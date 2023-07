Secondo l'oroscopo dal 31 luglio al 6 agosto 2023 sarà una settimana felice per i Toro che hanno una relazione d’amore e molto favorevole per i single del Cancro. Venere incoraggerà i Vergine ad avere un buon dialogo con la persona amata, mentre Giove si prenderà cura dei rapporti amorosi dei Bilancia. A seguire l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto e le previsioni astrologiche per i rapporti d’amore.

I rapporti d'amore secondo l'oroscopo della settimana 31 luglio - 6 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Molta magnanimità allieterà la vostra vita coniugale.

Sarete anche un po’ deboli con il vostro partner, ma questo, per fortuna, non avrà conseguenze. Gli influssi astrali di questa settimana rafforzeranno i vostri rapporti affettivi e porterà anche una felicità duratura a quelli che hanno deciso di vivere insieme. Single, il pianeta Venere, influenzando fortemente il vostro segno, proteggerà completamente i vostri rapporti d’amore. L’atmosfera sarà calda e tutte le relazioni romantiche saranno cordiali. Sarete fisicamente molto informa e le vostre prestazioni sessuali saranno sorprendenti.

Toro – La felicità risplenderà nella vostra vita coniugale con un’intensità del tutto particolare. Per quelli che hanno una famiglia in difficoltà da molto tempo, il tempismo sarà cruciale.

Sotto l’influenza stimolante di Urano, deciderete davvero di separarvi per sempre, ma questo dovrebbe essere fatto senza drammi. Single, Marte in aspetto armonico decuplica la vostra capacità di seduzione e la vostra voglia di conquista. Inoltre, il Sole vi incoraggerà a cercare il vostro partner dei sogni. Tutto funzionerà insieme per aiutarvi a stabilizzare la vostra vita amorosa.

Gemelli – Migliora la vostra vita amorosa. Questo clima planetario con preminenza venusiana vi renderà molto esigenti in amore. Se avete una relazione romantica, cercherete di migliorare il più possibile la vostra vita di coppia. Se siete single, sognerete un incontro perfetto. Fate attenzione, però, a non impostare l’asticella troppo in alto.

Cancro – L’andamento della vostra vita amorosa dipenderà molto dall’atteggiamento che assumerete in questo periodo. Sarete in grado di essere socievoli con chiunque vi mostra stima e affetto, quindi, sapete benissimo cosa dovete fare per abbellire i vostri rapporti affettivi. Single, questa è una settimana molto favorevole per incontri romantici. Ci sono molti cuori solitari che questa volta potrebbero trovare l’anima gemella, anche se finora hanno sempre fallito nella loro ricerca.

Previsioni delle stelle per l'ambito amoroso, settimana 31 luglio - 6 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – La convivenza richiede alcune concessioni, ma con questo aspetto di Plutone, non sarete disposti a fare molto.

Quindi, aspettatevi conflitti e discussioni animate nella vostra vita di coppia, che per fortuna non sono preoccupanti. Se il vostro cuore è ancora solo, avrete voglia di sedurre qualcuno, ma senza affezionarvi troppo. A meno che Venere non provochi un incontro che vi faccia cambiare idea.

Vergine – Venere vi incoraggerà a rinnovare il dialogo di coppia, soprattutto se la vostra relazione d'amore è in pericolo da sempre. Se siete ancora single, sarete molto esigente e riluttanti a lasciare andare i vostri sentimenti. Non durerà molto, perché a breve Mercurio vi trasformerà in persone molto convincenti e vi spingerà ad aprire il vostro cuore.

Bilancia – Giove veglierà sul vostro rapporto di coppia.

Influenzando il settore dei rapporti di coppia, Giove vi promette una settimana benedetta dagli dei a livello coniugale. Il rapporto con il vostro partner non sarà mai stato migliore o più profondo. Per i cuori solitari del segno, è il momento di consolidare una relazione d’amicizia che profuma d’amore.

Scorpione – Questo curioso aspetto di Plutone eserciterà un’influenza piuttosto negativa sui rapporti di coppia. Potreste avere difficoltà insolite con il vostro partner d’amore. Da parte vostra, sareste inclini ad adottare un atteggiamento disinvolto e a prendervi qualche libertà nei confronti della fedeltà coniugale. I flirt poco raccomandabili potrebbero comunque regalare ai single del segno momenti piacevoli senza gravi conseguenze.

Non privatene: uscite e vivete. Vi darà una nuova esplosione di vitalità e speranza.

Astrologia per la settimana dal 31 luglio al 6 agosto, rapporti amorosi: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'Oroscopo di questa prima settimana di agosto afferma che sarete benedetti da un cielo astrologico favorevole e sereno. Le stelle vi renderanno più comprensivi nei confronti della vostra dolce metà. Tutte le tensioni saranno risolte, tutte le incomprensioni saranno chiarite. Single, la solitudine vi appesantirà crudelmente e le avventure di una notte vi lasceranno insoddisfatti. Non impegnatevi, però, a cuor leggero al solo scopo di non essere più single. Presto ci sarà un incontro importante, quindi, siate pazienti.

Capricorno – Clima sereno ed euforico nella vostra vita di coppia. La potente influenza di Marte vi spingerà a essere più tolleranti e comprensivi nei confronti della persona che amate. Avrete bisogno di dolcezza e tenerezza nella vostra vita amorosa e farete del vostro meglio per evitare il più possibile le tensioni e gli scontri. Per quanto riguarda i cuori solitari, la Luna riserverà loro piacevolissime sorprese.

Acquario – Influenzati da Nettuno in aspetto oscuro, tenderete a mettere il vostro partner d’amore su un piedistallo e adornalo di tutte le qualità. Quando le circostanze vi costringono ad aprire gli occhi e a rendervi conto che ha difetti e debolezze come tutti gli altri, cadrete nella disperazione più totale.

Single, attraenti ma sfuggenti, svolazzerete, vivrete una bella avventura, ma non vi lascerete ingannare.

Pesci – Con questa situazione planetaria, è prevista una settimana esilarante per i Pesci che hanno una relazione romantica. Assaporate fino in fondo queste giornate perfette e squisite, ma non commettete l’errore di adornare il vostro partner con tutte le qualità che non hanno. Siate più realistici. Single, aiutati da Venere e Marte, diventerete un campione di seduzione. Creerete un legame particolare con le persone conosciute in diversi appuntamenti e vi innamorerete di tutte. Sarete indecisi a chi donare il vostro cuore e farete impazzire i vostri spasimanti.