Le previsioni zodiacali di settembre 2023 forniscono tutte le informazioni necessarie sui dodici segni dello zodiaco per quanto riguardo il lavoro. Il Cancro avrà un'energia positiva, mentre i Gemelli potrebbero fare delle scelte.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questo mese potrebbe essere abbastanza determinante per quel che concerne l'aspetto lavorativo. Durante la prima settimana potrebbero esserci dei segnali molto importanti, mentre nel corso della seconda ci potrebbero essere delle opportunità particolarmente favorevoli. La terza settimana potreste mettere in pratica tutti quei piani necessari per la riuscita di una specifica iniziativa.

Nell'ultima avrete la possibilità di pianificare il futuro.

Toro: il mese andrà preso con molta tranquillità e senza troppa fretta. Nella prima settimana avrete la percezione che qualcosa a cui tenevate molto stia un po' rallentando, mentre nella seconda proverete a prendere delle iniziative. La terza settimana sarà un test importante per voi, avrete infatti la possibilità di migliorare alcune situazioni piuttosto deficitarie. L'ultima ci potrebbe essere un cambio di tendenza, sarete infatti particolarmente soddisfatti di quello che andrete a fare e delle vostre attività future.

Gemelli: questo per voi potrebbe essere il mese delle scelte a lungo termine. Nella prima settimana potreste decidere di programmare alcune situazioni lavorative che avete particolarmente a cuore, mentre durante la seconda settimana avrete la possibilità di ottenere un supporto inaspettato.

Nella terza settimana tutti i suggerimenti ottenuti potrebbero scaturire in azioni concrete che porterebbero anche dei lauti compensi. L'ultima settimana sarà quella dell'ottimismo, siate convinti dei vostri mezzi.

Cancro: nel mese di settembre ci sarà un'energia particolarmente positiva. La prima settimana sarà rigenerante e vi permetterà di partire di slancio verso i vostri obiettivi prioritari.

La seconda potrebbe concedervi anche qualche momento di relax, tenete un pochino da parte l'aspetto lavorativo. La terza settimana potreste trovarvi a prendere delle decisioni, non fatelo però in maniera affrettata. Nell'ultima, invece, ci sarà da concretizzare e da mettere in circolo alcuni paletti fondamentali.

Leone: durante questo mese ci potrebbero essere delle sfide particolarmente importanti dal punto di vista lavorativo che potrebbero cambiare sostanzialmente la vostra vita professionale.

Già dalla prima settimana potrebbero esserci dei cambiamenti inattesi o comunque delle proposte particolarmente interessanti. Nella seconda settimana si potrebbero iniziare a vedere dei risultati soddisfacenti e concreti. mentre nella terza settimana tutto dovrebbe apparire particolarmente equilibrato e la situazione stabilizzarsi. L'ultima settimana ci sarà anche la possibilità di rilassarsi e non pensare esclusivamente alla propria vita lavorativa.

Vergine: settembre potrebbe essere un mese dove il vostro umore potrebbe subire un bello scossone. Nella prima settimana potrebbe iniziare a infastidirvi la vostra situazione lavorativa, che potreste giudicare piuttosto monotona. La seconda settimana potrebbe prevedere per voi una bella sfida, vale a dire quella di cimentarvi in attività che non sono propriamente nelle vostre corde.

La terza settimana potreste decidere di trascorrerla per aumentare le vostre conoscenze e aumentare la vostra formazione professionale. L'ultima settimana, infine, potrebbe essere quella delle opportunità.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per voi questo mese potrebbe essere quello del consolidamento e del riconoscimento delle vostre capacità. Durante la prima settimana ci sarà la possibilità di valutare alcune opportunità che possono avere dei pro e alcuni contro. Nella seconda settimana potreste avere le idee molto più chiare per poter prendere delle decisioni. La terza settimana potrebbe mettervi di fronte ad un bivio, alcune opportunità andranno prese al volo o saranno perse per sempre. Nell'ultima settimana potrete pianificare in maniera concreta il vostro futuro prossimo.

Scorpione: il mese di settembre potrebbe essere una bella occasione per cambiare radicalmente la vostra vita professionale. Durante la prima settimana potreste togliervi qualche sassolino dalla scarpa e decidere di soprassedere ad alcune attività lavorative attuali. Nella seconda avrete l'occasione di sostituire le attività precedenti con alcune attività piuttosto interessanti, mentre nella terza settimana ci potrebbero essere degli incontri particolarmente stimolanti dal punto di vista lavorativo. L'ultima potrebbe garantirvi un inizio interessante da un punto di vista economico.

Sagittario: cercate di puntare in alto perché nessun traguardo potrebbe esservi precluso. La prima settimana potrebbe essere valutativa, riflettete attentamente e correttamente a ciò che volete realmente ottenere.

Nella seconda settimana potreste voler far ricorso ad alcuni progetti che in passato avevate messo malvolentieri da parte. Nella terza settimana alcune opportunità potrebbero lanciarvi in maniera ottimale verso le alte vette professionali. L'ultima settimana sarà quella del successo e della raccolta degli sforzi profusi.

Capricorno: potreste avere una crescita davvero inaspettata, forse anche troppo travolgente. Nella prima settimana avvertirete troppa pressione intorno a voi, tanto da non sapere come gestirla al meglio. Nella seconda alcune soluzioni vi permetteranno di convivere con l'enorme fiducia che cresce nei vostri confronti. Nella terza settimana potreste essere anche un po' stressati e dovrete quindi rilassarvi cercando strade alternative che possano rigenerarvi un pochino.

L'ultima ci potrebbero essere dei frutti da raccogliere dovuti ai sacrifici svolti.

Acquario: in questo mese di settembre potrebbero andare seriamente in porto le vostre ambizioni lavorative. Nella prima settimana potreste ricevere qualche sorpresa che non potrà altro che farvi estremamente piacere. Nella seconda potreste decidere di intraprendere strade non troppo convenzionali pur di arrivare al successo. Nella terza settimana la comunicazione vi renderà particolarmente apprezzati, soprattutto per quel che concerne il mercato lavorativo. Nell'ultima non dimenticate coloro che hanno contribuito al vostro successo e al raggiungimento dei traguardi che avete ottenuto.

Pesci: potrebbe essere il mese delle belle opportunità.

sfruttatele al meglio e non abbiate paura di rischiare. Nella prima settimana alcuni colleghi potrebbero darvi quella spinta motivazionale necessaria per cercare di raggiungere i vostri obiettivi. Nella seconda settimana potreste avere il desiderio di mettere in pratica delle idee che a volte facevate fatica a tirare fuori dal cilindro. La terza settimana potreste ricevere un'offerta lavorativa ed economica talmente favorevole che farete fatica a non prenderla in considerazione. Nell'ultima settimana cercherete di comprendere quali sono effettivamente le vostre esigenze.