Le previsioni dell'oroscopo dell'8 luglio invitano i Vergine a fare delle attente valutazioni sul lavoro. Gli Ariete, invece, devono avere pazienza.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: ci vuole un po' di pazienza e tenacia in più se ci tenete realmente ad adempiere ai vostri obiettivi. La vita non regala niente a nessuno, quindi, dovete darvi da fare.

11° Bilancia: occhi aperti sui nuovi orizzonti. Cercate di essere audaci e impegnatevi in quello che fate. L'Oroscopo dell'8 luglio vi esorta anche ad essere più generosi con voi stessi e meno rigidi.

10° Toro: nel lavoro vi sentite un po' sotto pressione. Forse ci sono un po' troppe cose da fare e vi sentite parecchio in agitazione. Meglio non tirare troppo la corda, altrimenti potrebbe spezzarsi.

9° Scorpione: ci sono alti e bassi in amore, ma la cosa importante è sempre dialogare. Non siate troppo polemici e prolissi, ricordate che basta poco per chiarire delle faccende in sospeso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: le stelle vi invitano a darvi da fare. Non siate troppo indecisi e seguite un po' di più il vostro cuore. Dal punto di vista sentimentale avete le idee ben chiare e difficilmente cambierete idea.

7° Capricorno: le stelle vi invitano ad osare e a non darvi per vinti.

Dal punto di vista professionale è necessario allargare i vostri orizzonti e non soffermarvi troppo su quello che pensano gli altri.

6° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 luglio vi invitano ad essere intraprendenti. Non fermatevi dinanzi i piccoli ostacoli e lottate per ottenere quello che desiderate da tempo.

5° Sagittario: in amore ci vuole un pizzico di coraggio e di audacia in più. Le stelle sono buone da questo punto di vista, quindi ci vuole solamente un po' di motivazione in più per emergere, specie per i single.

Oroscopo segni fortunati dell'8 luglio

4° in classifica Vergine: ottimo momento per darvi da fare dal punto di vista professionale.

Cercate di non darvi per vinti. Nel lavoro ci sono delle cose da rivalutare, forse avete fatto il passo più lungo della gamba.

2° Acquario: ci vuole determinazione e coraggio per riuscire a coronare i vostri sogni. In ambito professionale è importante essere audaci e non aspettare che le occasioni capitino.

2° Leone: siete un martello pneumatico quando vi mettete in testa una cosa. Le persone che vi circondano possono fare davvero poco per riuscire a farvi cambiare idea. Questa, nel bene o nel male, è una vostra grande caratteristica.

1° Pesci: secondo l'oroscopo dell'8 luglio dovete osare. Non siate chiusi in voi stessi e nelle vostre abitudini, ma esplorate nuovi confini. Vedrete che non ve ne pentirete, quindi, andate avanti.