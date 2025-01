L'oroscopo della giornata di venerdì 3 gennaio vedrà l'arrivo della Luna e di Venere nel segno dei Pesci, che potranno finalmente gioire in campo amoroso, mentre i nativi Vergine potrebbero assumere un atteggiamento passivo nei confronti del partner. Il Cancro rafforzerà la fiducia nella propria anima gemella, mentre un caloroso Scorpione ritroverà una buona intesa di coppia.

Previsioni oroscopo venerdì 3 gennaio 2025 e pagelle

Ariete: questo quadro astrale sarà meno influente nel prossimo periodo, almeno sul fronte amoroso, ciò nonostante vi regalerà comunque discreti momenti insieme alla persona che amate.

Se siete single, sarete ancora in tempo per provare a dare vita a una nuova relazione sentimentale. Sul fronte lavorativo è arrivato il momento di dare gli ultimi ritocchi ad alcuni ambiziosi progetti che hanno richiesto tanto tempo e risorse. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali in rialzo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'Oroscopo. La Luna e Venere si metteranno in una posizione migliore per voi, regalandovi occasioni interessanti per conquistare il cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro farete buoni progressi in quel che fate, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'arrivo della Luna e di Venere nel segno dei Pesci potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra relazione di coppia nel prossimo periodo.

Attenzione a non lasciare che si creino situazioni complicate, che possano mettere in dubbio la vostra fedeltà verso la persona che amate. In ambito professionale riflettete bene su come gestire le vostre mansioni. Mercurio in opposizione potrebbe mettervi in una posizione scomoda. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di venerdì che vedrà interessanti riscontri in ambito sentimentale, dettati dall'arrivo della Luna e di Venere in trigono.

Single oppure no, è arrivato il momento di darci dentro con i sentimenti, e dimostrare il vostro affetto nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti andranno ancora a rilento, e dovrete pensare bene a quello che potreste realizzare. Voto - 7️⃣

Leone: l'egemonia di Venere in opposizione finalmente si conclude per voi nativi del segno.

Avrete un po’ di terreno da recuperare, ciò nonostante avrete modo di vederci più chiaro all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale sarà necessario completare alcune mansioni, prima che queste stelle cambino posizione. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che tenderà a complicarsi nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà stelle come la Luna e Venere in opposizione, che potrebbero rendervi scettici nei confronti del partner, inducendovi a un atteggiamento quasi passivo. Nel lavoro sarete in attesa di occasioni migliori per i vostri progetti. Per il momento, vi limiterete a svolgere lo stretto necessario. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un venerdì che anticiperà un weekend mediocre in ambito amoroso.

Ora che questo cielo ha cambiato faccia, dovrete metterci più del vostro affinché la vostra relazione di coppia possa continuare a splendere. Settore professionale che invece continuerà a darvi soddisfazioni, con idee e risultati ancora al top. Voto - 8️⃣

Scorpione: riuscirete a essere più attivi e calorosi nei confronti del partner nel prossimo periodo, grazie al sostegno della Luna e di Venere in trigono dal segno amico dei Pesci. Se siete single potrebbero presentarsi occasioni amorose interessanti. Stabile il settore professionale, con risultati tutto sommato soddisfacenti, a riflesso del vostro impegno. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti considerata la Luna e Venere in quadratura.

Single oppure no, potrebbero esserci spesso delle incomprensioni con la vostra anima gemella, che non faranno affatto bene alla vostra vita amorosa. In ambito professionale sarete ancora un punto di riferimento nel vostro settore, ma dovrete affrettarvi a concludere certi affari. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un venerdì abbastanza piacevole per la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Non sarà necessario fare grandi cambiamenti nella vostra relazione di coppia, perché riuscirete a godervi meglio ogni momento insieme. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee per i vostri progetti, che potreste trasformare in interessanti opportunità. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale in questo venerdì di gennaio.

Single oppure no, la vostra vita sentimentale sarà comunque positivo, ma non aspettatevi momenti da batticuore. In ambito lavorativo attenti a non spendere troppe risorse per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in arrivo nel vostro cielo farete salti di gioia in campo amoroso. Sarete pronti a godervi al meglio la vostra relazione di coppia e questa prima parte dell'anno, concedendovi momenti particolarmente intriganti. Sul posto di lavoro dovrete fare ancora attenzione in quel che fate. Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣