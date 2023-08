L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 agosto.

In primissimo piano, focalizzeremo l'attenzione sui sei segni appartenenti alla seconda sestina, per svelare come trascorreranno la giornata Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e ai sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia ★★★. Un trigono di Aria collegherà il vostro segno con la Luna in Gemelli, attenuando lievemente la negatività prevista nel periodo.

La fortuna quindi sarà assente: soprattutto se intraprenderete un viaggio verso luoghi di villeggiatura, usate la testa. Viaggiare vi appassiona, vi regala nuove ispirazioni, anche se in questo momento potrebbe richiedere un po' di tempo per tradurle in realtà. A questa giornata mancherà anche un pizzico di buona vita sociale. Nell'amore, potreste trovare momenti di intimità, a patto di cedere a qualche compromesso. Nel lavoro avrete poca voglia di affrontare le cose con risolutezza.

Scorpione ★★★. Nonostante la Luna in quadratura a Nettuno, l’alleanza con Sole e Venere giocherà un pelino a vostro favore. Potreste avere ambizioni esagerate, ma non per questo vi mancherà genialità e le risorse per riuscire a mitigare il periodo "no".

Sarà una giornata in cui riuscirete a gestire, seppur a fatica, quasi tutti i vostri impegni, superando anche le situazioni più complesse. Ignorate pettegolezzi inutili e prendetevi del tempo per rilassarvi e riposare. Sul fronte delle amicizie e del lavoro, cercate di mantenere una prospettiva positiva e focalizzatevi sulle vostre abilità.

Sagittario ★★★★. Secondo l'oroscopo dell'11 agosto, un giorno discreto si profila all'orizzonte. Grazie alla Luna in Gemelli, sarete facilitati a sufficienza nei vostri compiti, anche quelli più tediosi. La buona fantasia sarà vostra alleata e, seppur a spot, riuscirete a trovare il modo più piacevole e divertente per affrontare le sfide quotidiane.

Nel campo amoroso, se aveste una storia d'amore soddisfacente, potrete certo godere di momenti dolci e teneri con il vostro partner. Anche in famiglia, troverete buone intese e armonia. Sul lavoro, dimostrerete sicurezza e abilità nel portare avanti i vostri compiti.

Oroscopo e stelle dell'11 agosto, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno ★★★★★. Ottimo periodo per voi nativi. Le giuste opportunità in alcuni ambiti di vostro interesse stanno per presentarsi all'appello, permettendovi di far emergere doti e qualità finora poco utilizzate. Concentratevi su obiettivi concreti, tipo sul lavoro, magari seguendo una strategia ben definita in grado di portarvi al successo. In amore, se il vostro sentimento è ricambiato, avrete ottime probabilità di ottenere soddisfazioni inaspettate.

Vi attende un periodo di armonia e realizzazione sia nel lavoro che nelle relazioni affettive e familiari.

Acquario 'Top del giorno'. Il giorno si presenta straordinariamente favorevole per voi. Vi sentirete in perfetta armonia con l'ambiente circostante, il che influirà positivamente sul vostro umore e vi regalerà un sorriso contagioso. Grazie alla Luna, avrete ottimi presupposti per trovare il vostro spazio nella società. Approfittate della splendida forma fisica e mentale in cui vi trovate per dedicarvi a ciò che più vi appassiona e vi rende felici. Nel campo lavorativo, le opportunità potrebbero emergere e sfruttare le vostre qualità non utilizzate sarà premiante.

Pesci ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 11 agosto, indica ottime sorprese in arrivo e la giornata si preannuncia incredibilmente positiva.

Non abbiate timore di affrontare gli ostacoli con positività, poiché lamentarsi non migliorerebbe la situazione. In coppia si prevedono performance amorose ad alto tasso di passionalità. Se il vostro sentimento è sincero e reciproco, datevi alla pazza gioia. Nel settore lavorativo, la vostra determinazione vi permetterà di superare ogni sfida e di ottenere risultati che supereranno le vostre aspettative.