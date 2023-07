Lunedì 31 luglio troviamo sul piano astrale la Luna e Plutone transitare nel segno del Capricorno, mentre Mercurio e Marte risiederanno nell'orbita della Vergine. Il Sole, Venere e Lilith, intanto, resteranno stabili nel segno del Leone, così come Nettuno insieme a Saturno proseguiranno la sosta in Pesci. Il Nodo Nord, infine, permarrà nel domicilio dell'Ariete come Giove assieme a Urano rimarranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Sagittario e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: alzare l'asticella.

Secondo l'oroscopo di lunedì 31 luglio, i nati Toro godranno a piene mani del trigono tra il Grande Benefico e il Messaggero degli Dei e ciò li porterà, c'è da scommetterci, ad alzare considerevolmente l'asticella delle loro ambizioni professionali.

2° posto Scorpione: lucidi. Percettivi e oltremodo intuitivi, i nati Scorpione farebbero meglio a non sprecare le opportunità che giungeranno copiose in questo giorno inaugurale della settimana, specialmente in campo economico dove qualche buona nuova fungerà da iniezione d'entusiasmo.

3° posto Capricorno: sostegni. Un collega o un subalterno, nel corso della giornata conclusiva di luglio, potrebbe fornire un aiuto tanto inaspettato quanto importante ai nati Capricorno per risolvere un'incombente bega professionale, sostegno che il segno Cardinale apprezzerà di buon grado.

I mezzani

4° posto Vergine: invito alla sperimentazione. Alcune circostanze pratiche avverse spingeranno, con buona probabilità, i nati Vergine a sperimentare con successo nuovi modi per giungere a una soluzione che faccia rientrare tale fastidioso inconveniente.

5° posto Pesci: attenzioni rinnovate. Accorgendosi di un clima non troppo conciliante in coppia, i nati Pesci questo lunedì di luglio potrebbero concedere alla dolce metà più attenzioni del solito e ciò, come piacevole conseguenza, riempirà di gioia l'amato bene che si sentirà nuovamente coccolato come un tempo.

6° posto Leone: affaccendati. Procrastinare o delegare saranno, c'è da scommetterci, opzioni che i nati Leone in questo giorno estivo non dovranno prendere in considerazione, in quanto le attività in programma risulteranno particolarmente importanti e significative per il prossimo futuro.

7° posto Ariete: provare a metabolizzare.

Le ostiche posizioni del Luminare notturno e dell'astro di Ade metteranno probabilmente sul piatto del lunedì di casa Ariete delle questioni spinose, al fine di spingere i nativi a metabolizzarle non facendone più un dramma.

8° posto Acquario: alti e bassi. Alcuni doveri pressanti e un pizzico d'insoddisfazione in campo finanziario potrebbero, nel corso del 31 luglio, inficiare il tono umorale dei nati Acquario rendendo lo stesso colmo di alti e bassi.

9° posto Bilancia: desideri da accantonare. I nati Bilancia questo lunedì saranno presumibilmente chiamati ad accontentarsi di ciò che hanno in termini di vestiario o gadget, in quanto il carnet astrale suggerirà loro che spendere per eventuali desideri d'abbigliamento si rivelerebbe un effetto boomerang.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: cambio di registro. I nati Sagittario a capo di un team professionale, nel corso delle ventiquattro ore in questione, saranno chiamati dal parterre planetario, binomio Mercurio-Marte in primis, a cambiare approccio coi clienti e con la concorrenza per cercare di ricavarne frutti più proficui.

11° posto Gemelli: sfiduciati. Le sfere amorose e intime rappresenteranno probabilmente il tallone d'Achille dei nati Gemelli in questa giornata estiva, specialmente per i primi due decani che guarderanno a questi settori con parecchia sfiducia.

12° posto Cancro: pigri. Se da un lato la voglia di rimboccarsi le maniche non busserà alla porta di casa Cancro, dall'altro lato i nati probabilmente non faranno nulla per smuovere le acque in tal senso, preferendo sguazzare in un oceano accidioso.