L'oroscopo della giornata di martedì 22 agosto prevede che il Cancro sarà più sincero in amore, mentre i Gemelli saranno poco presenti o distratti in amore. I Pesci daranno più spazio ai sentimenti, mentre il Capricorno dimostrerà maggior motivazione in quel che fa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 22 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 22 agosto 2023 segno per segno

Ariete: godrete di un cielo stabile in questa giornata di martedì, che vi permetterà di sentirvi a vostro agio con la persona che amate. Anche voi single potreste riuscire a trovare la giusta intesa con la vostra fiamma.

In ambito lavorativo la vostra determinazione si noterà tutta, e potrebbe presto essere premiata. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale difficile in quest'ultima parte del mese di agosto. La Luna navigherà in Scorpione, e con Venere in quadratura, non sarà facile trovare il dialogo con la persona che amate. Nel lavoro avrete le idee abbastanza chiare. I vostri progetti prenderanno la giusta direzione, e i buoni risultati arriveranno presto. Voto - 6️⃣

Gemelli: ultimamente siete troppo distratti o poco presenti nella vita delle persone che amate. Per recuperare un rapporto che sta per naufragare, sarà necessario che voi ammettiate per una volta le vostre responsabilità. Nel lavoro Marte in quadratura non vi darà molte energie.

Per questo motivo, non sarà necessario comandare i vostri colleghi a fare il vostro lavoro. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno una bella Luna sorridervi dal segno dello Scorpione. Vi dimostrerete più sinceri nei confronti del partner, e in grado di poter vivere una relazione di coppia trasparente. Sul fronte professionale potrebbe essere il momento di concludere alcuni progetti iniziati da tempo in favore di nuovi.

Voto - 8️⃣

Leone: giornata di martedì poco entusiasmante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e potrebbero rendere questo periodo meno interessante. Cercate di non trascurare il vostro rapporto. Sul fronte professionale alcune idee andranno avanti senza troppe difficoltà, altre avranno bisogno di maggior cura da parte vostra.

Voto - 6️⃣

Vergine: con la Luna in sestile dal segno dello Scorpione, il vostro amore sarà corrisposto. Single oppure no, i vostri sentimenti saranno ricambiati e la gioia di poter vivere un rapporto appagante sarà qualcosa di unico. Nel lavoro potrete contare ancora una volta su stelle come Mercurio, Giove e Marte per centrare il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà il pianeta Venere in sestile dal segno del Leone. Pazienza e comprensione faranno parte di voi, ma anche buoni sentimenti da condividere con la persona che amate. In ambito lavorativo dovrete sfruttare questo periodo per cercare di capire dove potete migliorare, e ottenere risultati più incoraggianti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in congiunzione secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà ancora negativa, riuscirete a trovare maggiore tranquillità e serenità con il partner. Sul fronte lavorativo a volte dimostrerete impegno, altre volte siete un po’ troppo pigri. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di martedì ottima in amore per voi nativi del segno. Vi prenderete cura di voi e della persona che amate, arricchendo il vostro rapporto di momenti davvero romantici e intensi. Sul fronte professionale invece dovrete raccogliere tutte le vostre idee e cercare di trovare la strada giusta da percorrere per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete piuttosto motivati in quel che fate.

Mercurio, Marte e Giove vi spingeranno a dare la parte migliore di voi, con risultati spesso brillanti. In amore avrete la Luna dalla vostra parte, che vi permetterà di dare un tocco più romantico al vostro rapporto. Voto - 9️⃣

Acquario: la sfera sentimentale non vi convincerà particolarmente a causa della Luna in quadratura e Venere in opposizione. Dovrete trovare la giusta armonia con la persona che amate, mettendo da parte il vostro ego. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee potrebbero anche essere valide, ciò nonostante potrebbe essere necessario l'aiuto di una mano più esperta. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo piacevole in amore grazie alla Luna in trigono. Darete più spazio ai sentimenti, e il vostro rapporto ne trarrà particolari benefici. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi darà una mano con le vostre mansioni, ma attenzione a Mercurio e Marte opposti, che potrebbero rendere il vostro lavoro frustante. Voto - 7️