L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto consiglia ai Pesci di fare attenzione alle persone a cui prestano i soldi. Per i Leone che hanno un partner d’amore sarà una settimana luccicante, invece alcuni single Bilancia avranno un colpo di fulmine. Giove renderà i Capricorno più spendaccioni del solito, mentre Plutone ridurrà il reddito di alcuni nati in Vergine. Scoprite come saranno le vostre giornate dal punto di vista dell’amore e dei soldi leggendo le previsioni delle stelle dedicate alla settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 agosto.

Amore e soldi secondo l'oroscopo della settimana 21 al 27 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Avrete voglia di innamorarvi di nuovo come un adolescente. In effetti, vi sentirete finalmente come se potesse correre sui prati in piena libertà. E se lungo il vostro percorso si presenteranno avventure di una notte, voi riuscirete a non cadere in questo tranello e a essere fedeli alla vostra idea di amore duraturo e serio. La vostra situazione finanziaria si stabilizzerà. Valutate di reclamare le somme che vi sono ancora dovute o di chiedere qualsiasi bonus che ritenete meritevoli: rimarrete stupiti di quanto potrete recuperare o ottenere.

Toro – Il vostro clima sentimentale non avrà né ombre né nuvole durante questa settimana, che è una prospettiva molto piacevole.

I nuovi incontri saranno segnati dai flirt, dalla gentilezza, dall’amicizia che profuma d’amore. I giovani del Toro apprezzeranno il loro nuovo idillio, pieno di freschezza e spontaneità. Quelli che hanno una relazione amorosa ritroveranno i colori dei primi tempi della loro unione. In campo finanziario, anche se ritenete che certi acquisti siano per il momento non solo utili ma indispensabili, fermatevi, non pensate a svuotare il portafogli fino al prossimo mese, quando i vincoli finanziari saranno meno severi e il vostro giudizio sarà più lucido.

Gemelli – Capirete che l’amore può essere paragonato a una malattia. E avrete l’impressione di aver preso questa malattia. Sotto i buoni auspici di Giove, non esitate a dare il vostro amore e impegnatevi per tutta la vita. Non abbiate paura: il matrimonio avrà molto successo per voi. Per molte coppie, sarà una settimana all’insegna del piacere e del benessere.

Poiché sentirete un grande bisogno di armonia nella vostra vita coniugale, riuscirete a creare un’atmosfera accogliente e sensuale. Alcune configurazioni planetarie potrebbero indebolire il vostro conto corrente. Dovrete essere parsimoniosi, se non volete che la situazione economica peggiori.

Cancro – Se vivete in coppia, è probabile che fantastichiate su qualcuno che non sia il vostro partner. È probabile che voi non vogliate agire. Vi accontenterete di sognare colui o colei che avrà attirato la vostra attenzione. Single, potrete, grazie al supporto di Venere, migliorare sensibilmente la vostra situazione sentimentale. Avrete meno paura di esteriorizzare la vostra tenerezza e mostrare le vostre emozioni.

Fate attenzione all’aggressione verbale, le cui conseguenze possono essere dannose per voi. Ne può derivare sfortuna finanziaria. Settimana difficile per gli investimenti, sarebbe meglio aspettare tempi migliori.

Previsioni astrologiche per la settimana dal 21 al 27 agosto, settore amoroso e finanziario: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l'Oroscopo dell'amore, sarà una settimana luccicante per la vostra vita di coppia. Vi sarà più facile mantenere un clima di armonia ed euforia nella vostra coppia. Approfittate di queste disposizioni planetarie favorevoli. Single, Venere sarà molto favorevole e Plutone sarà vostro complice. Farete degli incontri indimenticabili e qualcuno potrebbe diventare qualcosa di più di una semplice conoscenza.

In campo finanziario, avrete più fiducia in voi stessi e più fiuto, che vi permetterà di percepire meglio le opportunità davvero interessanti. Prenderete istintivamente le decisioni che vi avvantaggeranno di più. Inoltre, questo clima astrale vi proteggerà dalle acquisizioni o dalle vendite che riguardano immobili o terreni.

Vergine – Se vivete in coppia, tenerezza e complicità non mancheranno, condite da una bella sensualità. Attenzione a non fare scene di gelosia al vostro partner, probabilmente non le merita e lo destabilizzerebbero completamente. Per i cuori solitari, ci sarà un incontro bellissimo. Dal punto di vista finanziario, Plutone in aspetto disarmonico può ridurre il vostro reddito ad alcuni della Vergine.

Agli altri, invece, incoraggerà a gestire il budget in modo molto saggio. E c’è chi deciderà di ridurre significativamente il proprio stile di vita per motivi ideologici o ecologici.

Bilancia – Grazie al sostegno di Venere, bellissima armonia nella vostra vita di coppia, ma dovrete fare uno sforzo serio per dominare la vostra suscettibilità per evitare un clima di irritabilità e fastidio che danneggerebbe questo buon rapporto. Single, questa settimana farete un nuovo incontro sentimentale di ottima qualità e grande serenità, oppure verrete colpiti da un colpo di fulmine. In quest’ultimo caso, state tranquilli, vi riprenderete. Le vostre attuali difficoltà finanziarie dureranno ancora per un po’ di tempo.

Con l’ostruzione di Nettuno, non potrete contare sulla solidarietà familiare per tirarvi fuori da questo pasticcio.

Scorpione – Sotto l’influenza di Nettuno, vi farete molte domande. Avete scelto bene i vostri partner finora? Siete felici e soddisfatti della vostra relazione romantica? Cosa vi aspettate esattamente da un rapporto di coppia? Alla fine, potreste finire per fare importanti scelte o aggiustamenti che riguardano gli affari di cuore. Tra impegno e avventura, tra lealtà e libertà, spetta a voi vedere cosa vi si addice meglio. Per il settore finanziario, si prospetta una settimana difficile. Voltate le spalle e aspettate, sperando in giorni migliori, che presto arriveranno. In caso di controversia, cercate il parere di un esperto invece di provare a discuterne da soli.

Meglio non fare acquisti importanti in questo periodo, nonostante le insistenze dei venditori.

Oroscopo da lunedì 21 a domenica 27 agosto, settore dell'amore e del denaro: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con Giove, pianeta di fiducia e affermazione, in una cattiva posizione, è probabile che voi abbiate conflitti di autorità con il vostro partner d'amore. Sarà sorpreso dalle vostre reazioni e non apprezzerà le nuove sfaccettature della vostra personalità, che scoprirà improvvisamente. Single, vivrete giornate indimenticabili sotto il dominio di Plutone. Buone prospettive nel settore immobiliare. Beneficerete del solido supporto delle stelle. Raccogliete più garanzie possibili, studiando attentamente le carte da firmare: non siate negligenti.

Capricorno – L’atmosfera astrale della settimana dal 21 al 27 agosto vi sarà molto vantaggiosa in fatto di amore. Vi renderà più aperti, più seducenti e più giovani del solito, il che vi permetterà di gettare le basi per una seria relazione affettiva. Vista dall’esterno, la vostra vita di coppia darà l’impressione di essere piuttosto serena. Tuttavia, è probabile che si verifichino gravi disaccordi con il partner. Vi sentirete come se non fosse più sulla stessa lunghezza d’onda con la persona amata. Nel regno dei soldi, dovrete sforzarvi di resistere all’influenza di Giove, che vi renderà molto spendaccioni. Evitate di contrarre grossi prestiti: avreste troppa difficoltà ad azzerarli.

Acquario – L’aspetto del Sole di questa settimana aumenterà il vostro magnetismo e la vostra voglia di essere ammirati.

Non è impossibile incontrare qualcuno che vi farà battere forte il cuore. Sarete il più possibile sensibili al richiamo dell’avventura. Se siete sposati, fate attenzione, non flirtare sotto il naso del vostro partner. Grazie al vostro estro e al vostro intuito amplificato dai bellissimi aspetti di Nettuno, le vostre finanze prospereranno e otterrete guadagni significativi. Molte attività saranno particolarmente favorite questa volta, compresi il commercio e i viaggi.

Pesci – Niente di entusiasmante in vista per i single del segno. Alcuni potrebbero trovare conforto da un amico o un’amica, mentre gli altri si accontenteranno della loro cerchia familiare per ingannare la loro solitudine. L'oroscopo dell'amore promette che arriverà anche il vostro turno.

Giove che influenza il settore del matrimonio: difficile sognare di meglio in termini di felicità coniugale. Armonia e comprensione reciproca saranno all’ordine della settimana 21-27 agosto. Se state cercando più intrattenimenti, la famiglia e gli amici saranno lieti di rispondere ai vostri inviti. L’umore astrale generale fa temere delusioni negli affari, forse furto o perdita di soldi o persino una truffa. Se prestate denaro, non aspettatevi di riaverlo indietro. C’è un detto indiano che recita: "Prestare è comprare una lite".