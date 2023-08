Secondo l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 settembre 2023, sarà leggermente caotica per i single che appartengono al segno dei Gemelli, e complicata per i nati in Pesci che vivono in coppia. Venere illuminerà la vita amorosa delle persone Toro e regalerà emozioni intense ai nativi del Leone. Per conoscere le ultime novità delle stelle in merito alla vita di coppia e single, leggete le seguenti previsioni astrologiche della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 settembre.

La vita di coppia e single secondo l'oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana settembrina dovrebbe permettervi di avvicinarvi al vostro partner d'amore. Molti di voi usciranno da una fase delicata, segnata da una certa freddezza nella vostra relazione affettiva. Grazie alla spinta di Giove, non avrete problemi a scongelare l’atmosfera. Single, i vostri desideri romantici potrebbero essere esauditi. Non comportatevi come l’asino di Buridano: provate a scoprire esattamente cosa volete.

Toro – Grazie al pianeta Venere, l’amore illuminerà la vostra vita. Se siete sposati da diversi anni, sperimenterete una rinnovata passione per il vostro coniuge.

Per i nuovi innamorati, l’euforia sarà nel menù. Single, nessun pianeta avrà un effetto diretto sul settore sentimentale, il che suggerisce che la vostra vita amorosa non subirà molti cambiamenti. Detto questo, le stelle non vi impediranno di esercitare il vostro fascino o di lasciarvi sedurre. Semplicemente non sognate il matrimonio, per ora.

Gemelli – Gli sforzi che avete fatto ultimamente per appianare le difficoltà tra voi e il vostro partner daranno i loro frutti, grazie alla complicità di Venere. L’atmosfera della vostra relazione si ammorbidirà notevolmente e sarà addirittura intriso di rinnovata tenerezza. L’atmosfera dei single, invece, sarà un po’ caotica.

Soccomberanno all’amore a prima vita, ma le loro passioni cadranno con la stessa rapidità con cui sono nate.

Cancro – La vita di coppia è piuttosto armoniosa in questo periodo. Allegri e calorosi, farete di tutto per far stare bene i vostri cari. Meglio ancora: anche se i figli e il lavoro prendono il sopravvento su di voi, troverete il tempo per dedicarvi momenti di tenerezza e intimità con la vostra dolce metà. Single, Plutone in cattivo aspetto non si presta alle avventure. Siete dunque condannati a rimanere nella solitudine? Non necessariamente. Un recente incontro potrebbe prendere una svolta più costruttiva.

Previsioni delle stelle per la settimana 4-10 settembre, amore per coppie e single: da Leone a Scorpione

Leone – Mercurio, pianeta della comunicazione e del dialogo, governerà il settore dedicato all’amore coniugale. Le coppie potranno, quindi, capirsi meglio e trovare un buon legame. Single, la vostra vita sentimentale sarà finalmente in piena forma. Chi esce da una separazione, o chi vive da solo da tempo, avrà occasione in questa settimana di fare un incontro particolare. Venere, la dea dell’amore, vi promette emozioni irresistibili.

Vergine – Beneficiando di magnifici afflussi, i single avranno un forte potere di seduzione e non avranno problemi a fare conquiste. Ma potreste essere troppo inclini a vedere solo l’aspetto erotico delle vostre relazioni, il che rischia di far si che i vostri partner si risentano di essere considerati oggetti.

Priorità alla stabilità coniugale. Non risparmierete alcuno sforzo per consolidare i sentimenti che i uniscono alla vostra dolce metà e dimostrarle quanto le siete affezionati.

Bilancia – L’attuale movimento astrologico alleggerisce il clima nella vostra vita amorosa. Chi di voi vive da solo sarà meno esigente, più disponibile e quindi avrà maggiori possibilità di incontrare qualcuno. Se vivete in coppia, questo aspetto di Venere sarà favorevole a una migliore intesa con la persona che amate.

Scorpione – In molte coppie rischia di instaurarsi un clima di tensione e di rottura. Alcuni conflitti aumenteranno, potreste partire senza lasciare un recapito. Molti single del segno sogneranno un amore impossibile: una persona farà breccia nel loro cuore, ma i sentimenti non saranno ricambiati.

Solo i nativi della prima decade riceveranno conforto da amici sinceri.

Oroscopo e previsioni settimanali da lunedì 4 a domenica 10 settembre, settore amoroso: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nella vostra vita di coppia, sotto la spinta di Marte, sarete molto intraprendenti. Tutte le iniziative usciranno dalla vostra testa. Ne sarete felici, anche il vostro partner sarà al settimo cielo. Single, finalmente la felicità vi sorriderà. Ciò sarà tanto più piacevole per voi in quanto Saturno vi ha recentemente collocato in un clima d’amore piuttosto cupo. Venere in aspetto favorevole potrebbe regalarvi un bellissimo incontro.

Capricorno – Venere in ottimo aspetto dispiegherà tutto il suo potere per proteggere i vostri amori.

Se state uscendo da un periodo poco brillante in amore, riacquisterete il vostro ottimismo. Se siete sposati, il rapporto con il vostro coniuge sarà molto più appagante rispetto agli ultimi tempi. E se vi sentite soli, tenete gli occhi ben aperti: un incontro emozionante sembra essere nell’aria.

Acquario – In questa settimana, molto probabilmente non dovrete fare sforzi particolari per sedurre il vostro partner d'amore. Grazie agli impulsi energizzanti, le coppie avranno l’opportunità di vivere una seconda luna di miele. Single, il vostro amore ideale potrebbe finalmente vedere la luce grazie all’aiuto di Venere. Un incontro potrebbe aver luogo in questa settimana e dare una nuova svolta alla vostra vita.

Guardatevi bene intorno: l’amore è lì, che vi sta aspettando.

Pesci – L'Oroscopo dell'amore per la settimana 4-10 settembre, sostiene che la vostra vita di coppia non sarà facile. Essendo il pianeta Urano in cattivo aspetto, le vostre relazioni vivranno momenti di confusione totale. Niente di grave, ma per voi che non amate il disordine sarà piuttosto snervante e inquietante. Single, un trio planetario allegro è pronto a farvi conoscere il mondo e a regalarvi opportunità romantiche: conversazioni, flirt, passione o amore eterno. Tutto dipende da voi.