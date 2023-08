Per la giornata di Ferragosto l'oroscopo di martedì 15 agosto prevede un Ariete emozionato all'idea di poter vivere bei momenti con la persona che ama, mentre nuovi incontri potrebbero far piacere ai Sagittario. Gemelli potrà staccarsi momentaneamente dalle mille cose da fare al lavoro, mentre Pesci sarà in forma. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 15 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 15 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sarete emozionati all'idea di poter vivere una giornata da dedicare completamente alla persona che amate.

Sfruttate appieno dunque questo periodo di pausa, per ricaricarvi del tutto e per poter costruire un rapporto migliore con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale difficile dal punto di vista sentimentale. Non spiccherete per romanticismo in questa giornata, colpa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. In ogni caso, cercherete comunque di non pesare troppo sulla vostra relazione di coppia. Voto - 6️⃣

Gemelli: avrete modo di vivere una giornata più spensierata secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Sarà un buon momento per prendersi una pausa e pensare solo in un secondo momento alle tante cose da fare al lavoro. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime per i nati nel segno.

Avete lavorato sodo negli ultimi giorni, ottenendo risultati spesso soddisfacenti grazie a questo cielo. Ora, potrete godervi il Ferragosto in spensieratezza, in compagnia delle persone che più amate. Voto - 8️⃣

Leone: una bella Luna in congiunzione al vostro cielo, insieme a Venere, vi permetterà di vivere un Ferragosto basato sulle emozioni e con una splendida intesa con la vostra anima gemella.

Anche voi single potrete vivere una giornata più interessante, soprattutto se avete già qualcuno di speciale nel vostro cuore. Voto - 9️⃣

Vergine: giornata di martedì positiva per i nati nel segno. Avrete modo di apprezzare la compagnia di amici e familiari in questo Ferragosto, e potrete vivere momenti davvero piacevoli, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo positivo in amore secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio con la persona che amate, e sarete in grado di dare vita a momenti davvero emozionanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che continua a non soddisfarvi appieno secondo l'oroscopo di Ferragosto. Faticherete a essere affiatati con il partner, ciò nonostante cercherete comunque di trascorrere una giornata più spensierata, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo favorevole in amore in questa giornata di Ferragosto. Soprattutto voi cuori solitari, potrete fare nuovi e piacevoli incontri, che nel giro di poco tempo, potrebbero rivelarsi qualcosa di più interessante.

Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vi vedrà abbastanza sereni nei confronti del partner, con la possibilità di vivere un rapporto tranquillo e appagante. Anche voi single sarete più adorabili, con la voglia di condividere di più della vostra vita con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna e Venere in opposizione dal segno del Leone potrebbero rendere questa giornata di Ferragosto difficile dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, sarà necessario moderare il vostro atteggiamento, e ricordarsi che avete di fronte a voi la persona più importante del mondo. Voto - 6️⃣

Pesci: vi sentirete sereni e in piena forma in questa giornata di martedì. Sarà un Ferragosto piacevole da trascorrere con le persone che più amate. Non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Voto - 7️⃣