirare un sospiro di sollievo.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 4 agosto invitano i nati sotto questo segno ad essere più lungimiranti. Ci sono delle grandi opportunità lavorative, ma dovete essere pronti a stravolgere la vostra vita.