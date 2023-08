L'Oroscopo della giornata di domenica 20 agosto vedrà un Acquario più amichevole nei confronti di amici e familiari, mentre Cancro potrebbe avere del rancore. Un po’ di tensione potrebbe mettere in difficoltà i nativi Ariete, mentre Leone sarà perfettamente in grado di esprimere i propri sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 20 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 20 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale non così fiammante in quest'ultima giornata della settimana. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà alterato dalla Luna in opposizione, che si rivelerà un pessimo cliente per poter vivere bene la vostra relazione di coppia.

Nel lavoro non sarà facile farvi cambiare idea, ma dovrete comprendere che non sempre le vostre idee funzioneranno. Voto - 6️⃣

Toro: ormai sapete molto bene che questa Venere in quadratura non vi permette di esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti del partner. Questo però non vuol dire che non potete fare niente per risollevare le sorti del vostro rapporto. Sul fronte professionale invece sarete particolarmente produttivi, e con buone idee da mettere in pratica. Voto - 7️⃣

Gemelli: bisognerà che troviate il giusto equilibrio nella vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. la Luna sarà favorevole in questo periodo, e vi darà una mano a eliminare questo vostro atteggiamento poco corretto nei confronti degli altri.

In ambito lavorativo sarà necessario iniziare a pianificare il prossimo periodo, in modo tale da avere le idee chiare già da ora. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale instabile in questa giornata di domenica. Con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, faticherete ad avere buon senso nei confronti del partner, arrivando a dire qualcosa che non pensate veramente.

Sul fronte professionale porterete avanti i vostri progetti, anche se non con il solito entusiasmo. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete perfettamente in grado di esprimere i vostri sentimenti nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella seconda e terza decade. Sul fronte professionale sarà necessario incrementare i guadagni, cosa alla quale state lavorando già da tempo.

Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che vi vedranno al top in ambito professionale. Mercurio e Marte saranno la vostra guida verso il successo, con idee ed energie utili per gestire al meglio le vostre mansioni. In amore ci sarà una piacevole stabilità all'interno del vostro rapporto. Anche voi single troverete la giusta intesa con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo rilassante e soddisfacente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, troverete buone ragioni per condividere la vostra vita con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete buone idee in mente, ciò nonostante non sarà necessario applicarle immediatamente.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che continuerà a non esaltarvi così tanto secondo l'oroscopo. Cercherete di vivere un rapporto tranquillo, ciò nonostante sarà opportuno non avere grandi pretese. Sul fronte professionale vi state impegnando tanto, e sarà corretto che abbiate i vostri riconoscimenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di domenica positiva dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno, portando ottimismo e buone intenzioni nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete ancora molto sui cui impegnarvi prima di poter raggiungere nuovamente l'apice. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura secondo l'oroscopo.

L'ultima giornata della settimana potrebbe non essere così entusiasmante per voi. Bene invece il settore professionale grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto, che vi metteranno nelle giuste condizioni per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete piuttosto amichevoli nei confronti del partner in questa giornata di domenica. La Luna in trigono vi darà una mano con il vostro rapporto, rendendolo un po’ più armonioso. Nel lavoro sarete più concentrati e ottimisti, in grado di gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile in questa giornata di domenica. Non avrete un cielo così influente, e tra voi e il partner ci sarà una discreta complicità. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a cavarvela piuttosto bene grazie a Saturno e Giove. Cercate solo di non sconfinare in mansioni più grandi di voi. Voto - 8️⃣