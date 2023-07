L'oroscopo dal 31 luglio al 6 agosto fornisce informazioni sull'andamento settimanale di coloro che sono ancora single. La Vergine dovrà dimostrare di fare sul serio, mentre i Pesci potrebbero lasciare lo status di single.

Scopriamo ora le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali dal 31 luglio al 6 agosto per i single: i primi sei segni

Ariete: alcune persone invidiose potrebbero cercare di mettervi i bastoni tra le ruote in una conoscenza che state portando avanti. Siate scaltri e non arrendetevi facilmente, portate al traguardo i vostri propositi.

Toro: potreste avere una chance importante, questa settimana potrebbe essere decisiva per avviare una relazione sentimentale. Non fatevi troppi scrupoli e cercate di raggiungere l'obiettivo.

Gemelli: mettete da parte l'istinto e meditate bene sui vostri propositi, alcune situazioni potrebbero consolidarsi solamente se ragionate attentamente. Se vi occorre fatevi aiutare da una persona amica.

Cancro: passate le giornate all'insegna del divertimento, non pensate a legami o a situazioni troppo restrittive e limitanti. La settimana merita di essere vissuta in maniera intensa e con entusiasmo.

Leone: non scartate nessuna delle opportunità che vi capiteranno, vagliatele tutte attentamente e poi decide con serenità su quale dedicare le vostre attenzioni.

Sempre con estrema cautela e senza fretta.

Vergine: non fatevi troppi problemi e fate capire chiaramente che state facendo sul serio. Un corteggiamento romantico potrebbe essere la soluzione giusta per entrare nel cuore di una persona speciale.

Le previsioni zodiacali dal 31 luglio al 6 agosto per i cuori solitari: i restanti segni

Bilancia: settimana dedicata prevalentemente al relax e al divertimento, non preoccupatevi per pensare all'amore ci sarà tempo. Sfruttate il periodo per passeggiate in spiaggia e serate vivaci.

Scorpione: potreste essere alla ricerca di un nuovo amore, la settimana potrebbe essere quella giusta per ottenere un risultato più che apprezzabile.

Metteteci tutta la passione necessaria e niente vi verrà precluso.

Sagittario: mettete da parte le avventure e cercate di capire cosa realmente volete fare della vostra vita dal punto di vista sentimentale. Una persona potrebbe attendere la vostra decisione, ma non per sempre.

Capricorno: in amicizia o in amore non accettate troppi compromessi, andate avanti per la vostra strada e fatevi apprezzare per quello che siete. Troppe volte avete messo da parte voi stessi per pensare troppo agli altri.

Acquario: se qualche amico ha bisogno di una mano o di un consiglio fategli sentire la vostra vicinanza. Potreste essere molto utili a coloro che in questo momento non stanno passando un bel periodo, fatevi valere.

Pesci: potreste ben presto essere immersi in un amore nuovo e cambiare il vostro status, le possibilità ci sono tutte e spetterà solamente a voi stabilire se agire con convinzione o attendere ancora un pochino.