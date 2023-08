Le previsioni zodiacali del 21 agosto sono pronte a fornire tutte le informazioni astrologiche sui 12 segni. Il Cancro potrebbe essere particolarmente intraprendente, mentre lo Scorpione potrebbe essere a corto di energie. Di seguito approfondiamo tutto l'oroscopo giornaliero.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste essere particolarmente insicuri e avrete la necessità di chiarire alcune situazioni che non vedete particolarmente chiare. L'importante è che non abbiate dubbi su tutte le cose che in questo momento con comprendete.

Toro: non vi mancherà la curiosità e alcuni dettagli cercherete di scoprirli da soli, spererete in un supporto ma non avete la volontà di chiederlo.

Non abbiate fretta e attendete il momento giusto.

Gemelli: ci potrebbe essere qualche cambiamento che vi troverete ad affrontare, non è detto che si riveli negativo ma comunque siate guardinghi. Per quel che riguarda l'aspetto sentimentale non siate troppo gelosi.

Cancro: dimostrerete di essere particolarmente intraprendenti, tanto da essere apprezzati specialmente in ufficio. Non fate però voli pindarici e rimanete sempre con i piedi ben saldi a terra.

Leone: agirete senza troppi fronzoli e andrete diretti al problema, la concretezza non vi mancherà e avrete la possibilità di risolvere positivamente la vostra questione. Anche sul lavoro avrete delle belle soddisfazioni.

Vergine: saranno tanti gli impegni che sarete costretti ad affrontare in questa giornata per nulla semplice, riuscirete ad ottemperare a tutto con estremo entusiasmo.

Dal punto di vista sentimentale ci saranno delle novità.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste non ottenere i risultati sperati, non drammatizzate però e cercate di prepararvi meglio per il futuro. Dovrete essere maggiormente concreti e puntare a qualcosa di assolutamente raggiungibile.

Scorpione: potreste aver finito l'energia che contraddistingue le vostre attività, prendetevi qualche giorno di riposo e poi ripartite più forti che mai.

Sarebbe il caso di dare priorità alla vostra salute.

Sagittario: il vostro partner potrebbe reclamare più attenzioni, soddisfate le sue esigenze e trascorrerete una giornata indimenticabile. Niente è più importante e gratificante del condividere la gioia con la persona amata.

Capricorno: sarete piuttosto intransigenti e non scenderete a compromessi.

Le cose che pensate sulla persona amata difficilmente potrebbero cambiare. Siate però sereni ed equilibrati sulle scelte che farete e sulle opinioni che darete.

Acquario: non cadete nella pigrizia e cercate di coinvolgere la persona amata in qualche attività che possa renderla particolarmente felice. Organizzate qualcosa che possa risultare romantico e che sia in grado di sbalordire il vostro partner.

Pesci: passerete dei bei momenti con la persona amata e sarete soddisfatti della scelta fatta. Non avrete però molto tempo per riposare e la vostra giornata risulterà essere alquanto frenetica.