L'oroscopo della settimana 18-24 novembre prevede che le stelle favoriranno la vita sentimentale dei Gemelli e offriranno protezione ai Sagittario sposati. Per i single del Cancro, ci saranno ottime probabilità di incontrare persone meravigliose. Molti single del Capricorno, invece, vedranno nascere una bella storia d’amore, basata sull’intesa intellettuale e spirituale. Nell'ambito lavorativo, le proposte dei Toro verranno prese in considerazione. Ariete avrà una settimana da 9, mentre Nettuno promette agli Scorpione l’energia sufficiente per proteggere la propria posizione professionale.

La settimana dal punto di vista dell'amore e del lavoro, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sia che abbiate appena conosciuto qualcuno o che abbiate già una relazione d’amore, Marte risveglierà la vostra libido e sarete uno dei migliori amanti di tutti i segni zodiacali, sempre pronti a dare un morso alla vita con una gioia di vivere contagiosa. C'è solo una cosa da tenere d'occhio in questo campo: non dimenticate di tenere a freno l’entusiasmo e di proteggervi, se decidete di iniziare una relazione con una persona che non conoscete abbastanza bene. Questo sarà un buon momento per prendere iniziative nelle vostre attività professionali. Ampliate la gamma dei vostri prodotti o diversificate la portata dei vostri servizi.

Curiosamente, questa settimana sembra favorevole anche ai praticanti del misticismo. Voto: 9

Toro – Il rapporto con il partner sarà avvolto dalla cordialità e della serenità. Ci sarà un po’ di tensione ma nessuna parola detta a sproposito. Poiché odiate il confronto, questa situazione vi si addice perfettamente. Se siete single, avrete poca voglia di sistemarvi.

È vero che sarete più richiesti che mai. Sarete anche dei veri e propri rubacuori, e sfrutterete appieno questo potere e la vostra libertà. Grazie a questo aspetto di Saturno, potrete proporre le vostre idee e i vostri suggerimenti senza essere accusati di essere all'avanguardia. Le vostre proposte lavorative saranno accettate.

Sarete seri, senza compromettere la qualità del vostro lavoro. Voto: 8

Gemelli – Il settore sentimentale sarà favorito dalle stelle. Avranno luogo incontri sorprendenti, proprio come piacciono a voi, che vi permetteranno di vedere l'amore a colori scintillanti. Se avete una relazione stabile, la settimana 18-24 novembre vi regalerà momenti piacevoli e memorabili. In ogni caso, godetevi appieno l'amore e la vita, senza porvi domande inutili o preoccupanti. Dovrete fare uno sforzo di adattamento per quanto riguarda il vostro lavoro. Anche se ritardi o imprevisti vanificano i vostri piani, mantenete la calma. Alla fine, riuscirete a superare gli ostacoli, purché non perdiate la pazienza. Voto: 7,5

Cancro – Molto sicuri di voi stessi, questa volta rischiate di mettere a disagio il vostro partner.

Non sarà facile per voi essere meno dominanti, ma ricordate che la persona che amate, pur ammirando il vostro temperamento, sentirà il bisogno di poter respirare più liberamente. Se siete single, questa volta avrete ottime possibilità di fare un incontro decisivo. Ma dovrete tenere occhi e orecchie ben aperti! Questa volta non vi sentirete al meglio sul lavoro. Con questo aspetto di Plutone, molto probabilmente i rapporti professionali saranno piuttosto tesi. Per tagliare corto con la meschinità che vi circonda, la cosa migliore da fare sarà lavorare senza allentare i vostri sforzi, cosa che sarete in grado di fare. Voto: 7,5

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Questa posizione della Luna avrà un impatto molto positivo sulla vostra vita sentimentale.

Sarete meno esigenti e intolleranti del solito, il che renderà più facile la vita di coppia. Se vivete da soli, la Luna vi regalerà un incontro memorabile: da tempo avete posto l'asticella così in alto, che nessuno poteva soddisfare le vostre aspettative! Le stelle vi offriranno alcune interessanti opportunità sul lavoro. La vostra grande ambizione vi permetterà di fare scintille. Anche i più anticonformisti tra voi riusciranno a scendere a compromessi per far progredire la vostra carriera. Se lavorate in un settore creativo, l'ispirazione e l'intuizione saranno i vostri migliori alleati. Voto: 8

Vergine – Non riuscirete a trattenervi dal pronunciare parole sprezzanti nei confronti del vostro partner, il che rischia non solo di scontentarlo ma anche di rendere l'atmosfera soffocante ed esplosiva.

Lui o lei non esiterà a farvelo notare. Trattenetevi, altrimenti vi aspetta una settimana di recriminazioni! I single beneficeranno del potere seducente di Venere. È il momento di apparire al meglio: un incontro piacevole è nell'aria! Per quanto riguarda il lavoro, avrete l'impressione di essere attaccati, maltrattati o sottovalutati, ma tenderete a drammatizzare troppo la situazione. Recuperate la fiducia in voi stessi e tutto andrà bene. Voto: 6

Bilancia – Il clima astrologico di questa settimana non sarà particolarmente favorevole ai rapporti di coppia, ma non potrete farci nulla. Tuttavia, invece di mostrare un minimo di diplomazia, molti Bilancia esprimeranno le loro idee in modo brutale e imporranno i loro desideri senza mezzi termini.

Se siete single, è probabile che emerga la possibilità di una storia d'amore con una persona a voi vicina. Si tratterà di una persona con cui condividete interessi simili, ma soprattutto un modo di pensare, un ritmo di vita e una forma di umorismo simili. Ispirati favorevolmente da Giove, farete miracoli nel vostro lavoro. Questa volta non esitate a chiedere al vostro capo un aumento di stipendio. Voto: 6,5

Scorpione – Attenzione in amore. Sarete tentati di essere molto sospettosi nei confronti del vostro partner. Non gli darete un minuto di tregua e sarà difficile per lui o lei riprendere fiato. Immaginate a cosa potrebbe portare la situazione! Cercate di contare fino a cento prima di parlare.

Se siete single, questa volta sarete sicuri di aver finalmente trovato la persona speciale. Tuttavia, non lasciatevi trasportare troppo in fretta. Vivete al meglio il presente e aspettate di vedere come va a finire. Per quanto riguarda il lavoro, Nettuno vi garantirà l'energia necessaria per difendere con successo le vostre posizioni professionali. Inoltre, sarete benedetti dalla fortuna. Non esitate, andate avanti! Voto: 7

Previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita matrimoniale sarà protetta dalle stelle. Il rapporto con il vostro partner sarà fiorente e caloroso, e insieme sarete in grado di trarre il massimo dalla vita. Inoltre, grazie a questo aspetto di Marte, potrete lasciarvi andare alla sensualità.

Se siete single, i bellissimi aspetti di Marte vi permetteranno di agire e di vivere un'esperienza sensuale profondamente emozionante e felice. Basterà questo per farvi innamorare e non pensare ad altro! Urano e Nettuno si uniranno per sostenere le vostre imprese e vegliare sui vostri progressi. Se vi viene proposto un corso di formazione, accettate senza esitare; una promozione potrebbe essere in vista. Voto: 8

Capricorno – Il vostro rapporto con il partner si approfondirà. Incoraggiati da Venere, vi mostrerete più comprensivi, affettuosi e amorevoli. I single di questo segno vedranno nascere un rapporto d'amore basato soprattutto su un'intesa intellettuale e spirituale molto promettente. Dimostreranno il loro attaccamento alla persona amata con azioni concrete piuttosto che con parole vuote.

In questa settimana è probabile che si verifichi un improvviso aumento delle responsabilità all'interno della vostra azienda o attività lavorativa. Le stelle vi daranno risorse speciali per riuscire dove altri hanno fallito. Tuttavia, non assumete troppe nuove responsabilità: potreste correre il rischio di creare conflitti con i vostri colleghi o subordinati. Voto: 7,5

Acquario – È probabile che vi troviate di fronte a problemi sentimentali molto difficili da risolvere. Potreste essere molto legati al vostro partner, ma avrete comunque voglia di andare in giro a raccogliere nuovi fiori. Siate consapevoli delle conseguenze del vostro comportamento volubile e ricordate che le convenzioni sociali sono dure a morire.

Ma se siete single, le vostre avventure amorose saranno coronate dal successo grazie al sostegno di Venere. Sul fronte professionale, avrete campo libero per agire. Se concentrerete tutte le vostre energie su alcuni obiettivi specifici, potrete avere le più grandi speranze. Potreste ottenere una promozione importante o cambiare direzione alla vostra carriera. Voto: 8

Pesci – Siate più gentili con il vostro partner. Data l'attuale situazione astrologica, qualsiasi reazione brutale, anche se giustificata o comprensibile, potrebbe ritorcersi contro e compromettere le vostre possibilità di godere di armonia e tenerezza. Single, avrete solo amore tra le mani! I vostri orizzonti amorosi si allargheranno così rapidamente che non riuscirete a vederne la fine.

Incontri, cene e riunioni sociali vi incoraggeranno a conoscere nuove persone. Gli amici comprensivi vi faranno conoscere persone piene di fascino. Un ritardo rischia di compromettere uno dei vostri progetti professionali più cari, ma sarete in grado di recuperare in pochi giorni. Siate pazienti e, soprattutto, evitate di distrarvi troppo. Se credete fermamente nelle vostre capacità, alla fine vincerete. Voto: 7,5