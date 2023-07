Le previsioni dell'oroscopo de 9 luglio invitano i nati sotto il segno della Bilancia a portare a termine degli obiettivi. Gli Acquario, invece, sono un po' indecisi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: momento di indecisione dal punto di vista professionale. Se non siete particolarmente sicuri di alcune scelte fatte, parlatene, non tenetevi tutto dentro, e vedrete che le soluzioni si troveranno.

11° Gemelli: meglio non essere troppo istintivi in questo periodo. Cercate di soffermarvi un po' di più su quello che vi dice la testa, in quanto ci sono circostanze in cui è necessario avere i piedi saldi per terra.

10° Cancro: giornata molto intensa per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle belle novità in arrivo, soprattutto per i single, quindi, occhi e cuore ben aperti. L'Oroscopo del 9 luglio vi invita ad aprirvi.

9° Vergine: non date troppo peso alle apparenze in quanto potrebbero ingannare. Ci sono dei momenti in cui è necessario osare e non fermarsi. Ebbene, questo è uno di quelli.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: giornata molto audace dal punto di vista delle emozioni. Oggi vi sentite molto motivati, quindi, sarebbe il caso di darsi da fare. Non perdete tempo in chiacchiere.

7° Leone: le stelle vi invitano ad essere indipendenti. Ci sono delle novità per quanto riguarda il lavoro, ma è necessario non battere la fiacca per arrivare lontano.

La fortuna aiuta gli audaci.

6° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 9 luglio vi invogliano ad essere creativi e propositivi. Meglio essere dinamici e non fermarsi al primo ostacolo. Nella sfera professionale dovete liberarvi di alcuni dogmi pregressi.

5° Toro: meglio soli che male accompagnati. Avete sempre dato un grande peso a questo proverbio, quindi, è il caso di seguire sempre questo concetto.

In amore ci vuole un pizzico di creatività.

Oroscopo segni fortunati del 9 luglio

4° in classifica Bilancia: giornata fervida di appuntamenti, tuttavia, vi sentirete molto soddisfatti. Quando riuscite a portare a termine degli obiettivi non potete far a meno di sentirvi sereni.

3° Scorpione: le stelle vi invitano ad essere audaci.

Cercate di seguire un po' di più il vostro istinto e non soffermatevi alle apparenze. in amore è tempo di essere più passionali e creativi.

2° Sagittario: sul lavoro stanno per cambiare delle cose e voi dovete essere pronti. Non perdetevi in chiacchiere e non lasciate passare troppo tempo per osare. Certe occasioni vanno prese al volo.

1° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 luglio invitano i nati sotto questo segno ad essere intraprendenti. Non vi fermate alle prime impressioni, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale.