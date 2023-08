L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 agosto 2023. Sul piatto della bilancia la giornata numero cinque della corrente settimana. In questo caso ad essere messi, come si suol dire in certi casi, sotto torchio, i sei simboli dello zodiaco compresi nella prima metà dello zodiaco. Pronti a scoprire come saranno le stelle di questo nuovo venerdì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani, 11 agosto, consultando il responso astrologico per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: focus su attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 agosto, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Grazie alla Luna, vivrete una perfetta sintonia con la persona amata. La chiave di questa positività, sarà soprattutto l'ascolto reciproco, punto di forza della relazione. Il vostro fascino innato vi avvicinerà al partner in modo semplice e immediato, creando un'atmosfera speciale: pronti a vivere una splendida giornata con relativa "seratina piccante"? Per i single, questo è un momento magico per innamorarsi: le stelle esalteranno la vena passionale e il desiderio di avventura amorosa risplenderà come una rosa a primavera. Se avete il cuore libero, non mancheranno opportunità per divertirsi e lasciarsi sorprendere.

Sul fronte lavorativo, grazie alla vostra intraprendenza, troverete facilmente le giuste soluzioni per affrontare i piccoli problemi quotidiani.

Toro: ★★★★. Fortunati in amore, sfortunati al gioco! Il cuore questo venerdì si aprirà con gioia nei confronti della persona amata: riceverete molto più di quanto aveste mai immaginato.

Nel percorso affettivo sarete spinti a esplorare parti di voi stessi, che forse non sapevate di possedere. Presto scoprirete risorse e capacità insospettate, il che renderà la relazione quasi perfetta. Single, quando meno ve lo aspettate, una persona dolce e profonda potrebbe incrociare il vostro cammino: se fosse, finalmente!

La scintilla del desiderio potrà così illuminare la vita in modo sorprendente, come un raggio di luce che penetra attraverso la nebbia dell'incertezza. La vita lavorativa invece scorrerà tranquilla, seppur tra i soliti alti e bassi. Interessante il rapporto che instaurerete con un/a collega.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 11 agosto non promette affatto splendide alchimie sentimentali, anche se in generale l'intesa con la dolce metà sarà positiva. Grazie all'influenza abbastanza di parte del pianeta Venere, sarete capaci di affrontare con forza e cocciutaggine qualsiasi ostacolo che la vita quotidiana dovesse riservare. Se siete single, poi, le stelle vi sosterranno a sufficienza con importanti influssi, donandovi momenti bellezza e fascino quanto basta, questo soprattutto il gentil sesso del segno.

Questa serena giornata di agosto altresì, offrirà l'opportunità di riscoprire una convivialità e un'intesa familiare che forse non provavate da tempo. Il cielo sarà benevolo per coloro che lavorano alle dipendenze altrui. Vi sentirete a vostro agio nell'ambiente professionale.

Oroscopo e stelle dell'11 agosto, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. In campo sentimentale, grazie all'influenza benefica di Venere, avrete il privilegio di sentire il calore di un partner autenticamente legato a voi, impegnato a soddisfare le vostre aspettative. Organizzare una gita coinvolgendo anche la dolce metà, sarà un'ottima idea, e ne trarrete entrambi, una grande felicità. Le coppie di lunga data in particolare sentiranno il risveglio della natura.

Sarete spinti a compiere passi importanti verso un futuro condiviso. Per i single, la giornata sarà estremamente propizia: le stelle riserveranno piacevoli novità. Sentirete che tutto scorrerà senza intoppi: avrete la sensazione che i alcuni sogni saranno sul punto di trasformarsi in realtà. Nel contesto lavorativo, dimostrerete notevoli capacità di gestione nonostante i ritmi frenetici.

Leone: ★★. Giornata "no" in arrivo? Ebbene, questo è quanto estrapolato dall'Astrologia del periodo. La Luna vi spingerà a vivere la giornata in modo troppo intenso, senza permettervi di concentrarvi a sufficienza su alcuni problemi sentimentali in atto. Tranquilli, entro fine settimana ogni cosa si risolverà.

In fondo, gestire il rapporto di coppia è sempre stato facile per voi, poiché avete un'abilità unica nel trovare soluzioni: mettetele in atto e sistemate tutto. Se siete single, condividete i vostri segreti solo con persone fidate, che sappiano custodirli e darvi preziosi consigli da mettere in pratica. Se avete amici il cui comportamento non è più sopportabile, siate pronti a chiudere definitivamente il rapporto con loro. Anche se la Luna porterà qualche piccolo disguido sul lavoro, affrontatelo con un pizzico di ironia.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 11 agosto, Nettuno vi donerà la capacità di esternare i sentimenti con tutta la devozione al partner. La tenerezza prenderà il sopravvento nel rapporto, e in questa giornata tirerete fuori la parte dolce e delicata che possedete, donandola al vostro amore.

Se siete single, approfittatene per dichiararvi a chi vi fa battere il cuore, anche perché questa potrebbe essere una delle poche giornate dell'attuale mese utili a mettere la famosa "toppa" a qualche sentimento in bilico, bisognoso di intervento rapido e indolore. Gli astri si troveranno in un'angolatura abbastanza propizia anche in merito al settore lavorativo. In programma la discreta possibilità di poter iniziare qualche progetto su cui puntare per il futuro.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'11 agosto.