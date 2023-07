Secondo le previsioni dell'oroscopo del 14 agosto i nati sotto il segno dell'Acquario devono essere più selettivi. I Gemelli sono in una fase ascendente.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: se avete commesso degli errori di valutazione, adesso è tempo di rimediare. Non perdetevi in chiacchiere e andate dritti alla sostanza delle cose

11° Bilancia: siete combattivi e difficilmente corruttibili. Queste vostre caratteristiche vi hanno spinto in certe situazioni a dover fare delle rinunce, proprio per non scendere a certi compromessi.

10 Cancro: giornata abbastanza frenetica per quanto riguarda l'Oroscopo del 14 agosto. I nati sotto questo segno devono imparare a gestire un po' di più l'ansia, altrimenti c'è il rischio di farsi prendere troppo emotivamente da certe questioni.

9° Acquario: non permettete a nessuno di influire sul vostro stato d'animo. Cercate di essere equilibrati e di non perdere troppo tempo con persone o in situazioni che non reputate alla vostra altezza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: siete giunti al limite nei riguardi di una persona o di una situazione. La pazienza vi sta pian piano abbandonando, quindi, potreste arrivare ad avere uno sfogo inconsulto. Cercate di moderarvi.

7° Ariete: giornata un po' turbolenta per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Meglio essere aperti in amore, altrimenti c'è il rischio di vivere di rimpianti. Nel lavoro è importante essere in pace con se stessi.

6° Toro: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 luglio i nati sotto questo segno hanno bisogno di staccare un po' la spina.

La stanchezza inizia a farsi sentire, quindi, è necessario prendersi una pausa.

5° Capricorno: la pazienza non è esattamente la vostra principale virtù. Nella vita, però, è necessario armarsi di questa dote se si vogliono raggiungere degli obiettivi e si vogliono avere rapporti sociali.

Oroscopo segni fortunati del 14 agosto

4° in classifica Gemelli: le stelle sono favorevoli e vi invitano ad essere risoluti e determinati. Sul lavoro stanno per arrivare delle belle soddisfazioni e gratifiche, cercate di cogliere al balzo certe occasioni.

3° Scorpione: in amore siete molto affiatati con il partner. Se, invece, siete single, allora è il caso di uscire un po' di più e frequentare ambienti diversi in modo da allargare la cerchia di conoscenze.

2° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 14 luglio vi esortano a non essere troppo pretenziosi. Accontentatevi di quello che avete adesso e che la vita vi ha donato, che non è affatto poco.

1° Vergine: la lontananza è in grado di farvi capire quelli che sono realmente i vostri sentimenti nei riguardi di un'altra persona. Quest'oggi, dunque, avrete delle risposte molto positive. Godetevi le emozioni del momento.