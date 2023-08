Le previsioni dell'oroscopo del 2 settembre 2023 invitano i Bilancia ad essere più riflessivi. Gli Ariete, invece, sono favoriti e devono tenere alto l'umore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: nel lavoro vi sentite un po' tesi. Se di recente avete avuto delle discussioni, forse è il caso di riflettere e capire quali siano stati i vostri errori. Non siate troppo drastici nelle decisioni.

11° Vergine: secondo l'Oroscopo del 2 settembre, i nati sotto questo segno sono un po' litigiosi. Ci sono delle cose che vi turbano, pertanto, potreste mostrarvi particolarmente irascibili.

10° Leone: meglio non prendere delle decisioni troppo affrettate. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo intoppo, quindi, è opportuno restare calmi e pazienti.

9° Pesci: in amore siete stati delusi in passato, quindi, potreste fare un po' di fatica a fidarvi del prossimo. Ad ogni modo, non permettete a nessuno di condizionare la vostra vita e il vostro umore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: buoni propositi per quanto riguarda il lavoro. Ci sono dei momenti nella vita in cui è opportuno fermarsi e fare un po' il bilancio della situazione. Se i pro superano i contro, allora potete ritenervi soddisfatti.

7° Gemelli: siete un po' giù di corda ultimamente, forse dovreste riflettere meglio prima di prendere delle decisioni in maniera piuttosto frettolosa, specie se si tratta di scelte da fare sul vostro futuro.

6° Cancro: i nati sotto questo segno sono molto dinamici. Specie in questo periodo sarà molto difficile restare con le mani in mano. In amore è necessario essere un po' più flessibili.

5° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 2 settembre vi invitano ad essere coraggiosi. La vita vi ha insegnato a rialzarvi dopo una caduta, quindi, fate tesoro dell'esperienza e mettete in atto ciò che avete imparato.

Oroscopo segni fortunati del 2 settembre

4° in classifica Sagittario: siate meno prolissi e andate dritti al punto delle questioni. Nel lavoro potreste ricevere una bella sorpresa, cercate di essere pronti a cimentarvi nelle nuove opportunità.

3° Scorpione: in amore potrebbero esserci delle belle novità in arrivo. Cercate di non fermarvi alle apparente e andate dritti alla sostanza delle cose.

Siate lungimiranti per quanto riguarda il lavoro.

2° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 2 settembre vi esortano a tenere alto l'umore. Il periodo è estremamente favorevole, soprattutto per quanto riguarda le nuove opportunità professionali.

1° Toro: siate dinamici e propositivi. In ambito sentimentale potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Voi, però, di solito siete sempre pronti a tutto, quindi, sicuramente riuscirete a gestire la faccenda.