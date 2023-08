Entra nel vivo l'ultima settimana del mese di agosto per tutti i segni zodiacali.

Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 22 agosto 2023 con le novità ed i cambiamenti che arriveranno per tutti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata positiva grazie alle stelle a favore. Sul lavoro periodo che regala qualche novità e che vi permetterà di risolvere un problema importante.

Toro: per i sentimenti giornata particolare in vista delle prossime ore, non mancherà una certa tensione. Nel lavoro non è il caso di mettere in discussione quello che state facendo adesso, proseguite sulla vostra strada.

Gemelli: a livello sentimentale non portate avanti provocazioni inutili, in generale se qualcuno è contro di voi cercate di superare la questione. Sul lavoro si consiglia di rimandare eventuali discussioni.

Cancro: in amore giornata complessa ma a breve la Luna sarà in aspetto favorevole. A livello lavorativo dovrete cercare soluzioni comunque non impossibili da perseguire ad alcuni problemi sorti nelle ultime ore.

Leone: in amore si potrebbe chiudere una storia, meglio non andare oltre se le cose non vanno. Nel lavoro valutate bene alcune proposte in arrivo.

Vergine: la Luna a favore vi permetterà di vivere al meglio le vostre relazioni. Sul lavoro potreste avvertire una certa stanchezza.

Bilancia: a livello amoroso ci sarà una scelta importante da fare entro la fine del mese.

Cercate di gestire meglio le vostre spese.

Scorpione: in amore vi sentite piuttosto agitati ma grazie alla Luna nel segno arriverà presto maggiore vigore. Sul lavoro non fate scelte azzardate.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore possibili dispute all'orizzonte, sul lavoro nuovi compiti e mansioni, affrontate la cosa con la dovuta serietà.

Capricorno: a livello amoroso giornata con la Luna a favore, è un momento utile per capire quali sono le persone dalla vostra parte. Nel lavoro possibili cambiamenti e qualche intoppo da ordinaria amministrazione.

Acquario: meglio essere tranquilli in questa fase in amore e non troppo agitati, potrete andare incontro ad emozioni importanti.

Sul lavoro meglio non fare passi azzardati, non è questa la giornata migliore per agire.

Pesci: in amore ci saranno dei confronti da portare avanti in modo importante, potrete scoprire qualcosa in più del vostro partner. Sul lavoro grandi soddisfazioni, tornerete ad occuparvi di ciò che più vi piace.