L'oroscopo del 9 agosto afferma che sarà una giornata positiva per i single dei Gemelli e divertente per i Sagittario. Per le persone che appartengono al segno dei Pesci è arrivato il momento di mettere in cantiere un progetto molto promettente. Per lo Scorpione, invece, ci saranno delle sfide da affrontare. Per conoscere tutte le novità degli astri di seguito trovate le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di mercoledì 9 agosto con le pagelle zodiacali.

La vita sentimentale e lavorativa secondo l'oroscopo di mercoledì 9 agosto: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questo è il momento esatto per osare di più, soprattutto in amore. Se ci sono belle opportunità sentimentali o lavorative, non perdetele di vista. Il treno delle opportunità passa solo una volta nella vita, quindi, non fatevelo ripetere due volte. Sicuramente troverete qualcosa di esaltante e farete nuove esperienze. Voto: 8

Toro – Le storie d’amore fugaci non sono fatte per voi. Siete delle persone sincere e sempre alla ricerca di relazioni pulite, chiare e durature. Non avete spazio per le brevi avventure. Vi piace condividere il bello e il cattivo tempo con la persona amata. Se il vostro rapporto di coppia oscilla, un progetto per il futuro potrebbe rinsaldare il vostro legame.

Non abbattetevi, se incontrerete qualche problema di natura lavorativa o finanziaria. Voto: 7

Gemelli – Periodo positivo per i single che appartengono al segno dei Gemelli, anche l’umore sarà ottimo. Se con il vostro partner non siete in buone acque, non tiratevi indietro e affrontate tutto con molta tranquillità. Se proprio non ce la fate, prendetevi una pausa di riflessione.

Se avete un lavoro assicurato, cercate di fare del vostro meglio e mostratevi migliori agli occhi dei colleghi. Voto: 7

Cancro – In amore, non potete permettervi di fare ciò che volete. Tutte le decisioni importanti dovete prendere insieme al vostro partner. Non spingetevi oltre con discorsi pesanti e discussioni animate. Cercate di prendere solo la parte migliore del vostro rapporto.

Nel campo lavorativo, le vostre idee non saranno apprezzate, in futuro avrete l’opportunità per riprendervi la vostra rivincita e dire la vostra. Voto: 6,5

Previsioni amorose e lavorative per la giornata di mercoledì agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se ancora non avete una relazione d’amore, sarebbe meglio non cercarla adesso. Non siete in grado di portarla avanti, a malapena sopportate voi stessi. Evitate le persone che vi somigliano troppo. Non fate soffrire le persone che meritano di essere trattate male, sarebbe una cattiveria. Per il lavoro, è un periodo interessante, soprattutto per quelli che esercitano la libera professione. La situazione economica, invece, è assai preoccupante, ma a breve si risolleverà grazie a una buona soluzione.

Voto: 6

Vergine – In amore, nonostante gli alti e i bassi della vita, continuerete ad assumere un atteggiamento positivo e ottimista. Sarà proprio grazie a questo che andrete avanti senza intaccare il vostro rapporto di coppia. Un ex potrebbe ripresentarsi nella vostra vita, lasciandovi confusi. Gli amori di gioventù sono difficili da dimenticare. Nel campo lavorativo, c’è molta strada da fare, molto studiare, molto da imparare. Voto: 6,5

Bilancia – Prima di affrontare una questione molto importante e delicata, assicuratevi che il vostro partner d’amore sia dell’umore giusto e pronto ad ascoltarvi. Una piccola ramanzina potrebbe alterare il vostro legame e magari finirete per discutere di cose che al momento non siete in grado di affrontare con lucidità.

Nell’ambito lavorativo, dovete dare il massimo. Tutte le energie risparmiate negli ultimi tempi, sarebbe bene usarle adesso. Mettete da parte il vostro pessimismo. Voto: 6,5

Scorpione – Alcuni appuntamenti a sfondo amoroso potrebbero slittare per via degli impegni della persona che vi interessa. Questo potrebbe farvi cadere in depressione, provocarvi un senso di abbandono. Presto questo stato d’animo negativo lascerà il posto ai pensieri positivi e incoraggianti. L’Oroscopo del lavoro vi avvisa che ci sono delle sfide toste da affrontare, ma prima o pi dovete lanciarvi in qualcosa e rischiare. Anche gli errori vi aiuteranno a capire qual è la strada giusta per migliorare la vostra carriera.

Voto: 6,5

La giornata di mercoledì 9 agosto secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per l’amore, si prospetta una giornata all’insegna del divertimento. Vi divertirete anche con quelle persone che frequentate pochissimo. Darete un’opportunità a tutti e prenderete le vostre cantonate. Alla fine, però, vi sentirete soddisfatti perché vi siete divertiti. Favoriti i contratti di lavoro. Se siete stati assunti da poco, questo impiego potrebbe portarvi molto lontano. Voto: 7,5

Capricorno – Le passioni vanno vissute al massimo. Ogni età ha il suo momento e se non prendete al volo le occasioni quando capitano, inutile cercare di rimediare nel futuro. Per molti Capricorno, il buonumore sarà l’arma vincente soprattutto in amore.

Nell’ambito lavorativo, avete grandi possibilità di crescita. Non rammaricatevi, se i risultati non arrivano subito. Voto: 7

Acquario – L'oroscopo dell'amore consiglia a quelli che hanno una relazione di trascorrere più tempo con il partner. Per tenere sempre in vita il rapporto di coppia, è importante non ucciderlo con la monotonia e la noia. Le vostre attività professionali avranno un ritmo oscillante. Passerete spesso da un estremo all’altro, ma alla fine creerete una situazione che assicurerà il vostro futuro lavorativo. Voto: 7

Pesci – Nell’ambito amoroso, ci sarà più comprensione tra voi e la vostra dolce metà, e questo permetterà di avvicinarvi ancora di più. Sarebbe bello poter fare un bel viaggio per suggellare il legame, oppure per creare nuovi ricordi insieme. Sul fronte del lavoro, vi armerete di coraggio e metterete in piedi qualcosa di personale, autonomo e proficuo. Voto: 7,5