L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 settembre 2023 predice sette giorni ricchi di emozioni e opportunità, ma non per tutti i segni dello zodiaco. Il cielo astrale regalerà momenti di gioia, passione, creatività e intuizione. Ma non mancheranno anche sfide, ostacoli e tensioni da superare con coraggio e determinazione.

La settimana in questione sarà ricca di novità e belle sorprese, grazie alle influenze della Luna che cambierà ben tre volte di posizione. Martedì 5 settembre, la Luna in Gemelli, porterà curiosità e comunicazione. Venerdì 8 settembre sarà la volta della Luna in Cancro: favorita l'intimità, la voglia di rimettersi in gioco.

Domenica 10 settembre, la Luna in Leone chiuderà i transiti del periodo, regalando entusiasmo e leadership.

Scopriamo come le previsioni zodiacali da lunedì 4 a domenica 10 settembre influenzeranno i vari segni dello zodiaco. Protagonisti assoluti, la classifica a stelline settimanale con i voti in pagella.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La classifica assegnata all'Ariete sembra riflettere una settimana con alti e bassi e un mix di opportunità e sfide. Le stelle sembrano favorevoli all'inizio e alla fine della settimana, con una valutazione massima di cinque stelle per lunedì 4 e domenica 10. Questi giorni potrebbero presentare situazioni positive, opportunità di successo e un potenziale per fare progressi significativi in vari ambiti della vita.

Martedì 5, venerdì 8 e sabato 9, potrebbero esserci momenti di buona fortuna, ma forse con qualche piccola stonatura. Il periodo richiederà un po' più di attenzione per massimizzare le opportunità disponibili. Mercoledì 6 settembre, giorno in cui potrebbe esserci una certa incertezza o un leggero rallentamento. Giovedì 7 settembre potrebbe essere la giornata più difficile.

Potrebbero emergere ostacoli o situazioni che richiedono una maggiore attenzione e soluzioni creative per superarli.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 4 e domenica 10;

★★★★ martedì 5, venerdì 8 e sabato 9;

★★★ mercoledì 6 settembre;

★★ giovedì 7 settembre.

♉ Toro: voto 6. Settimana con un potenziale equilibrio tra momenti favorevoli e intoppi da affrontare.

Lunedì 4 e mercoledì 6 potrebbero portare opportunità di successo e risultati positivi. Queste giornate potrebbero offrire un terreno fertile per prendere decisioni finanziarie informate e intraprendere azioni che portano a guadagni o miglioramenti in varie sfere della vita. Martedì 5, giovedì 7 e domenica 10 favoriranno momenti di buona fortuna. Questi giorni potrebbero vedere il Toro impegnarsi in attività fruttuose o trovare nuove vie per avanzare verso obiettivi finanziari. Venerdì 8 settembre potrebbe esserci un leggero stress o incertezza. Qualche nativo potrebbe voler prendere decisioni in modo ponderato e considerare attentamente i prossimi passi. Sabato 9 settembre potrebbe portare qualche ostacolo da affrontare.

Tuttavia, troverete modi creativi per superare eventuali difficoltà.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ lunedì 4 e mercoledì 6;

★★★★ martedì 5, giovedì 7 e domenica 10;

★★★ venerdì 8 settembre;

★★ sabato 9 settembre.

♊ Gemelli: voto 9. La valutazione di 9 assegnata al segno dei Gemelli suggerisce una settimana promettente, piena di opportunità. Martedì 5 settembre è designata come "Top del giorno", con la Luna in Gemelli particolarmente favorevole e significativa. Questa giornata potrebbe portare opportunità uniche e una maggiore connessione con il proprio io interiore. Mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 sottolineano una serie di situazioni estremamente positive. Questi giorni potrebbero portare risultati straordinari, opportunità favorevoli e un'energia positiva.

Lunedì 4 e sabato 9 indicando giornate con opportunità positive da sfruttare. Questi giorni potrebbero offrire spazi per avanzare verso i propri obiettivi personali. Domenica 10 settembre potrebbero esserci da affrontare decisioni o situazioni che richiederanno attenzione e impegno.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno martedì 5 settembre - Luna in Gemelli;

★★★★ lunedì 4 e sabato 9;

★★★ domenica 10 settembre.

♋ Cancro: voto 10. La valutazione di 10 assegnata al segno del Cancro implica una settimana estremamente positiva e ricca di opportunità. Venerdì 8 settembre arriverà la "Top del giorno", con una Luna in Cancro molto vantaggiosa.

Questa giornata potrebbe un forte legame con il proprio io interiore. Martedì 5, sabato 9 e domenica 10 sottolineando giorni di straordinaria positività per i Cancro. Questi giorni potrebbero presentare opportunità significative, progressi e un'intesa armoniosa in diverse sfere della vita. Lunedì 4, mercoledì 6 e giovedì 7 ottengono quattro stelle: giornate in cui ci potrebbero nascere ulteriori opportunità da cogliere. Questi giorni offriranno spazi per avanzare verso i propri obiettivi finanziari, relazionali e personali.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno venerdì 8 settembre - Luna in Cancro;

★★★★ lunedì 4, mercoledì 6 e giovedì 7.

♌ Leone: voto 8.

La settimana si prevede complessivamente positiva, con opportunità da cogliere. Domenica 10 settembre è designata al "Top del giorno" con la Luna nel segno. Questo giorno potrebbe portare un rafforzamento delle energie leonine, consentendo al segno di esprimere se stesso. Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 ottengono la valutazione massima di cinque stelle, indicando giorni estremamente positivi per i Leone. Questi giorni potrebbero presentare progressi e una maggiore influenza personale in varie situazioni. Mercoledì 6 settembre arriverà una piccola dose di fortuna. Sfruttate questa energia positiva per intraprendere nuove azioni. Lunedì 4 settembre una leggera sfumatura di complessità. Tuttavia, il Leone potrebbe comunque trovare modi per affrontare le situazioni con determinazione.

Martedì 5 settembre potrebbe esserci qualche sfida da superare.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno domenica 10 settembre - Luna in Leone;

★★★★ mercoledì 6 settembre;

★★★ lunedì 4 settembre;

★★ martedì 5 settembre.

♍ Vergine: voto 5. La valutazione di 5 attribuita al segno della Vergine suggerisce una settimana dai toni molto bassi. Sabato 9 settembre spicca con il punteggio massimo di cinque stelle, indicando che potrebbe essere una giornata particolarmente favorevole. Qui potrebbe emergere un'opportunità o si potrebbero sperimentare risultati positivi in varie aree della vita. Martedì 5, venerdì 8 e domenica 10 potrebbero presentare opportunità che varrà la pena esplorare.

Si potrebbe avvertire un impulso a progredire verso obiettivi finanziari, professionali o personali. Lunedì 4 e giovedì 7 presenteranno una leggera complessità generale. Qui è importante esaminare le azioni con attenzione e prendere decisioni prudenti. Mercoledì 6 settembre potrebbe emergere qualche complicazione. Tuttavia, la Vergine è nota per affrontare le difficoltà con determinazione e risolutezza.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ sabato 9 settembre;

★★★★ martedì 5, venerdì 8 e domenica 10;

★★★ lunedì 4 e giovedì 7;

★★ mercoledì 6 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Ci sarà un'interessante combinazione di opportunità astrologiche.

Giovedì 7 e sabato 9 saranno giornate che si preannunciano favorevoli, ricche di opportunità e probabili successi. L'accento è posto sulle potenzialità positive che possono emergere. Mercoledì 6, venerdì 8 e domenica 10 ottengono quattro stelle, indicando ulteriori opportunità da sfruttare per progredire in ambiti personali, finanziari e relazionali. Sono giornate in cui la Bilancia potrebbe intravedere spazi per crescita e sviluppo. Martedì 5 settembre, con tre stelle, porta con sé una leggera sfida o incertezza, invitando alla cautela nelle decisioni. Si tratta di un giorno in cui la Bilancia potrebbe dover valutare attentamente le opzioni disponibili. Lunedì 4 settembre potrebbe presentare fuori programmi, ma la Bilancia è nota per affrontare tali situazioni con determinazione.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ giovedì 7, sabato 9;

★★★★ mercoledì 6, venerdì 8, domenica 10;

★★★ martedì 5 settembre;

★★ lunedì 4 settembre 2023.

♏ Scorpione: voto 6. Una settimana con un voto di 6, indica un periodo sulla discreta sufficienza. Lunedì 4 e domenica 19 spiccano con cinque stelle, promettendo giornate che potrebbero essere particolarmente favorevoli. Qui potrebbero emergere ottime opportunità da cogliere e risultati positivi in vari ambiti. Martedì 5, mercoledì 6 e domenica 10 ottengono quattro stelle, suggerendo ulteriori occasioni per avanzare verso obbiettivi finanziari, personali o professionali. Questi giorni potrebbero rivelarsi piuttosto impegnativi.

Giovedì 7 settembre, con tre stelle, porta con sé una leggera incertezza. Questo giorno potrebbe richiedere un approccio attento e ponderato nelle decisioni. Venerdì 8 settembre 2023, valutato con due stelle, potrebbe presentare alcuni stop. Tuttavia, lo Scorpione è conosciuto per affrontare tali situazioni con risolutezza.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 4, domenica 19;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6, domenica 10;

★★★ giovedì 7 settembre;

★★ venerdì 8 settembre 2023.

♐ Sagittario: voto 7. La settimana che vi attende è caratterizzata da un mix equilibrato di influssi astrologici. Lunedì 4 settembre: iniziate la settimana con una nota positiva. La Luna nel vostro segno promette una giornata dinamica e potenziata. Martedì 5 e mercoledì 6 settembre: questi giorni si distinguono per la vostra energia favorevole, un periodo in cui le vostre capacità potrebbero brillare. Giovedì 7 e domenica 10 settembre portano opportunità da cogliere in vari aspetti della vostra vita. Potrebbe essere un periodo eccezionale per voi. Venerdì 8 settembre richiede un approccio attento, la vostra risolutezza vi aiuterà ad affrontare eventuali sfide. Sabato 9 settembre potrebbero emergere piccole sfide, ma il vostro ottimismo vi guiderà attraverso di esse.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno lunedì 4 settembre;

★★★★ giovedì 7, domenica 10;

★★★ venerdì 8 settembre;

★★ sabato 9 settembre 2023.

♑ Capricorno: voto 8. L'inizio della settimana, il mercoledì 6 settembre, si profila come un momento significativo. Questo giorno potrebbe portare con sé opportunità di rilievo e momenti da cogliere al volo. Lunedì 4, martedì 5 e giovedì 7 settembre si contraddistinguono per un'energia positiva che vi accompagnerà. Questi giorni potrebbero mettere in evidenza le vostre abilità in vari contesti. Venerdì 8 settembre offre un'opportunità da sfruttare e potenziali progressi in diverse sfere della vostra vita. Sabato 9 settembre potrebbe presentare alcune sfide o complessità, ma la vostra determinazione sarà la vostra forza trainante per superarle. Infine, la domenica 10 settembre richiederà un approccio attento e adattabile per affrontare eventuali ostacoli. Mantenete uno spirito positivo e flessibile: sarà cruciale per massimizzare le opportunità e affrontare con successo le situazioni.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno mercoledì 6 settembre;

★★★★ venerdì 8 settembre;

★★★ sabato 9 settembre;

★★ domenica 10 settembre.

♒ Acquario: voto 7. Questa settimana per l'Acquario sembra essere caratterizzata da alti e bassi. Lunedì potrebbe essere un po' lento, ma martedì mostra un aumento di motivazione. Mercoledì vi offre un'opportunità di comunicare e condividere idee, mentre giovedì si prospetta come il giorno migliore con buone energie e connessioni. Questo giorno potrebbero portare opportunità eccezionali sia nella vita personale che in quella professionale. È il momento perfetto per fare progressi e realizzare i vostri obiettivi. Venerdì e domenica promettono opportunità eccezionali, mentre sabato potrebbe essere solido e positivo. Martedì potrebbe presentare alcuni alti e bassi. Complessivamente, cercate di sfruttare i momenti positivi per i vostri obiettivi personali e per rafforzare legami con le persone intorno a voi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno giovedì 7 settembre;

★★★★ mercoledì 6, sabato 9;

★★★ martedì 5 settembre;

★★ lunedì 4 settembre 2023.

♓ Pesci: voto 7. La settimana a venire offrirà un'interessante combinazione di influenze astrologiche. Sabato si prospetta come un giorno di particolare rilievo, potrebbe offrire l'opportunità di intraprendere qualcosa di speciale. Venerdì e domenica portano con sé un clima positivo, sia dal punto di vista sociale che emotivo. Questi giorni potrebbero favorire relazioni significative con gli altri e momenti di intimità con chi vi sta a cuore. Lunedì e giovedì potrebbero presentare intoppi, ma la vostra naturale sensibilità sarà una preziosa fonte per affrontare qualsiasi cosa con successo. Mercoledì sarà caratterizzato da un'atmosfera di media intensità. Potreste sentire che l'energia è un po' più contenuta, ma ciò potrebbe darvi l'opportunità di approfondire alcune riflessioni personali. Martedì potrebbe essere il giorno più sfibrante della settimana, richiedendo un approccio cauto.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: