La giornata di martedì 18 luglio 2023 sta per prendere il via: saranno 24 ore che porteranno cambiamenti e novità ai vari segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche del giorno per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore si preannuncia un ottimo Oroscopo, utile per rimettersi in pista grazie anche alla Luna in buon aspetto. Nel lavoro giornata valida, non bisognerà però perdersi d'animo se qualcosa non va.

Toro: per i sentimenti la seconda parte della giornata porterà qualche piccolo dissenso, non è questo il periodo migliore per mettersi a discutere con le persona amata.

Nel lavoro in questi giorni potresti sentirvi maggiormente agitati, c'è un forte senso di responsabilità.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata che porta maggiore motivazione, vi sentite molto più forte. Nel lavoro migliora la situazione, qualcuno ha già ricevuto qualche premio in più.

Cancro: in amore è una giornata a metà, con il pomeriggio migliore della mattina: fate le cose con maggiore calma. A livello lavorativo se avete in mente dei nuovi progetti, questi sono i momenti migliori per proporli, visto che le stelle aiutano.

Leone: per i sentimenti meglio sfruttare al massimo i diversi pianeti in buon aspetto, potreste ora migliorare delle questioni importanti. Nel lavoro alcune situazioni vanno tenute sotto controllo, ma sarà comunque una giornata utile per parlare con qualcuno di importante.

Vergine: a livello amoroso con la persona giusta al vostro fianco potrete combinare molto di più adesso, il momento per voi è speciale. Nel lavoro siete alla ricerca di nuove soluzioni e grazie a Giove favorevole avrete la possibilità di trovare un accordo perché siete più forti.

Previsioni e oroscopo del 18 luglio 2023: la seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata interessante, le sensazioni che proverete in questo periodo saranno buone. Nel lavoro alcune situazioni vanno gestite con attenzione, arriverà comunque un recupero.

Scorpione: in amore è meglio fare solo lo stretto indispensabile, in particolare per coloro che vogliono chiudere una relazione.

Nel lavoro tutto potrebbe essere contro di voi, comunque a breve una soluzione.

Sagittario: a livello sentimentale c'è da capire bene da che parte vanno le vostre emozioni perché potrete vivere dei momenti di incertezze. Nel lavoro mese in cui potrete pensare a progetti importante e nuovi programmi.

Capricorno: per i sentimenti se una storia non va bisogna guardare oltre, invece chi ha una storia che va avanti da molto tempo potrebbe pensare di legalizzarla ufficialmente. Nel lavoro chi sta pensando a qualcosa di nuovo dovrà tenere conto di nuove opportunità.

Acquario: a livello amoroso fate attenzione a qualche momento di criticità, sarà più semplice discutere in questo periodo con la Luna opposta.

Nel lavoro cercate di risolvere un eventuale problema, potreste comunque non essere d'accordo con tutti i collaboratori.

Pesci: in amore fidatevi solo di chi è veramente dalla vostra parte, Marte è in una posizione che crea dei disagi. Nel lavoro potreste dare maggiore fiducia a una persona e questo vi tornerà utile in futuro.