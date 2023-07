Siamo giunti al giro di boa della prima settimana per tutti e dodici i segreti zodiacali. Di seguito approfondiamo l'andamento astrologico in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci con l'Oroscopo del 6 luglio 2023.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore vi sentite pronti a fare di più, frequentate gente nuova, questo è il consiglio. Nel lavoro tutto potrà essere gestito in modo migliore in questi giorni, ma attenzione a un senso di agitazione.

Toro: per i sentimenti è una giornata in cui qualcosa potrebbe andare storto anche a causa della Luna dissonante.

C'è una scarsa vitalità adesso. Nel lavoro rimandate alla prossima settimana le decisioni importanti.

Gemelli: a livello sentimentale è meglio non perdere tempo se una persona è contro di voi, con questo cielo si può andare ora lontano. Nel lavoro ci sono occasioni importanti, ma potreste essere indecisi su una scelta da fare.

Cancro: in amore se il vostro rapporto dura da tempo e ci sono delle difficoltà dovete capire ora da che parte andare. È meglio non fare troppe cose insieme. A livello lavorativo è un momento che aiuta, rimandate un incontro importante alla prossima settimana.

Leone: in amore c'è buona capacità di azione e anche la Luna sarà favorevole. Nel lavoro sono possibili nuove collaborazioni, c’è da riorganizzare qualcosa.

Vergine: a livello amoroso è una giornata di riflessione, siete in cerca di maggiore attenzione. Questa è una fase di agitazione nell'aria. Nel lavoro se siete in contatto con un'altra persona c'è ora da accordarsi su quello che c'è da fare.

Previsioni e oroscopo del 6 luglio 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore le coppie forti potranno pensare a qualcosa di importante, la vita sentimentale torna un punto di riferimento.

Nel lavoro date il meglio, avrete la possibilità di ottenere un vantaggio, per questo non esitate.

Scorpione: a livello sentimentale Venere in opposizione potrebbe portare ad una verifica delle relazioni, siete indecisi ora se continuare o meno una storia. Nel lavoro possibili cambiamenti, non mancheranno delle rivoluzioni a partire dai collaboratori.

Sagittario: in amore se una storia non va potrete anche decidere di dire basta. Complessivamente ci sono ora delle buone intuizioni, per questo motivo non rimandate nulla. Nel lavoro meglio concludere entro sera tutte le situazioni a cui tenete.

Capricorno: per i sentimenti è una giornata valida con la Luna favorevole, sarà facile sentirsi bene. Nel lavoro creatività favorita, in particolare per chi lavora con il pubblico.

Acquario: a livello sentimentale giornata che vi vedrà piuttosto agitati, al momento potrebbe arrivare una situazione di intolleranza. Nel lavoro avete voglia di far valere le vostre idee, per questo motivo il successo non manca.

Pesci: in amore una persona in questo momento è più vicina, c'è voglia di superare tutte le ultime tensioni. Nel lavoro se ci sono delle questioni da risolvere ora arrivano soluzioni giuste, sono favoriti i creativi.