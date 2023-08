Secondo l'oroscopo settimanale dal 21 al 27 agosto 2023 Marte riaccenderà la passione nelle relazioni amorose degli Ariete. Per i Cancro che hanno una relazione d’amore si prospetta una settimana difficile, invece per i single che appartengono al segno della Bilancia ci saranno incontri che profumano d’amore. Infine i Pesci sentimentalmente impegnati devono fare molta attenzione alle sorprese spiacevoli. Scoprite come sarà la vostra ultima settimana di agosto leggendo le seguenti previsioni astrologiche dedicate alle coppie e ai single.

Vita di coppia e single secondo l'oroscopo della settimana 21-27 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Marte può aiutarvi a scrivere una delle pagine più belle della vostra storia d’amore. Se siete sposati, questo pianeta dovrebbe sicuramente riaccendere i vostri sentimenti nei confronti del vostro coniuge. Single, preparatevi a vivere un grande amore. Potreste essere selvaggiamente indipendenti, ma non sarete in grado di schivare la freccia di Cupido, che vi colpirà al cuore. Arriverete persino a fare progetti per il futuro, voi che non avete mai smesso di lodare i meriti del celibato.

Toro – L'Oroscopo consiglia ai Toro che vivono in coppia di smettere di scappare dalla realtà e di far finta di ignorare i problemi evidenti.

Più a lungo aspettate, più complicata diventerà la situazione. Quindi, prendete il toro per le corna e parlate francamente con il vostro partner di argomenti seri. In questo modo riuscirete, insieme, a trovare soluzioni durature. Single, che vi piaccia o no, l’amore si abbatterà su di voi come una valanga. Anche se significa tenere il broncio o divertirsi.

Gemelli – Mercurio consiglia di sorprendere il vostro partner, tenendogli testa, sfidando la sua autorità, insomma rifiutandovi di assecondare tutte le sue richieste per paura del confronto. Affermandovi in questo modo, dimostrerete al vostro partner di avere una forte personalità. Questo sarà il modo migliore per provocare in lui o lei un rinnovamento della passione.

Single, avrete una grande possibilità di soccombere all’amore a prima vista. Questa relazione non sarà facile, ma trasformerà la vostra vita.

Cancro – La settimana potrebbe non essere facile per voi, soprattutto per i Cancro che hanno una relazione d’amore. Data questa posizione di Nettuno, il vostro partner avrà poco effetto su di voi, mentre al contrario nuovi incontri metteranno in subbuglio i vostri sentimenti. Se non riuscite a resistere alla voglia di infedeltà, cercate almeno di essere discreti. Single, gli auspici saranno molto favorevoli a tutto ciò che riguarda direttamente o indirettamente l’amore. Flirtate, amate con piacere. Gli influssi planetari incoraggeranno gli innamorati a dichiarare i loro sentimenti al prescelto del loro cuore.

Previsioni astrologiche per la settimana 21-27 agosto, coppie e single: da Leone a Scorpione

Leone – Sotto l’effetto di Plutone, sarete più critici del solito. Non mancheranno scontri con il vostro partner, che difficilmente apprezzerà le vostre osservazioni acide. Se siete single e innamorati, cercate di non confondere i sogni con la realtà. Siete assolutamente irresistibili, ma la persona che vi piace potrebbe avere dei gusti pessimi, quindi, non pensate che ceda al vostro corteggiamento.

Vergine – Avrete voglia di compiacere la persona che condivide la vostra vita. Tra i vostri buoni propositi? Tornate a casa prima dal lavoro, partecipate più da vicino alla vita familiare e ascoltate meglio il vostro partner.

Single, non è sempre facile capirvi. Vorreste trovare l’anima gemella, ma senza rinunciare al piacere della vita da solitario. E a complicare il tutto, la presenza del versatile Mercurio aggiunge confusione mentale.

Bilancia – Sono prevedibili cambiamenti nella coppia. Il cattivo umore non avrà più posto nella vostra casa e il suo posto sarà ceduto alla serenità. Vi sentirete anche più equilibrati e più inclini a concessioni e confidenze, il che è perfetto. Single, sarà una settimana paradisiaca. Innanzitutto, Venere si rivelerà molto favorevole agli incontri che profumano d’amore, e Plutone sarà vostro complice. Non vi sentirete più soli.

Scorpione – Questa settimana promette di essere tranquilla per quanto riguarda la vostra relazione d'amore.

Principalmente punteggiata da questioni domestiche, la vostra vita coniugale sarà, quindi, destinata alla massima stabilità. Ma alla fine, questa routine rassicurante vi andrà benissimo. Single, non sarete necessariamente facile da sedurre, ma se la persona che vi piace sa rassicurarvi sulla serietà delle sue intenzioni, direte di sì senza esitare.

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 21 a domenica 27 agosto, amore per coppie e single: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per le coppie, la realtà potrebbe benissimo essere più bella della finzione, a patto però di vedere il lato migliore delle cose. Potete aumentare la vostra felicità fornendo al vostro coniuge attenzioni e un piccolo regalo. Le stelle vorranno che i single pianifichino un viaggio, per fare incontri romantici.

Potreste finalmente conoscere la persona giusta per voi, sia fisicamente che mentalmente.

Capricorno – Probabilmente avrete una settimana piuttosto buia per il vostro cuore. Voi e il vostro partner finirete per discutere più spesso, per mettere in dubbio i vostri sentimenti, vedendo solo i lati negativi del vostro rapporto. I single, invece, saranno combattuti tra la voglia di amare e il desiderio di non rompere le abitudini da cuore solitario. Se cambiate atteggiamento, le cose sono destinate a migliorare.

Acquario – Vita coniugale senza storia. Condurrete una vita sociale vivace e divertente, e in questo periodo sarete più interessati a stringere nuove amicizie che ad accudire la vostra vita sentimentale.

Tuttavia, questi nuovi legami amichevoli vi permetteranno di affinare e approfondire il rapporto con il vostro partner. Single, sarete tentati di vivere nuove storie d’amore. Vi divertirete un mondo. Attenzione, però, dovrete soppesare i vantaggi e gli svantaggi di ogni vostro passo.

Pesci – Più che mai, dovrete verificare l’efficacia del vostro potere di seduzione, ma il vostro partner d’amore difficilmente apprezzerà vedervi flirtare sotto il suo naso. Non oltrepassate i limiti e fate attenzione alle spiacevoli sorprese. Single, sarete molto richiesti e non soffrirete di solitudine. Tuttavia, siete stanchi di vivere solo avventure brevi, l'oroscopo vi offrirà un incontro elettrizzante, che potrebbe stravolgere la vostra vita.