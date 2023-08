Le previsioni dell'oroscopo del 4 settembre 2023 invitano i Bilancia a credere di più in sé. I Leone, invece, devono essere meno istintivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: vi sentite un po' nell'occhio del ciclone. Ci sono delle faccende in sospeso che forse sarebbe il caso di rivedere, specie per quanto riguarda i rapporti di coppia nati da poco.

11° Leone: le stelle vi esortano a tenere a bada i vostri istinti, altrimenti c'è il rischio di commettere qualche errore imprevisto. Dal punto di vista professionale, invece, bisogna essere più coraggiosi.

10° Acquario: l'Oroscopo del 4 settembre vi invita a mettere da parte l'orgoglio e il rancore, non vi saranno di nessun aiuto se volete risolvere delle questioni sentimentali. Siate più intraprendenti.

9° Sagittario: giornata molto rilassante dal punto di vista delle emozioni. Ultimamente siete stati un po' agitati per alcune faccende, mentre adesso è giunto il momento di ritrovare voi stessi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: oggi vi sentite particolarmente saggi. Cercate, però, di non annoiare le persone che vi circondano con lunghi sermoni. Il dono della sintesi, in certi casi, è davvero un valore aggiunto.

7° Capricorno: mettete da parte le polemiche, in questo momento dovete dedicarvi solamente a voi e ai vostri progetti.

Le previsioni dell'oroscopo del 4 settembre vi invitano a puntare su voi stessi.

6° Cancro: vi sentite molto prudenti e questo non è un male. Ad ogni modo, è importante riuscire a dosare bene questo aspetto onde evitare di rischiare di perdere delle occasioni importanti.

5° Ariete: siate un po' più attenti alle vostre esigenze e non trascuratevi.

Ricordate che siete la persona più importante nella vostra vita. In amore è importante essere corretti e stare in pace con se stessi.

Oroscopo segni fortunati del 4 settembre

4° in classifica Toro: dopo alcuni alti e bassi vissuti in ambito professionale, adesso potete tirare un sospiro di sollievo. Ci sono state un po' di disavventure in queste settimana, ma voi non siete certamente tipi che si arrendono.

3° Gemelli: secondo l'oroscopo del 4 settembre, adesso è giunto il momento di essere un po' più flessibili. Non trinceratevi unicamente dietro le vostre convinzioni e imparate a farvi strada nella vita con le vostre forze.

2° Bilancia: ci vuole un pizzico di coraggio in più per emergere nella vita e per dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete e quanto siete in grado di fare, non perdete mai la speranza.

1° Pesci: se siete indecisi su quale decisione prendere, forse è il caso di seguire l'istinto. Questo è un ottimo momento dal punto di vista sentimentale, quindi, non vi arrendete.