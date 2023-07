L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 luglio. La giornata di venerdì per alcuni segni sarà caratterizzata da una serie di situazioni avvincenti, mentre per altri si prevedono prospettive entusiasmanti in campo sentimentale o nelle normali attività quotidiane. Esploreremo insieme le influenze astrali che plasmeranno il futuro prossimo, offrendo indicazioni per sfruttare al massimo le opportunità che si dovessero presentare. Pronti a vivere un'esperienza sorprendente e piena di emozioni? Bene, senza alcun indugio iniziamo a scoprire cosa il destino ha in serbo per voi togliendo il velo all'oroscopo del giorno 7 luglio: ecco il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Per questo venerdì 7 luglio l'oroscopo indica una giornata meno incisiva dal punto di vista economico e lavorativo, ma con un focus positivo sul fronte affettivo e sentimentale. L'avvicinamento della Luna al settore astrale dell'Ariete e in trigono al Sole in Pesci, porterà un sostegno nelle questioni amorose. Di contro però, la stessa Luna potrebbe ostacolare le attività economiche a causa della congiunzione con Saturno, a sua volta sotto stress da Marte. In caso di una mancanza di sintonia con il partner, forse distratto da altre cose, starà a voi riaccendere la passione e il desiderio: sapete bene come farlo, vero?

Per i single, coraggio e fermezza di idee saranno necessarie per evitare delusioni. Potrebbe esserci qualche tensione familiare riguardo a una scelta, quindi prima di reagire impulsivamente, riflettete. Sul fronte lavorativo, l'oroscopo invita alla calma e alla gestione determinata di situazioni impegnative.

Scorpione: ★★★★★.

Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo all'amore, la Luna in un favorevole aspetto (con un angolo di 90 gradi) vi aiuterà a vivere ogni emozione insieme al vostro partner con maggiore intensità. Molte persone del vostro segno stanno vivendo un momento di rinascita e di ricchezza emotiva nella vita sentimentale, quindi approfittate di questa fase per proporre o pianificare qualcosa di importante.

Se siete single, la giornata si prospetta ottima grazie all'influenza positiva delle stelle del periodo: forniranno uno sprint irresistibile! Trasmetterete energia da tutti i pori e risulterete molto attraenti agli occhi degli altri. Nel lavoro, state compiendo notevoli progressi. Il vostro impegno si sta traducendo in gratificazioni e presto potrete soddisfare il bisogno di serenità con maggiore stabilità economica. La vostra determinazione vi porterà avanti e otterrete i risultati che cercate.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 7 luglio prospetta un periodo davvero delizioso, pronto a regalarvi momenti piacevoli ed emozionanti. La Luna in Pesci, anche se sarà distante dal vostro settore, porterà ugualmente un forte sostegno in campo sentimentale.

Se siete in coppia e state attraversando una fase di crisi, questo è il momento perfetto per trovare soluzioni e risolvere i problemi. Non lasciatevi scoraggiare da piccoli contrattempi ma concentratevi sulla riconciliazione e sulla crescita del legame. Se invece siete single, le stelle saranno favorevoli a incontri romantici e appassionati. Sfruttate l'energia positiva per avvicinarvi a una persona speciale e lasciatevi trasportare dalle emozioni. Nel lavoro, è tempo di raccogliere i frutti dei vostri sforzi. Avete lavorato duramente e ora potrete vedere i risultati tangibili delle vostre azioni. Non abbiate paura di (ri)mettervi in gioco!

Oroscopo e stelle del 7 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Questo venerdì 7 luglio presenta una giornata da affrontare con prudenza, seguendo le giuste direzioni. All'inizio del periodo, l'aspetto astrologico potrebbe portare una certa tensione, a causa dell'opposizione tra Plutone e Mercurio, il che potrebbe influire negativamente su di voi al 80%. Tuttavia, se gestito con attenzione, questa fase non sarà troppo difficile da superare. In amore si consiglia di mantenere la calma e di controllare l'impulsività. Potrebbero verificarsi litigi con il partner, ma fortunatamente le circostanze vi permetteranno di risolvere immediatamente eventuali controversie.

In caso di conflitti verbali, utilizzate le vostre migliori armi: passione e dolcezza. Per i single, è consigliabile dedicare più tempo a voi stessi e gestire meglio i ritmi stressanti del periodo. Prendetevi cura di voi e rigeneratevi. Nel campo lavorativo, l'umore potrebbe non essere al massimo. Se il vostro obiettivo è ottenere risultati, dovrete avere ancora pazienza.

Acquario: ★★★★. Venerdì avrà un inizio un po' lento. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da una leggera positività con occasionali momenti di fortuna. Potreste rialzarvi leggermente nel tardo pomeriggio, ma sarà la serata a promettere risultati più positivi. Curiosi di conoscere le previsioni sull'amore? Bene, l'oroscopo nel vostro caso suggerisce di prestare attenzione al modo in cui comunicherete con il partner o con la persona che vi interessa.

Ci sono buone prospettive per chi è alla ricerca dell'anima gemella, a patto di non essere precipitosi: ogni incontro o amicizia che si presenta ha sempre una storia a sé stante. Per i single, l'oroscopo sorride in parte: sarete socievoli come sempre e avrete buone idee da mettere in pratica. Potrebbe essere un ottimo venerdì per avviare nuove conoscenze (anche a distanza) o rafforzare le amicizie esistenti. Sul fronte lavorativo, la giornata potrebbe essere un po' incerta riguardo a cosa fare. In questa situazione, potrebbe essere utile dare seguito alla dritta di un amico/collega.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 7 luglio, preannuncia uno splendido giorno, caratterizzato da una piena positività astrale.

Nettuno, il pianeta dominante del momento porterà certezze e buona fortuna, garantendo un periodo molto favorevole. Per quanto riguarda l'amore, finalmente avrete la fortuna dalla vostra parte e riuscirete a risolvere alcune questioni critiche all'interno della relazione. Data l'importanza del momento, perché non approfittare per dare via a quel progetto che vi sta particolarmente a cuore? Se vi trovaste in una situazione di contrasto con il partner o una persona amica, vi consigliamo di agire con prudenza e diplomazia. Per i single, l'energia sarà alta. Nei prossimi giorni potrebbe presentarsi l'occasione perfetta per conquistare l'interesse della persona che vi intriga. Sul fronte lavorativo intanto, il periodo si prospetta costruttivo. Sarà una piacevole giornata con opportunità per arricchirsi in termini di esperienza, soprattutto se alle prime armi: "Impara l'arte e mettila da parte!".