Il mese di luglio è giunto al termine e grazie alle previsioni dell'Oroscopo è possibile anticipare in parte ciò che potrebbe accadere durante la prima settimana di agosto. Secondo l'oroscopo della settimana da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto 2023 la Bilancia potrà collezione vittorie non indifferenti sotto vari aspetti, così come l'Ariete avrà la possibilità di immergersi in giornate positive e fortunate. Qualche tentennamento, invece per la Vergine, seguita a ruota da un Acquario non proprio in grado di godersi appieno la nuova settimana che sta per sorgere.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, secondo le previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana che sta per sopraggiungere potrebbe farsi portatrice di interessanti novità per i nativi del segno zodiacale in questione. Varie opportunità si paleseranno lungo il cammino portando una collezione non indifferente di soddisfazioni. Periodo ottimale sotto vari punti di vista.

Toro - il periodo che sta per arrivare potrebbe non essere così gioioso come sperato. Qualche discussione lasciata irrisolta potrebbe sopraggiungere e portare qualche nota di nervosismo e desiderio di vendetta, ma grazie a una posizione astrale leggermente migliore, con l'arrivo del weekend si potranno scorgere opportunità non da poco.

Prepararsi ad accogliere qualche soddisfazione aiuterà a godersi meglio le varie giornate.

Gemelli - l'oroscopo di questa nuova settimana, compresa tra lunedì 31 luglio e domenica 6 agosto 2023, preannuncia il sopraggiungere di un periodo non poco ottimale per i Gemelli. Riuscire a organizzarsi, raccogliendo le giuste energie e ritagliando il proprio tempo, aiuterà a ottenere maggiori risultati legati non solo all'ambito lavorativo, ma anche alla vita privata e a quella di coppia.

Cancro - per coloro che stanno attraversando un periodo di "crisi", la settimana in questione non può che mostrarsi come un banco di prova su cui posizionare i propri sentimenti e le varie situazioni affrontate per riuscire a venirne fuori nel migliore dei modi. La vicinanza delle persone care aiuterà a organizzare e gestire meglio il proprio tempo, controllando il più possibile quelle che sono le proprie emozioni.

Leone - secondo l'oroscopo, la settimana in questione potrebbe non essere tra le migliori affrontate dal segno del Leone. Il mese di agosto non sembra quindi iniziare nel migliore dei modi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Le discussioni potrebbero essere ormai all'ordine del giorno e portare via parecchie energie. Ritagliarsi dei momenti di relax, allontanando ogni tipologia di pensiero negativo, potrebbe essere l'unica opzione plausibile.

Vergine - per il segno della Vergine, già in cerca di risposte e conferme da vario tempo, non possono che sopraggiungere giornate interessanti e leggermente più fortunate rispetto a quelle precedenti. I rapporti interpersonali miglioreranno un po', portando alla nascita id nuove conoscenze e all'instaurazione di nuovi rapporti.

Previsioni e oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per il segno della Bilancia, la settimana in questione risulta essere tra le più fortunate. Le energie non mancheranno di certo e grazie alle varie opportunità che si apriranno lungo il cammino si potranno collezionare vittorie e soddisfazioni non da poco. Riuscire a far conciliare il lavoro con la vita privata e gli impegni non sarà facile, ma di certo non sarà impossibile.

Scorpione - l'oroscopo di questo nuovo periodo non si preannuncia completamente fortunato. Evitare di accendere discussioni di vario genere o di mettersi contro altre persone potrebbe essere utile per riuscire a trascorrere tranquillamente le varie giornate di questa settimana di inizio agosto.

Evitare, quindi, le polemiche aiuterà a mantenere stabili e costruttivi i rapporti.

Sagittario - molti cambiamenti potrebbero palesarsi lungo il cammino creando un alternarsi e un susseguirsi interessante di opportunità. Collezionare soddisfazioni non sarà un problema, e permetterà di allontanare i pensieri negativi rafforzando quelli che sono i rapporti interpersonali. Sopportare la lontananza dal partner, anche se temporanea, potrebbe risultare complicato, ma non sarà un'impresa impossibile.

Capricorno - secondo l'oroscopo questa nuova settimana del mese è consigliabile stringere un po' la cinghia. Si sono susseguite varie spese nel corso delle giornate precedenti portando via, oltre al denaro, importanti energie.

Affidarsi alle persone care e alla loro esperienza, osservando la situazione da un punto di vista diverso, potrebbe rivelarsi utile.

Acquario - come già anticipato, chi è nato sotto il segno dell'Acquario potrebbe non ritrovarsi in un periodo ottimale. Mettersi in gioco è quasi sempre consigliato, soprattutto in quelle situazioni in cui non sono richieste particolari doti e capacità, ma in un periodo come quello in questione ci si potrebbe ritrovare a dover correre e il rischio di mandare tutto in fumo. Concentrarsi sugli aspetti controllabili della propria vita, stando temporaneamente alla larga da ciò che non può essere controllato potrebbe essere necessario.

Pesci - il mese di agosto potrebbe essere considerato come un mese "riparatore", specialmente per coloro che si sono ritrovati a dover affrontare situazioni poco piacevoli.

Riuscire a riallacciare i rapporti non sarà semplice e potrebbe richiedere più tempo e più energie del previsto. Confidarsi con persone fidate e leali aiuterà ad alleggerire il carico di sentimenti ed emozioni.