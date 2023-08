Prende il via una nuova giornata del mese di agosto che porterà diverse novità dal punto di vista astrologico.

Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 17 agosto 2023 con tutti i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno sia in amore che sul lavoro per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: da un punto di vista prettamente amoroso, stelle che aiutano un buon recupero visto che anche Venere è favorevole e aiuta le coppie. Nel lavoro meglio darsi da fare ma senza esagerare e facendo attenzione alle spese.

Toro: per i sentimenti giornata positiva, in particolare se ci sono stati dei problemi si potrà recuperare.

Sul lavoro vi sentite creativi, non perdete dunque di vista i vostri progetti.

Gemelli: la troppa agitazione si farà sentire, è più opportuno vivere le cose con una certa tranquillità. Nel lavoro, se cercate nuova soluzioni, è meglio ponderare bene il tutto.

Cancro: in questo momento c'è grande nervosismo in amore visto che le stelle non sono dalla vostra parte. A livello lavorativo una situazione incerta può diventare ora più coinvolgente.

Leone: per i sentimenti le coppie che hanno vissuto un momento di incomprensione ora potranno recuperare. Sul lavoro può arrivare una proposta o un cambiamento, ci saranno però da rivedere alcune questioni importanti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sono favoriti gli incontri, risvegliate in voi una certa emozione e buttatevi.

Sul lavoro se volete cambiare potrete farlo, è un buon momento per avviare nuove programmazioni.

Stelle e oroscopo del 17 agosto 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: se avete vissuto la chiusura di un rapporto sarebbe il caso di dimenticare e andare avanti, vi sentite comunque più motivati adesso. A livello lavorativo momento di rinascita e con Venere favorevole arriveranno diverse importanti novità.

Scorpione: a livello amoroso Venere torna favorevole e vi aiuta a superare alcuni momenti complicati in coppia. Periodo comunque stancante. Nel lavoro possibili difficoltà, se possibile programmate un po' di riposo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, diversi aspetti andranno passati in rassegna.

Sul lavoro le situazioni che nascono adesso potrebbero essere incerte, fate attenzione.

Capricorno: a livello amoroso c'è da riconquistare uno stato di maggiore tranquillità, adesso vi sentite comunque più passionali. Sul lavoro vi sentirete più motivati e riceverete una bella notizia.

Acquario: a livello sentimentale Luna favorevole, se cercate delle soluzioni arriveranno in questo periodo. Sul lavoro qualcosa di nuovo c'è, ci sono però delle decisioni importanti da prendere.

Pesci: in amore sentite di avere una ritrovata energia, ma attenzione alla Luna in opposizione che richiede di adottare comunque della prudenza. Sul lavoro non mancherà qualcosa da definire, ci vorrà del tempo per mettere in chiaro alcuni aspetti.