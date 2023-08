L'oroscopo del 17 agosto è pronto a svelare cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni dello zodiaco. L'orizzonte astrologico prevede un giovedì favorevole ai nuovi progetti per il Leone e positivo in amore per il Gemelli e lo Scorpione.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario)

Ariete (21 marzo - 19 aprile): domani è l'occasione perfetta per risolvere situazioni in sospeso. Non lasciatevi coinvolgere in litigi, specialmente se c'è un coinvolgimento dei segni di fuoco. Tagliate con decisione ciò che non vi porta più benefici.

Leone (23 luglio - 22 agosto): chi sta pensando di cimentarsi in nuove esperienze lavorative può attendersi soddisfazioni interessanti.

È un ottimo periodo per avviare nuovi progetti, ma fate attenzione a non esagerare con le spese.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): a volte la vostra mente viaggia troppo lontano dalla realtà. Mantenete i piedi per terra, specialmente quando dovete affrontare situazioni concrete. Recuperate la serenità nell'ambito dell'amore.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario)

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): domani è il giorno per risollevarvi. Qualsiasi momento di sconforto va affrontato con forza e determinazione, perché è tempo di rialzarsi e rimettersi in piedi. L'amore brilla al vostro orizzonte, e potreste addirittura trovare spazio per un nuovo inizio.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): cari Bilancia, potreste sentire la pressione dell'ambiente circostante.

Circondarvi di persone care vi darà il sostegno necessario per affrontare questo periodo. Apritevi e sfogatevi con qualcuno, troverete sollievo.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): siete testardi e determinati, soprattutto sul lavoro. Tuttavia, concedetevi anche momenti di riposo per evitare di esagerare. Imparate a lasciar andare l'orgoglio.

Nel campo dell'amore, cercate di essere più sicuri nelle vostre scelte.

Segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno)

Toro (20 aprile - 20 maggio): potrebbe essere il momento di rivedere alcune decisioni economiche. Il percorso finanziario ha conosciuto alti e bassi ultimamente. Nel campo dell'amore, mostratevi più disponibili verso gli altri per instaurare legami più profondi.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): siete in un periodo di forza e determinazione. Siete ostinati e difficilmente cambiate idea quando avete una meta. Fate attenzione a non superare i limiti che vi siete dati.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): l'Oroscopo di domani vi invita a mantenere la calma e la concentrazione. Gli errori possono capitare, ma l'importante è imparare da essi. Le armonie con gli Acquario potrebbero non essere al top.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci)

Cancro (22 giugno - 22 luglio): cari Cancro, mantenetevi vigili, poiché potrebbero arrivare sorprese. Siete più rilassati e soddisfatti nella vita sentimentale. Prendete il presente come va, senza fretta di cambiare le cose.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): è il momento di portare avanti i vostri progetti e impegni. Cercate di essere prudenti, poiché potrebbero emergere imprevisti che minacciano di mettere in pericolo i vostri sforzi. L'amore è in una posizione favorevole, non sottovalutatelo.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): il periodo è favorevole, ma evitate decisioni affrettate. Nell'amore, agite con prudenza. In ambito professionale, state piantando le radici per un futuro fortunato, quindi seguite il vostro percorso con calma.