L'oroscopo di giovedì 10 agosto è pronto a svelare tutte le novità del giorno. I colpi di scena e le sorprese non mancheranno, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Alcuni segni riusciranno a interagire in modo sereno con il partner, mentre altri avvertiranno la necessità di prendersi del tempo. C'è chi riuscirà a recuperare il rapporto con un vecchio amico e chi, al contrario, non vorrà saperne di perdonare.

Ecco cosa prevede la classifica secondo l'oroscopo di oggi del 10 agosto.

Oroscopo del 10 agosto: i primi posti in classifica

Acquario (1° posto): vi sentirete a vostro agio con la famiglia. Le stelle favoriranno il dialogo interiore e quello esteriore. Direte cose intelligenti che toccheranno gli animi di chi vi starà attorno. L'Oroscopo di oggi vi consiglia di esporvi sempre con delicatezza e gentilezza.

Ariete (2° posto): la persona amata vi corteggerà con attenzione. Cercherà di rendervi felici in ogni momento della giornata. Non esiterà a intervenire in caso di dubbi o di pericolo. La sua presenza renderà tutte le situazioni speciali, dalla più banale alla più romantica.

Cancro (3° posto): stringerete tante nuove amicizie. Sarete socievoli e divertenti. Non avrete difficoltà a interagire con il prossimo perché saprete sempre cosa dire.

Otterrete ottimi riscontri da parte del partner e della famiglia. Inoltre, potrebbero esserci delle novità in amore.

Sagittario (4° posto): l'attenzione per i dettagli vi contraddistinguerà. Non lascerete niente al caso, neanche nei momenti di svago. Sarete precisi e ordinati perché non sopporterete l'idea di vivere in un ambiente disordinato.

L'oroscopo di oggi vi consiglia di non esagerare.

Vergine (5° posto): tornerete a legare con una vecchia conoscenza. Si tratterà di un momento bellissimo che vi consentirà di tornare, con la mente, al passato. Non avrete molti rimpianti. Al contrario, sarete felici del percorso fatto fino a questo momento. Le nuove idee non mancheranno.

Toro (6° posto): adorerete stare al centro dell'attenzione. Cercherete di far divertire il partner, gli amici e la famiglia. Non accetterete l'idea di essere messi in disparte, neanche per fini professionali. La determinazione non vi mancherà, così come la voglia di fare.

Previsioni astrologiche del 10 agosto: i segni meno fortunati

Leone (7° posto): sarete molto orgogliosi. Questo vi impedirà di perdonare con facilità. Ascolterete il punto di vista altrui, però, preferirete prendere le distanze dopo i litigi. Solo successivamente, deciderete di tornare sui vostri passi. Gli amici e la famiglia vi comprenderanno.

Gemelli (8° posto): dedicherete questa giornata alla riflessione personale. Deciderete di mettere in pausa i vostri progetti e di guardarvi dentro.

Potreste rimanere molto sorpresi dalle scoperte che farete. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non prolungare eccessivamente questo momento.

Capricorno (9° posto): avrete tante energie da utilizzare. Non sempre, però, lo farete in modo corretto. Tenderete a rispondere a tono ai colleghi di lavoro e a non accettare i consigli altrui. Questo atteggiamento sarà motivo di discussione, sia in famiglia che nella coppia.

Bilancia (10° posto): non sarete ancora pronti a intraprendere una nuova relazione sentimentale. Rifiuterete ogni corteggiamento perché la paura di essere feriti di nuovo sarà più forte di tutto il resto. Attenzione, però, a non perdere occasioni preziose. Potrebbero non ripresentarsi.

Pesci (11° posto): il lavoro potrebbe causarvi uno stress non indifferente. Sarà difficile destreggiarvi tra tutti gli impegni del giorno. Cercherete di tenere duro, ma una pausa sarà fortemente raccomandata. Gli amici e la famiglia vi forniranno un prezioso aiuto dal punto di vista emotivo.

Scorpione (12° posto): la vostra vita sentimentale non sarà tra le migliori. Vi renderete conto di avere poche cose in comune con il partner. Cercherete una via di fuga, però, l'oroscopo di oggi vi consiglia di affrontare l'argomento con la persona amata. Trovare la soluzione, in questo modo, sarà più facile.