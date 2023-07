L'oroscopo di giovedì 20 luglio ha in serbo tante novità ed è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. Lavoro, amore e socialità subiranno il forte influsso delle stelle. Alcuni segni non vedranno l'ora di gettarsi in una nuova avventura lavorativa, mentre altri non riusciranno a individuare il proprio sogno.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 20 luglio 2023.

Oroscopo del 20 luglio 2023: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vedrete l'ora di trovare l'anima gemella. Al momento, però, non riuscirete a trovare una persona davvero adatta a voi.

Svilupperete delle simpatie particolari, ma nessuna porterà a un risultato concreto. Per fortuna, la famiglia e gli amici non vi lasceranno soli.

Toro: sarete fermamente convinti delle vostre idee. Non vorrete rivedere la vostra posizione, anche se la famiglia e gli amici vi consiglieranno di andarci piano. Il quadro astrale sarà favorevole per il momento. Scelte eccessivamente frettolose, però, potrebbero avere spiacevoli conseguenze.

Gemelli: vi sentirete pronti ad affrontare nuove sfide. Punterete in alto, soprattutto sul lavoro. Non avrete alcuna intenzione di arrendervi, anche se gli eventuali insuccessi professionali potrebbero lasciare il segno nel vostro cuore. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non isolarvi.

Cancro: sarete determinati a raggiungere nuovi obiettivi. Abbandonerete il vostro porto sicuro, per affrontare esperienze imprevedibili. Questo vi consentirà anche di ottenere dei vantaggi a livello lavorativo. L'importante, però, sarà non esagerare con i fattori di rischio.

Previsioni astrologiche di giovedì 20 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vivrete un momento molto delicato. Avrete bisogno di tutto il sopporto possibile per superarlo. La decisione imminente vi getterà in uno stato di crisi che neanche le parole più dolci sapranno mitigare. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di lavorare sulla vostra autostima.

Vergine: sarete amorevoli nei confronti della famiglia, ma gli imprevisti potrebbero rendervi un po' suscettibili. Cercherete di svolgere il vostro lavoro al meglio, anche se i colleghi vi metteranno i bastoni tra le ruote. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non dare vita a una guerra.

Bilancia: metterete al primo posto la sincerità. Fuggirete dagli inganni e dalle bugie. Avrete massimo rispetto per gli altri, ma pretenderete lo stesso atteggiamento. Allontanerete tutti coloro che non rispetteranno questi canoni. Sarete selettivi e molto attenti alle reazioni esteriori.

Scorpione: vi sentirete un po' insicuri dal punto di vista professionale. Avrete tante idee in mente, ma vi mancherà il coraggio di proporle.

La paura del giudizio prenderà il sopravvento. Con il passare dei giorni, però, le cose potrebbero cambiare. Vi basterà solo ricevere qualche complimento.

Previsioni zodiacali del 20 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi concentrerete sul rapporto di coppia. L'obiettivo sarà quello di trasformare la relazione in qualcosa di più profondo. Inizierete a percorrere la strada giusta, ma dovrete risolvere ancora alcune questioni. L'intervento degli amici sarà importante, ma non determinante.

Capricorno: il caldo estenuante non vi consentirà di svolgere tutte le vostre attività nel modo desiderato. Sarete apatici, poco inclini al dialogo e pronti a ritagliarvi uno spazio solo per voi. Cercherete di rilassarvi attraverso i vostri hobby preferiti, ma rinuncerete all'allenamento fisico.

Acquario: sarete degni della fiducia del prossimo. Manterrete la parola data, anche nelle situazioni più complicate. Vi dimostrerete attenti alle esigenze degli altri, ma attenzione a non risultare invadenti. Un'eccessiva cura potrebbe scatenare reazioni contrastanti.

Pesci: avrete tutto sotto controllo. Saprete gestire ogni aspetto della vostra vita, dal lavoro all'amore. Sarà una giornata impegnativa, ma fortunata. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a progettare qualcosa di nuovo, come una vacanza in solitaria o un viaggio con gli amici.