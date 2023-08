L'oroscopo della giornata di giovedì 10 agosto prevede un San Lorenzo intenso per i nati Gemelli, che godranno del favore della Luna e di Venere, mentre Capricorno sarà brillante, sia in amore che al lavoro. Pesci potrebbe non essere così romantico nei confronti del partner, mentre Vergine non dovrà avere un atteggiamento esagerato nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 10 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 10 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sarà un giovedì positivo sul fronte sentimentale per voi.

Godrete della Luna e di Venere in buon aspetto e, single oppure no, sarà facile costruire un legame piacevole con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza produttivi, anche se in questo periodo più di vacanza rallenterete un po’. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere tornerà a mettervi in difficoltà in amore. L'oroscopo della giornata di giovedì si rivelerà dunque più complicato per la vostra relazione di coppia. Questa notte delle stelle dunque potrebbe rivelarsi povera di momenti brillanti. Nel lavoro invece sarete pieni di idee in questo periodo, da applicare ai vostri progetti per raggiungere risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un San Lorenzo intenso per voi sul fronte sentimentale.

La Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di vivere una relazione spumeggiante, con momenti davvero appaganti. Nel lavoro dovrete soltanto credere di più nelle vostre capacità per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: un po’ di esasperazione potrebbe colpirvi in questa giornata di giovedì. La verità è che avrete soltanto bisogno di qualche momento di svago tutto per voi.

Sul fronte professionale state raggiungendo obiettivi importanti, ma la mole di lavoro e l'impegno richiesto saranno parecchie. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna si sposterà nuovamente a vostro favore secondo l'oroscopo di giovedì. Questa giornata sarà positiva in amore, e potrete vivere una serata stellata ottima con la persona che amate.

In ambito professionale arriverà qualche soddisfazione in più, ma voi al momento state cercando qualcosa di ancora più grande. Voto - 8️⃣

Vergine: non avrete alcun motivo di essere così esagerati nei confronti del partner in questa giornata di giovedì, anche se la Luna si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro invece, sarete favoriti da questo cielo, con idee e progetti davvero interessanti che vi piacerà sviluppare. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Vi sentirete più romantici nei confronti del partner, e in grado di stabilire un forte legame, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale potrebbe essere un buon momento per sviluppare nuove conoscenze, da applicare in futuro a nuovi progetti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: l'astro argenteo non vi darà più noie, ciò nonostante, con Venere in quadratura dal segno del Leone, avrete ancora molte cose da sistemare con la vostra anima gemella. Nel lavoro non sarete messi così male, ma non dovrete fermarvi in questo periodo, perché potreste perdere terreno. Voto - 6️⃣

Sagittario: i vostri desideri nei confronti del partner potrebbero farsi meno intensi secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, colpa della Luna in opposizione. Anche nel lavoro faticherete a trovare la giusta quadra ai vostri progetti considerato che ci saranno stelle come Marte e Mercurio a causare qualche imprevisto di troppo. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottima giornata per voi nativi del segno.

Sarete piuttosto brillanti al lavoro, grazie alla posizione favorevole di stelle come Marte, Mercurio e Giove. Anche in amore troverete la giusta intesa con la persona che amate, con momenti davvero piacevoli che vivrete appieno. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Venere sarà ancora in opposizione, ciò nonostante questa giornata sarà più tranquilla per voi e per il partner. In ambito lavorativo, anche se il periodo non sarà particolarmente intenso e produttivo, se volete distinguervi dagli altri dovrete dimostrare impegno. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, potreste non essere così romantici nei confronti del partner in questa giornata.

Single oppure no, non dovrete esagerare ed essere impulsivi, soprattutto nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene, anche se farete fatica a distinguervi. Voto - 6️⃣